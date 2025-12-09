Российский пловец-олимпиец выступит на «допинговой» Олимпиаде. Как он до этого докатился?

Весной 2026 года в Лас‑Вегасе, США, пройдут Enhanced Games. Эти соревнования ещё задолго до своего начала стали скандальными из-за того, что там будет официально разрешён допинг.

Список участников «Олимпиады на стероидах» постоянно пополняется. Там есть и чемпионы прошлого, и потенциальные звёзды, свернувшие с «чистого» пути. А теперь к ним присоединился и российский пловец!

Почти образцовый олимпиец

О своём участии в Enhanced Games в социальных сетях сообщил российский брассист Евгений Сомов. Пост с фотографией и логотипом Игр он сопроводил ироничной подписью.

«На пике своей чистоты», – написал спортсмен.

Евгений – 1 из 15 человек, которых пустили в нейтральном статусе на Олимпиаду-2024 в Париже. На отборе к летним Играм он показал хорошее время, подался на нейтральный статус и, кажется, без особых проблем его получил. Дело в том, что Сомов на тот момент уже учился в американском университете и жил в США. В другой ситуации он вряд ли пробился бы на Олимпийские игры от России, однако судьба вручила ему такой подарок.

Правда, высоких результатов во французской столице он в итоге не добился, став 13-м по итогам полуфинала на 100-метровке брассом. Зато в его архиве есть фотография с тогдашним президентом МОК Томасом Бахом.

В определённом смысле слова Сомов выжимает максимум из своей спортивной карьеры. Официально его лучшим достижением была победа на чемпионате России в составе эстафетной команды, однако он и на Олимпиаде побывал, и долю от призового пирога Допингиады, как её окрестили в российских СМИ, получит. Всё это, конечно, придаёт ему известность и популярность, какой нет и у иных мировых чемпионов.

Тёмная сторона спорта

Теперь Евгений решил попробовать себя в других реалиях. Осуждать его за это мы не имеем права. Однако надо понимать, что такое Enhanced Games.

«Стероидная Олимпиада» была придумана миллиардером Питером Тилем. В рамках турнира пройдут соревнования по лёгкой атлетике, плавании и силовым видам спорта. Да, употреблять допинг можно, но за спортсменами также будут следить независимые медицинские специалисты.

Вокруг этого проекта очень много денег. И их запах, очевидно, привлекает некоторых атлетов. Интерес уже проявили бывшие звёзды в своих видах спорта: американский спринтер и чемпион мира Фред Керли, призёр ОИ-2024 в плавании британец Бен Прауд, четырёхкратная чемпионка мира пловчиха из США Меган Романо. Список обновляется ежемесячно.

Фред Керли Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Организаторы уже заявили о готовности выплатить по $ 1 млн самому быстрому бегуну и самому быстрому пловцу в истории. Для этого нужно установить новый мировой рекорд в беге на 100 м или в плавании на дистанции 50 м вольным стилем.

Гарантированный призовой фонд в каждом виде спорта составит внушительные $ 500 тыс., из которых ровно половина достанется чемпиону.

Против проекта ожидаемо выступил Международный олимпийский комитет. А как ещё он мог отреагировать на турнир, где поощряется употребление запрещённых веществ? Однако Тиль и его команда считают, что развивать мировой спорт можно и с помощью анаболических стероидов.

Остаётся надеяться, что при этом Допингиада не станет популярной среди спортсменов второго и третьего эшелонов, у которых нет больших спонсорских контрактов и призовых на «чистых» соревнованиях. А ещё по-прежнему хочется наивно верить, что моральные ценности в мире по-прежнему важнее денег.