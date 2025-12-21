«Никогда не позволю себе унизить гимнастку». Интервью с новым тренером сборной России

В начале 2025-го в российской художественной гимнастике случился коренной перелом – главным тренером сборной стала Татьяна Сергаева. Сергаева открыла новую веху для своего вида спорта в нашей стране. Ранее она работала с группами, а с февраля курирует все процессы вокруг сборной команды.

Татьяна Владиславовна подчёркивает – её работа скорее кураторская, она не ведёт конкретных гимнасток к успеху, а задаёт тон и вектор общей совместной работе. Это особенно важно в преддверии полноценного возвращения на международную арену. Ожидается, что в 2026 году наши гимнастки выступят и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира – впервые за почти что пять лет.

«Чемпионат» побеседовал с Сергаевой по завершении этапа Кубка России в Казани, последнего старта в календарном году, подвёл с ней итоги первых восьми месяцев на новом посту и узнал её видение будущего.

О Кубке России в Казани

– Кубок России в Казани стал последним стартом 2025 года. Общий итог скорее положительный или появились поводы задуматься о происходящем в сборной?

– Итог можно назвать позитивным. Мы видим появление новых гимнасток, и это результат большой работы всего сезона. Особенно важно, что среди сеньорок-личниц постепенно формируется новое поколение.

Перед сборной стоит задача качественно укрепить и усилить гимнасток 2009 года рождения, чтобы в следующем сезоне эти спортсменки почувствовали уверенность. Мы будем планомерно обкатывать их на международных стартах. Чемпионат России в начале года установит ориентиры и покажет текущий уровень готовности. Сейчас у гимнасток есть возможность немного восстановиться и с января войти в полноценный тренировочный цикл.

– Конкуренция внутри лидерской группы вас устраивает?

– Да, конкуренция радует: она создаёт необходимую динамику и формирует характер. Мы видим, как спортсменки проверяют свои возможности, ищут внутренние резервы. Мария Борисова порой допускает неточности — давление со стороны Евы Кононовой ощущается, и это нормально. Ева, в свою очередь, очень мотивирована сделать следующий шаг. Она молода, энергична, и ей просто требуется больше стартового опыта – он обязательно придёт.

И спортсменки 2009 года рождения достойно выступают. Ульяна Янус в первый день сделала грубые ошибки в мяче, но во второй собралась и продемонстрировала высокую концентрацию и волевые качества. Если бы она одинаково ровно провела все четыре вида, была бы среди призёров. Опыт – это то, что формируется со временем.

– И ведь в такие моменты они как раз его и получают? Лучше ошибаться на внутренней арене, а не на международной.

– Да. Внутренняя конкуренция — лучший способ для становления спортсменки.

О возвращении Лалы Крамаренко

– Говоря о чемпионате России, держат ли девушки в голове возможное возвращение Лалы Крамаренко? Это вызывает дополнительный ажиотаж?

– Думаю, что да. И это правильно: понимание конкуренции помогает расти. Лале самой будет непросто – полтора года без стартов. Уверена, предстоящий чемпионат России получится очень интересным.

– У вас есть какие-то предварительные ожидания по поводу её выступления на ЧР?

– Я видела её новую программу перед нашим выездом. Лала – сильная, харизматичная и опытная гимнастка. Я надеюсь, у неё всё сложится хорошо, если предыдущие травмы ей позволят работать в полную силу. Прогнозов давать не буду.

– Насколько сложно возвращаться после перерыва?

– Вернуться после такого перерыва всегда непросто, и прежде всего – психологически. Нужно снова почувствовать соревновательную атмосферу и уверенность на помосте. Мы постараемся дать ей несколько небольших стартов, чтобы она плавно вошла в соревновательный ритм.

– Вы видите основную борьбу на ЧР между Борисовой и Крамаренко?

– Это соперничество существовало и до того, как Лала временно отсутствовала на стартах. Думаю, что борьба между ними продолжится, однако к ней подключатся и молодые спортсменки. У них высокая мотивация и хорошая динамика роста, им важно заявить о себе. А более опытным гимнасткам, в свою очередь, предстоит подтверждать своё лидерство.

Лала Крамаренко Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

О международных соревнованиях

– Есть ощущение, что у девочек просыпается огонь в глазах по мотивам последних новостей? Всё больше наших спортсменов получают нейтральный статус, недавно стало известно о допуске на европейские турниры.

– Да, это ощущается. Девушки выступают увереннее, с большим настроем — действительно появился тот самый соревновательный «огонь». На этом фоне накал борьбы заметно вырос: спортсменки борются плотнее, и конкуренция сейчас настолько высока, что заранее назвать состав на чемпионат Европы невозможно. Мне самой интересно наблюдать за прогрессом каждой гимнастки.

– То есть, сравнивая этот Кубок России с подобными стартами прошлых лет, вы ощущаете дополнительный ажиотаж?

– Да, это ощущается. Мы изначально создавали систему Кубков сильнейших для того, чтобы повысить конкурентоспособность и добавить элемент здоровой непредсказуемости. Когда в течение долгого времени побеждает один и тот же лидер, даже при очень высоком уровне исполнения, развитие соперничества замедляется. Сейчас мы видим, что борьба становится острее — это как раз то, к чему мы стремились.

При этом крайне важно, чтобы судейская работа была максимально компетентной и основанной на объективных критериях. Мы много работаем в этом направлении — это важная часть развития нашего вида спорта и достаточно непростая задача.

– Это вообще возможно?

– Добиться абсолютной объективности действительно непросто — такие особенности художественной гимнастики. У каждого судьи есть своё восприятие, и это естественно для оценочного вида спорта. Но мы видим, что ФГР ведёт работу по унификации подходов и выравниванию стандартов очень активно, и первые результаты уже ощущаются.

Иногда в шутку говорю, что для судей в лёгкой атлетике или в плавании всё проще: включил секундомер, выключил – и результат на табло. А у нас работает целая судейская бригада, и в этом тоже заключается сложность и уникальность нашего вида.

– Спарринговые соревнования со спортсменками из Беларуси, выездные старты помогали в плане набора международного опыта?

– Безусловно. Как только появилась возможность постепенно выезжать на международные соревнования, мы сразу заметили, как у девушек появляются уверенность и та внутренняя собранность, которой ранее не хватало. Любая гимнастка после выступлений на международной арене возвращается домой уже с другим опытом и по-другому проявляет себя на помосте.

Какая бы конкуренция ни была внутри страны, участие в турнирах под эгидой FIG даёт совершенно иной уровень подготовки – и для спортсменок, и для тренеров, и для судей.

Татьяна Сергаева Фото: РИА Новости

О судействе в России и мире

– Вы как главный тренер сборной активно следите за международной повесткой? За тенденциями в зарубежном судействе?

– Разумеется.

– Судейство в России синхронизируется с теми новшествами, что мы наблюдаем на соревнования FIG? В плане стандартов, подхода к оцениваю выступлений.

– Да, сейчас мы активно движемся в сторону согласования наших подходов с теми стандартами, которые применяются на соревнованиях FIG. Недавно Федерация гимнастики России организовала обновлённый судейский курс и пригласила на него представителя технического комитета FIG.

Курс получился очень содержательным: коллега подробно рассказала, как оценивают исполнение упражнений и какие акценты считают важными. В ряде моментов их взгляд отличался от нашего, и это было крайне полезно – такие обмены помогают нам выстраивать единое понимание критериев и повышать качество судейской работы.

– Приведу пример из смежного вида спорта: много обсуждений вызвало возвращение россиян в синхронном плавании – вместо продолжения серии побед мы получили противоречивые результаты. Готовы к такому?

– Мы понимаем, что возвращение на международную арену может быть непростым. Результаты в начале пути действительно могут быть совершенно непредсказуемыми – это нормальная ситуация для нашего вида спорта, когда меняются правила и постоянно растёт конкуренция. В художественной гимнастике существует значительная доля оценочности, и она всегда предъявляет повышенные требования к чистоте исполнения. Поэтому мы настраиваем спортсменок на максимально точные и стабильные выступления.

Главное – выходить на помост уверенно, с внутренней собранностью и полным контролем над своей программой. Это позволит достойно конкурировать с теми, кто много лет занимает лидерские позиции.

– Есть также и фактор авторитета. Насколько следят за нашими девочками сейчас за рубежом? Им будет не хватать этого веса в глазах судей?

– Фактор узнаваемости действительно играет определённую роль. Многие наши спортсменки сейчас только начинают выходить на международную арену. Поэтому потенциал отдельных гимнасток пока может быть известен не в полной мере.

На последних зарубежных стартах мы увидели, что за эти годы во многом обновились и поколение спортсменок, и тренерский состав. Постепенно возобновляя участие в международных турнирах, девушки будут становиться более узнаваемыми. Из тех, кто уже хорошо знаком специалистам, наверное, в первую очередь можно отметить Лалу Крамаренко.

Об ожиданиях от возвращения

– Как вы оцениваете уровень российской художественной гимнастики относительно мировой?

– Это очень сложный вопрос. Одно дело – как оцениваем уровень мы внутри страны, и совсем другое — как он будет воспринят судьями на международных соревнованиях.

– И всё-таки у вас же есть внутреннее понимание, степень ожиданий? Хотя я понимаю, что все ожидания сейчас должны быть сдержанными.

– О наших юниорках могу сказать уверенно: уровень очень высокий, дети хорошо готовы. А вот по сеньоркам пока не хотелось бы давать прогнозы.

Дарья Варфоломеев выступает на действительно высоком уровне. У неё сильный характер и исключительная стабильность: она выходит на помост так, что сразу чувствуется её уверенность. Это качество лидера и серьезного соперника.

– То есть Олимпиаду в Париже вы смотрели с восхищением в её адрес? В нашей стране были разные отзывы.

– Я внимательно следила за Олимпиадой. Дарья прошла серьёзную спортивную школу, и относиться к её выступлению предвзято было бы неправильно. Мы хорошо понимаем, какой объём работы стоит за такими результатами.

– В каком-то смысле даже приятно было, что именно она победила?

– Да, я искренне порадовалась за неё. И как за спортсменку, и как за человека, которого я знаю, и знаю, как работает её тренер — поэтому понимаю, почему она сегодня является сильным лидером.

О работе главным тренером

– Вы уже более восьми месяцев на посту. Освоились?

– Работа включает широкий круг задач, и мы уже выстроили систему. Конечно, я скучаю по залу – творческая часть работы всегда была для меня важной.

– Раньше мы вас знали скорее как тренера по групповым упражнениям, сейчас вы работаете со всей сборной и уделяете большое внимание одиночницам. Это разные подходы в работе?

– Да, подходы действительно различаются. Я всегда говорю, что групповые упражнения — это, по сути, иной вид работы. В индивидуальной программе перед нами одна гимнастка: важно тонко настроить её программу, отшлифовать каждое движение и вывести спортсменку на стабильное выполнение. Здесь многое определяется взаимодействием гимнастки и её личного тренера, их взаимным пониманием.

Групповые упражнения – это уже большой, сложный организм, который требует постоянного внимания, синхронной работы и коллективной концентрации. Поэтому методики и акценты в подготовке в этих направлениях действительно различаются.

– Уже сформировалось понимание, как работать с такими талантами, требующими огранки, как Борисова и Крамаренко?

– В большей степени я выступаю организатором их работы. У каждой гимнастки есть свой личный тренер, который знает её лучше всех. Моя задача – подключаться со стороны и давать дополнительный взгляд: подсказывать, что вижу в исполнении, какие детали требуют доработки. В работе тренера и гимнастки иногда возникает эффект «замыленного глаза», и свежий взгляд со стороны действительно помогает. Я стараюсь привносить это в общую подготовку.

– То есть роль у вас скорее кураторская?

– Да, именно так. Моя задача – задавать общий вектор, направлять процесс. Я не считаю правильным глубоко вмешиваться в работу конкретного тренера или заменять его. Мне ближе формат точечных корректировок: где-то – обратить внимание, где-то – отметить удачное решение, где-то – предложить изменить программу или музыкальное оформление. Это уточнения, которые помогают собирать работу в единое целое.

– На этом старте было заметно, что гимнастки сами часто подходят к вам за советом и вы очень тепло реагируете. Это обычная ситуация для вашей работы?

– Да, я всегда так работала и привыкла к такому формату. Мне это действительно нравится. Именно поэтому на соревнованиях я чаще нахожусь на трибунах – так я лучше вижу, как каждая гимнастка ведёт себя на помосте в соревновательной обстановке. На разминочной площадке это сделать сложнее, а наблюдение за выступлением – важная часть моей работы.

– В одном из первых интервью в роли главного тренера вы говорили, что ваш стиль работы — дипломатично-авторитарный. Но когда наблюдаем за вами здесь, кажется, что он скорее дипломатичный. Это неверное впечатление?

– На тренировках работа выглядит иначе. Я никогда не позволяю себе унизить гимнастку – это принципиальная позиция. Иногда могу повысить голос, особенно в групповых упражнениях: когда в команде несколько человек, важно держать общий тонус. По собственному опыту знаю, что если тренер расслаблен, то и гимнастки начинают расслабляться на ковре.

Но в целом я убеждаюсь, что, когда спокойно и доступно объясняешь задачу, это намного быстрее даёт результат.

– Курс – на Лос-Анджелес-2028?

– Разумеется. Мы будем стремиться и бороться за максимальный результат.