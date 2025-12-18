«Слишком много разгромов». Чем запомнится женский чемпионат мира по гандболу — 2025?

Сборной России там, разумеется, не было. А без неё интересными оказались только решающие матчи.

14 декабря в Роттердаме, Нидерланды, завершился чемпионат мира по гандболу среди женских команд. В финале гандболистки сборной Норвегии одолели Германию со счётом 23:20 и в пятый раз стали чемпионками мира. В матче за третье место сборная Франции в овертайме победила хозяек 33:31 ОТ и впервые в своей истории выиграла бронзовые награды.

Впрочем, запомнится турнир не только яркими решающими матчами, но и негативными тенденциями в женском гандболе. На ЧМ в Германии и Нидерландах некоторые из них проявились особенно отчётливо.

Проблемы с посещаемостью

Казалось бы, как у такого крупного турнира могут быть проблемы со зрителями? И ладно бы в принимающей стране гандбол был бы непопулярен. Но тут Нидерланды и Германия! Сильнейшие сборные мира раз в два года играют на крутых аренах, однако трибуны не заполняются даже наполовину…

Возьмём в качестве примера сборную Дании, ведь именно её игроки первыми высказали своё недовольство заполняемостью трибун. В игре с Японией было 740 зрителей, с Хорватией – 1800, с Румынией – 1475, с Сенегалом – всего 185, а в матче со Швейцарии посмотреть на датскую команду пришли 630 болельщиков. Это означает, что заполняемость арены составляла от 2 до 20%. Всё это, конечно, очень печально.

ЧМ-2025 по гандболу Фото: CHRISTOPHER NEUNDORF/EPA/ТАСС

Уровень сборных рухнул

С конкуренцией тоже дела не очень хороши. Уже за два тура до завершения основного раунда семь из восьми команд, выходящих в четвертьфинал, фактически определились. Процент матчей, завершившихся с разгромным счётом, превышает все ожидания. Причём это касается не только команд с других континентов, но и представителей гандбольной Европы. Хорватия, Сербия, Польша, Черногория и Швеция — все эти сборные потерпели хотя бы одно крупное поражение. Слабые команды не подтягиваются к сильным. Скорее сильные местами играют как средние. Подобное мы уже увидели в Лиге чемпионов. И это тоже очень грустно для гандбола.

И даже первая стадия плей-офф не оправдала ожиданий. Если уж первая восьмёрка команд оторвалась от остальных, то матчи внутри этой восьмёрки должны были превратиться в напряжённые битвы с непредсказуемым исходом. Однако этого не произошло: наименьшая разница в счёте во встречах 1/4 финала составила пять голов. То есть и здесь никакой борьбы не получилось.

Сборная Франции Фото: Joel Marklund/ZUMA/ТАСС

Можно подумать, что формат с 32 командами себя исчерпал. Первый чемпионат такого масштаба вызвал много критики, поскольку побил все рекорды по количеству разгромов. На втором ситуация не изменилась: ведущие игроки не выкладывались, а количество разгромов только выросло.

Всё это замечают не только болельщики. Экс-игрок сборной Германии, а ныне аналитик Дина Эккерле сказала: «Уровень сборных, которые раньше были в числе лидеров, резко упал. Некоторым командам просто не хватает мастерства. Испания не привносит ничего нового, а Черногория играла против нас очень плохо. С ними всегда приходилось быть крайне осторожными, но, похоже, это позади. У шведок сейчас смена поколений. Определённый уровень мастерства есть, но они не всегда его показывают. На этом турнире слишком много разгромов».

Атака теряет остроту

Вот уже не первый год наблюдается постепенная деградация игры в нападении в женском гандболе. Да, звучит жестко, но цифры не лгут. Последние годы показали катастрофическое падение процента реализованных бросков. Безусловно, стоит отдать должное вратарям: это они во всём виноваты. Однако есть шутки, а есть факты: современные голкиперы играют настолько мощно, что порой складывается впечатление, будто забить им почти невозможно. И если раньше 30% надёжности считалось достойной игрой, то сейчас мы наблюдаем стабильные 40-50% отражённых бросков! И всё бы ничего, но, когда 45-летняя Катрин Лунде отражает половину мячей, возникает много вопросов к игрокам, которые эти броски совершают.

Катрин Лунде Фото: Joel Marklund/ZUMA/ТАСС

Впрочем, это можно списать и на пресловутый «олимпийский синдром». Да-да, речь сейчас о главном событии четырёхлетия! Дело в том, что сразу после Олимпиады команды зачастую начинают перестройку. Старики уходят, молодёжь пытается занять их места, а средний уровень падает.

Франция впервые с бронзой

Впрочем, решающие медальные битвы всё-таки не разочаровали.

В матче за бронзу на этом чемпионате мира было особенно жарко, ведь играли хозяйки турнира! Нидерланды вышли на матч перед переполненными трибунами, а вот в составе сборной Франции было много гандболисток, которые ещё не почувствовали вкус больших успехов. Они хотели себя проявить.

Игра была напряжённой и захватывающей! Соперницы попеременно показывали отличные отрезки игры. У нидерландской команды хорошо выглядела передняя линия, а у француженок особенно отличились вратарь Атаду Сако и линейная Сара Букти, окончательно ставшая лидером на своей позиции.

Сара Букти Фото: Lukasz Laskowski/IMAGO/ТАСС

Нидерландки вели с преимуществом в четыре мяча, но растеряли отрыв, а в конце матча им пришлось героически спасаться: Дион Хаусхер забила буквально за мгновение до финальной сирены и перевела встречу в овертайм.

В дополнительное время Атаду Сако снова продемонстрировала свои выдающиеся способности, совершив несколько важных сейвов. А вот у хозяек, по всей видимости, не осталось сил. И да, для сборной Франции бронзовые награды – это что-то новенькое, ведь в их коллекции были только серебро и золото чемпионатов мира.

Финал, которого все ждали

Решающий матч получился действительно ярким, ведь сборная Норвегии впервые столкнулась с серьёзным сопротивлением на мировом первенстве. Хорошо, что это вообще произошло, пусть и в последнем матче. Немецкая команда так резво начала, что даже смогла оторваться на пару мячей. Игра Катрин Лунде, безусловно, была хороша, однако команда Маркуса Гаугиша отличалась разнообразием в атаке и надёжностью в обороне.

Сборная Германии Фото: Ulrich Hufnagel/IMAGO/ТАСС

Конечно, держать такой высокий темп Германия долго не могла, тем более против норвежек. Но даже в более спокойных играх хозяйки показывали себя достойно. К тому же трибуны в финале явно поддерживал именно их. Перерыв не пошёл Германии на пользу. Немки не отдохнули, а скорее накопили напряжение и усталость.

Придумывать что-то эффективное уже не получалось. Хозяйки поборолись, однако норвежки всё же были вне конкуренции и, несмотря на напряжённый матч, смогли доказать, что сейчас равных им нет. По крайней мере среди тех, кто принимал участие в чемпионате мира – 2025.

Сборная Норвегии в пятый раз стала самой сильной сборной планеты. Однако стоит отметить, что решающий матч остановился в одном мяче от антирекорда для мировых первенств. С 1973 года меньше совместными усилиями забили только Бразилия и Сербия в финале ЧМ-2013.