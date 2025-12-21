Девять лучших команд сойдутся в яркой схватке за трофей. Это будет очень эффектное зрелище!

Главная футзальная битва России в 2025 году! Что нужно знать о финале Кубка лиги?

22 декабря – важный день для российского футзала. Ведь чуть более чем за неделю до Нового года в Кемерове стартует финальный турнир БЕТСИТИ Кубка лиги сезона-2025/2025. Турнир проводится в третий раз и наверняка станет самым запоминающимся для болельщиков. Почему? Сейчас расскажем!

Где и когда пройдёт турнир

Местом проведения финальной части турнира была выбрана столица шахтёрского края – город Кемерово. Турнир стартует уже 22 декабря и продлится до 27-го числа. Все матчи состоятся на «Кузбасс-Арене».

«Кузбасс-Арена» Фото: kuzbass-arena42.ru

Кто сыграет в финале Кубка лиги

В турнире примут участие девять команд. Восемь из них – это представители Суперлиги, которые отбирались по итогам двух предварительных этапов. После первого этапа отбора в турнир прошли «КПРФ», «Синара», «Новая генерация» и «ИрАэро». Позже к ним присоединились лучшие команды второго этапа: «Газпром-Югра», «Ухта» и «Кристалл», а также «Тюмень». «Кузбасс» из Кемерова – единственный из участников финала Кубка лиги, представляющий Высшую лигу – выступает в финальном турнире на правах хозяина.

Формат и расписание турнира

Команды сыграют на групповой стадии и в плей-офф. Встречи группового этапа пройдут с 22 по 24 декабря. Девять команд распределены на три группы, названные в честь различных пород угля: антрацит, лигнит и графит.

Состав групп в финале Кубке лиги — 2025:



группа «Антрацит»: «Кузбасс» (Кемерово), «Синара» (Екатеринбург), «Кристалл» (Санкт-Петербург);



группа «Графит»: «Газпром-Югра» (Югорск), «Тюмень» (Тюмень), «ИрАэро» (Иркутск);



группа «Лигнит»: «Ухта» (Ухта), «КПРФ» (Москва), «Новая генерация» (Сыктывкар).

Победители групп и лучшая среди вторых команд выйдут в полуфиналы. Соответственно, 26 и 27 декабря состоятся матчи плей-офф, и болельщики смогут распробовать настоящий сок российского футзала.

Встречи утешительного плей-офф в этот раз проводиться не будут: на турнире останутся только команды, которые до последнего станут рубиться за медали.

Расписание финала Кубка лиги — 2025



Понедельник, 22 декабря

9:30. «Газпром-Югра» – «ИрАэро»

12:30. «Ухта» – «Новая генерация»

15:30. «Кузбасс» – «Кристалл»



Вторник, 23 декабря

9:30. «ИрАэро» – «Тюмень»

12:30. «Новая генерация» – «КПРФ»

15:30. «Кристалл» – «Синара»



Среда, 24 декабря

9:30. «Тюмень» – «Газпром-Югра»

12:30. «КПРФ» – «Ухта»

15:30. «Синара» – «Кузбасс»



Четверг, 25 декабря

13:30. Матч легенд



Пятница, 26 декабря

12:30. Первый полуфинал (лидер группы «Лигнит» – лидер группы «Графит»)

15:30. Второй полуфинал (лучшее второе место – лидер группы «Антрацит»)



Суббота, 27 декабря

13:00. Матч за третье место

15:45. Финал

Начало всех матчей указано по московскому времени.

Стоит отметить, что регламентом Кубка лиги предусмотрены несколько особенностей в правилах игры. Так, например, дополнительное время команды будут проводить в формате 4х4, а шестиметровые удары заменены на 10-метровые. Всё это должно сработать на повышение зрелищности.

Фавориты финала Кубка лиги

Несмотря на то что в турнире примут участие сильнейшие команды Суперлиги, фаворитов выделить всё же можно. Пожалуй, хорошие шансы на победу есть у трёх клубов: «Ухты», «Газпрома-Югра» и «КПРФ». Ухтинцы и югорчане дважды выходили в финал в прошлых розыгрышах. Кто-то может сказать, что это было давно и сейчас всё совсем по-другому, но обе команды входят в топ-5 нынешнего розыгрыша Суперлиги. «Ухта», кстати, забивает в Суперлиге больше всех (113 мячей в 26 матчах), правда, и пропускает катастрофически много, однако в скоротечном турнире такая яркая игра может привести команду к успеху.

МФК «Ухта» Фото: mfcukhta.ru

«КПРФ» идёт в Суперлиге на втором месте (лидирующий «Норильский никель» в финале Кубка лиги не сыграет), но опережает соперников из Югорска только по разнице забитых и пропущенных мячей. «Коммунисты» в хорошей форме, однако не стоит забывать, что им в группе «Лигнит» играть именно с «Ухтой». Пожалуй, именно от исхода этого матча, который состоится 24 декабря, во многом будет зависеть итоговый медальный расклад финала Кубка лиги.

Что ещё будет интересного?

Финал Кубка лиги станет настоящим праздником футзала. В программе – не только сражение сильнейших клубов страны, 25 декабря состоится матч легенд Суперлиги со звёздами Кузбасса, а также церемония награждения лучших в спортивных и медийных номинациях по итогам прошлого сезона.

Болельщиков ждут насыщенная программа, включающая мастер-классы и автограф-сессии футболистов, а также розыгрыши призов и иные развлечения.

Где смотреть трансляции матчей?

Трансляции встреч групповой стадии будут доступны в официальной группе Суперлиги по футзалу во «ВКонтакте». Матч легенд, полуфиналы, встречу за третье место и финал турнира покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».