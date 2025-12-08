Скидки
Главная Другие Статьи

Как прошёл чемпионат Европы — 2025 по плаванию, почему не выступили спортсмены из России, результаты соревнований

Российские пловцы выиграли бы семь золотых медалей ЧЕ-2025. Но их не пустили в Польшу
Рустам Имамов
Итоги чемпионата Европы — 2025 по плаванию
Это был последний старт, который пропустила наша сборная?

Мир водных видов спорта – передовой в плане возвращения на российских атлетов международную арену. Сила дипломатии команды Дмитрия Мазепина пробивает почти любые двери: со следующего сезона россияне будут выступать и на мировых, и на европейских первенствах, а ещё вернётся водное поло – первым из всех олимпийских командных дисциплин.

Когда сборная по водному поло уже будет играть?
Россию вернули на мировую арену в первом командном виде спорта. Это настоящий прорыв!
Россию вернули на мировую арену в первом командном виде спорта. Это настоящий прорыв!

Но даже у представителей нашего плавания ещё возникают сложности. Формальных ограничений для участия в чемпионате Европы на короткой воде в Люблине (Польша) у наших пловцов не было, однако местные власти заявили, что сделают всё, только бы не видеть Евгению Чикунову, Кирилла Пригоду и остальных у себя в бассейне. Идти на конфликт ради не самого крупного старта представители ВФВВС не стали. Но как в теории он мог для нас завершиться?

Разбираемся с итогами турнира в Польше и сравниваем его результаты с показателями лучших российских пловцов. Результат радует.

Почему Россия не выступила на ЧЕ-2025?

После чемпионата мира в Сингапуре казалось, что виртуально примерять результаты внутренних российских стартов на международные турниры мы уже не будем. Однако не всё сразу. European Aquatics допустила россиян и белорусов к участию в европейских первенствах в нейтральном статусе, но польские власти грозились не пропустить наших спортсменов через границу.

Дмитрий Мазепин и его команда решили не проверять возможности польской полиции и пограничной службы. И от участия в чемпионате Европы наши отказались, чтобы не допускать провокаций. Не хотят поляки пускать – и бог с ними. Главным стартом года в любом случае был ЧМ-2025 в Сингапуре, а в следующем году календарь и так насыщенный: и ЧЕ-2026 в Париже, и ЧМ-2026 на короткой воде в Пекине. А польскую Европу заменили Кубком Сильнейших в Минске и Кубком Сальникова в Санкт-Петербурге. У них международный статус, но если в Беларуси мы видели единичных представителей Венгрии и стран ближнего зарубежья, то в Питер, вероятно, приедет вся сборная ЮАР, включая действующего чемпиона мира Питера Кётце и легенду Чада Ле Кло.

Как прошёл Кубок Сильнейших в Минске:
Российские пловцы впервые за четыре года победили с флагом! Ждём того же на ЧЕ-2026?
Российские пловцы впервые за четыре года победили с флагом! Ждём того же на ЧЕ-2026?

Кто выиграл бы золотые медали?

Но как бы мы показали себя в Люблине, если бы поехали?

По самым скромным оценкам, взяли бы сразу семь золотых медалей на личных дистанциях – это если сравнивать результаты недавнего ЧР в Казани с результатами ЧЕ в Польше. Реальность, вероятно, была бы даже лучше, поскольку спортсмены выводятся на пик формы именно к крупному старту, да и уровень конкуренции, как правило, подстёгивает плыть быстрее.

Но и простое сравнение показывает: российские мужчины выглядят сильнейшими на континенте. Егор Корнев с вероятностью в 99% забирал бы элитные 50 и 100 м вольным стилем. Парень замахивается на мировой рекорд – какой тут Люблин, какая Европа? Климент Колесников был бы королём спринта на спине – 50 и 100 м за ним. На 50 и 100 м брассом наверняка феерил бы Кирилл Пригода. Мы знаем его выносливость и умение собраться в нужный момент, и у него был бы шанс и на 200 м, однако тут он виртуально проигрывает секунду испанцу Карлесу Коль Марти. Зато на 200 м брассом у женщин продолжает свою доминацию Евгения Чикунова. Её результат в казанском бассейне не впечатляет, только если сравнивать его с её же рекордом Европы – 2.17,35 против 2.14,70. Но немка Анн Элендт, победившая в Сингапуре на сотке, в Польше проплыла лишь 2.18,16. Тут, правда, позитив и заканчивается, ведь если результаты мужчин нас радуют, то женщины пока позади.

Евгения Чикунова

Евгения Чикунова

Фото: РИА Новости

Девушки — молодцы, но нужно прибавлять

Дарья Клепикова выдала прорывной год и, похоже, немного выдохлась, поэтому, вероятно, мы не видим от неё сейчас таких же быстрых секунд, как совсем недавно в бассейне олимпийского формата. Алина Гайфутдинова также пока уступает по сезону своим соперницам из Европы. Милана Степанова – наше надежда на светлое будущее в спринте и на спине, но и ей пока не хватает ресурсов, чтобы стабильно выдавать высокие личные результаты.

Любопытно, как бы мы выступили в эстафетах, особенно в заплыве 4х200 м, ведь в Сингапуре нам не удалось даже собрать команду, ни у мужчин, ни у женщин.

Больше информации наверняка будет после Кубка Сальникова, ведь все сборники говорили, что раскладывают свою подготовку с прицелом именно на предновогодний турнир в Санкт-Петербурге – так что окончательные выводы о возможностях наших пловцов будем делать всё-таки в конце декабря.

Интервью с самым «горячим» пловцом из России:
«Я познал эту жизнь». Наш чемпион мира по плаванию переписывает рекорды «по приколу»
Эксклюзив
«Я познал эту жизнь». Наш чемпион мира по плаванию переписывает рекорды «по приколу»
