«Сначала был просто страх за свою жизнь». Откровенное интервью с Полиной Кнороз

В прошедшем легкоатлетическом сезоне Полина Кнороз не просто в очередной раз подтвердила звание сильнейшей в России прыгуньи с шестом, но и установила личный рекорд, получила «Золотую шиповку» и, не принимая участия в ЧМ-2025, заставила призёров турнира в Токио говорить о себе.

В интервью «Чемпионату» Полина рассказала о неприятном диагнозе, из-за которого были самые разные мысли, о желании постоянно напоминать о себе соперницам, выступающим на крупных стартах, о помощи свыше, о желании попробовать себя в роли комментатора и о многом другом.

Получилось очень интересно и откровенно. Читайте!

«Я поставила на себе крест. Думала, это конец»

– Полина, тебя признали лучшей легкоатлеткой России. Это крутая награда?

– Это моя первая такая значимая награда, поэтому, конечно, я очень рада. Все девочки очень здорово выступали в 2025 году, поэтому нельзя сомневаться, что каждая из них была достойна забрать «Золотую шиповку». Вдвойне приятно, что среди всех нас награду забрала я, так как, повторюсь, все девочки большие умницы.

– Твой шикарный прошлый сезон закончился на том, что ты пропустила финал «Королевы спорта», а последовавшее за ним объяснение шокировало всех очень неприятным диагнозом. Больше такого не было?

– Слава богу, повторений не было. Я очень надеюсь, что это был единичный случай и больше такого никогда не будет. Мне поставили диагноз — доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. В любой момент такое может начаться и сопровождаться тошнотой и рвотой, что со мной и произошло тогда. Однако гарантий, что этого больше не будет, никто не даёт. Я проходила обследование у двух очень хороших специалистов, и оба сказали одно и то же: это может повториться, а может и никогда больше не случиться за всю жизнь. Оказывается, очень многие люди живут с таким диагнозом и даже не знают об этом. Как раз мой случай – я даже не знала, что это такое, пока не прошла обследование.

Полина Кнороз рассказала о своём заболевании: Лучшая российская прыгунья с шестом Кнороз рассказала о своём серьёзном заболевании

– Насколько я понимаю, твой молодой человек рядом был, к счастью, когда всё случилось. А маме сразу сказала?

– Да. Она очень старалась мне помочь даже дистанционно. Организовала мне приём у отличного специалиста, когда я в Санкт-Петербург приезжала – просто так к нему не попасть. А Матвей (Зубалевич, молодой человек Полины. – Прим. «Чемпионата») все эти дни просто не отходил от меня, всячески поддерживал – и в прямом, и в переносном смысле, убеждал, чтобы я не падала духом. Я ведь уже поставила на себе крест, думала, что это конец. Это вообще было худшее, что случалось со мной в жизни. Я на самом деле очень боюсь, что такое может повториться. Но я уже буду к этому морально готова.

– Была мысль, что не получится больше заниматься любимым делом?

– Сначала просто был страх за свою жизнь, мелькнула мысль, что это инсульт. И как мне потом сказали, 8 из 10 врачей поставили бы именно инсульт, и только лучшие стали бы проверять, не ДППГ ли это. Когда меня успокоили, что это не инсульт, появились опасения – смогу ли я прыгать вообще? Но врачи меня заверили, что никакой угрозы для прыжков случившееся не представляет. Нужно просто подождать – и всё пройдёт, как в целом и получилось. Потом я уже не переживала, с каждым днём становилось всё лучше.

«Пусть за границей знают, что есть такая Полина Кнороз»

– Как ты мотивируешь себя? В России у Полины Кнороз нет конкуренции. Но и, кроме России и Беларуси, выступать пока негде.

– Про мотивацию – интересный вопрос, учитывая, в каких условиях мы выступаем. Я просто для себя поняла и приняла тот факт, что меня уже лишили флага моей страны, гимна моей страны, никуда не пускают, но никто не может запретить мне прыгать – и прыгать высоко. Все эти запреты лишь подталкивают меня к тому, чтобы прыгать ещё выше. Пусть и за границей знают, что есть такая Полина Кнороз, которая лишь ждёт своего часа.

Что сказала Кэти Мун про Полину Кнороз: «Отдаю ей должное». Американская легкоатлетка Кэти Мун — о результатах Полины Кнороз

– А там про тебя знают и помнят. Чемпионка мира Кэти Мун сожалела, что ты не имеешь возможности соревноваться с ними.

– Я видела то интервью. Мне очень приятно, что девочки обо мне помнят и говорят тёплые слова. У меня всё-таки была возможность с ними посоревноваться, пока нас не закрыли окончательно.

– Когда смотрела женский финал в прыжках с шестом на чемпионате мира, появлялась мысль о призовых от ВФЛА?

– Конечно, информация о тех призовых была неожиданной и приятной. Будем честными, кто расстроится, узнав о таких бонусах? В ЧМ-2025 я не участвовала, однако до последней попытки боролась за главный приз. И когда Кэти Мун превзошла мой результат и стала чемпионкой, я была рада за неё. Но не от всего сердца (смеётся). Миллион – это тоже здорово.

– Как ты отнеслась к результату Аманды Молл, которая в начале сезона прыгнула на 4,91 м, а затем вообще себя никак не проявляла?

– На самом деле, это потрясающий результат, а юный возраст (американской прыгунье 19 лет. – Прим. «Чемпионата») добавляет ещё больше эффекта. Почему не получилось потом по сезону хорошо прыгать? Тут много факторов. Прежде всего нужно было приложить колоссальное количество усилий, чтобы преодолеть планку на такой высоте в начале сезона. Возможно, она немного выгорела. Когда ты показываешь такие феноменальные прыжки, нужно восстановиться не только физически, но и морально. Очень часто бывает, что спортсмен хорошо выступает, а затем попадает в некую яму, из которой каждый уже по-своему выбирается.

– У тебя такое было? Ты попадала в яму?

– У меня были моменты, когда я немного проседала. Но я не сталкивалась с таким, чтобы совсем глубоко просесть. К тем результатам, которые я показываю, я прихожу постепенно. У меня нет резких скачков, после которых и бывает обычно яма. У меня всё очень плавно, по накатанной. Я контролирую и моральное, и физическое состояние.

«Пап, ну давай. Если видишь меня, ты мне поможешь»

– Ты можешь вспомнить соревнования, когда заставляла себя прыгать через не могу, не хочу, не буду, а в итоге показывала крутой результат?

– Да, такое было в начале 2022 года. Мы тогда выступали во французском Клермон-Ферране. Я прыгнула по личному рекорду на 4,81 м, а ведь приехала туда совсем маленькой неизвестной девочкой. Никто обо мне не знал. Я чуть Анжелику Сидорову не обыграла, но она девушка боевая, своё первое место забрала.

А старт был очень тяжёлый. Мне совершенно не хотелось прыгать. Это было в конце января или в начале февраля, а в декабре перед Новым годом умер мой папа. Мне морально было сложно не то, что прыгать, а просто шест в руки взять. Я стояла и перед каждым прыжком бормотала, что совершенно не хочу прыгать. Все высоты – с третьей попытки, кое-как. А тут я на первой попытке на 4,81 м говорю: «Пап, ну давай. Если ты видишь меня, ты мне поможешь».

Полина Кнороз Фото: РИА Новости

И я стала единственной, кто с первой попытки взял эту высоту! Я думаю, все, кто разбирается в специфике прыжков, поняли, что мне какая-то помощь свыше была. Я не могла таким прыжком перевалиться через планку, так просто невозможно, не бывает такого в шесте, но каким-то чудом я сделала это. Очень надеюсь, что в моей карьере ещё будут Олимпиада и чемпионат мира и настанет момент, когда папа вновь мне поможет. Судя по последним событиям, какое-то потепление в плане международной повестки наступило. Я пока не очень хочу себя как-то обнадеживать, но, честно, настроение действительно стало чуть позитивнее. Ну а вдруг?

– Ты надеешься на крупнейшие старты, а сейчас с какими чувствами смотришь на то, как другие выступают на Олимпиадах и чемпионатах мира? Обида уже утихла?

– Нет, всё так же горько и обидно, ведь спортивная жизнь очень коротка! Это раньше, когда была молоденькой девчонкой и мы сидели в отстранении, я думала – да всё впереди, у меня ещё полно времени. А сейчас мне 26 лет, и пик карьеры близок. И теперь очевидно, что того самого времени, чтобы реализоваться, остаётся всё меньше и меньше. Но я человек очень оптимистичный и надеюсь, что до завершения спортивной карьеры ещё успею выступить на крупном международном старте. Для меня стакан всегда наполовину полон, так проще жить.

«Ты тренируешься, а не устраиваешь фотосессии»

– Полина, как ты отвлекаешься от спорта или просто от жизненных проблем? Кого-то от негатива шопинг отвлекает, кого-то – посещение салона красоты.

– У меня замечательные семья и друзья, которые всегда поддержат, помогут и не дадут грустить. Матвей вообще всегда рядом, это мой мотиватор на каждый день. Я не оказываюсь в серотониновой яме, как модно сейчас говорить в психологии. Да и я бы не сказала, что в моей жизни есть такие проблемы, от которых хочется отвлечься. Я считаю себя счастливым человеком, у меня всё для этого есть. А сбежать от проблем хотят лишь те люди, которые не могут с ними справиться. Я же смотрю на проблему и думаю, как её решить. Нет смысла переживать, нужно просто решать. А если проблема в редких случаях нерешаемая, то и переживать не стоит – всё равно ничего не изменишь.

Полина Кнороз Фото: РИА Новости

– У тебя была страничка в соцсети с сотнями тысяч подписчиков. Ты её забросила, завела новую – и вновь подписчиков много. Не думала о том, что могла бы проявить себя и как блогер?

– Думала, и очень серьёзно. Просто я не очень понимаю, как структурировать всё. Я же прежде всего действующая спортсменка, а социальные медиа, чтобы в них была видна какая-то направленность, – это прерогатива эсэмэмщиков, контентмейкеров. Я просто не умею так делать, а потому веду социальные сети как получается. Матвей в этом плане не помощник, он другим занимается – делает фото, видео, ролики и рилсы, которые вы видите в моих соцсетях, но для полноценного ведения нужен другой человек.

– Как ты считаешь, можно ли профессиональному спортсмену без помощи SMM раскрутить свои соцсети так, чтобы было круто и интересно?

– Мне кажется, для этого всё же нужна команда, которая будет тебе помогать. Вообще, я считаю очень круто, когда у спортсмена развиты соцсети – ты можешь за счёт этого не только продвигать свой личный бренд, но и популяризировать определённый вид спорта, пропагандировать здоровый образ жизни. Чем больше ты рассказываешь и показываешь, тем больше люди проникаются.

Но тут важно оставаться честной. Если ты приходишь на тренировку – ты тренируешься, а не устраиваешь фотосессии каждые пять минут. Вот как раз после тренировки очень здорово обычно получается, особенно если тебе подадут какую-то идею и направят.

– Ты сказала про честность. То есть ради развития своего канала ты бы не стала заморачиваться, чтобы на тренировках тоже выглядеть как девушка с обложки журнала?

– Нет, конечно. Это соревнования для меня всегда праздник. Мне важно сделать макияж, можно даже иначе, не так, как обычно, уложить волосы. Комбинезон должен сидеть на мне идеально. Но на тренировке моя единственная задача – тренироваться. Мне вообще всё равно, как я выгляжу и во что одета. Ни о каком макияже и речи быть не может, поскольку это занимает время, а я предпочитаю поспать подольше. И для меня нет никаких проблем показывать себя такой, какая я есть на самом деле.

Полина Кнороз Фото: из личного архива Полины Кнороз

– Есть ли в нашей спортивной блогосфере каналы, которые тебе интересны? Вот так чтобы сказать – да, это классно.

– Мне очень нравится, как ведёт свои соцсети наша бегунья-спринтерша Кристина Макаренко. Она снимает очень качественные, красивые видео, а её посты интересно читать. Просто Кристина с супругом очень классно умеют и снимать, и фотографировать, и монтировать. Я пока такой функцией не обладаю. Мой контент зависит от того, будет ли рядом человек с камерой (улыбается).

– Современный спортсмен обязан быть активным в медиа? Или тебе ближе точка зрения главы наших лыж Елены Вяльбе, которая считает, что медали любят тишину?

– Мне кажется, это должно быть желанием человека, а не обязанностью. У всех ведь разная мотивация, для чего это делать. Я тоже много где хочу поучаствовать, куда-то съездить. Однажды мой тренер сказал: «Полина, подумай, а тебе это поможет прыгнуть на 5 м?» И всё. Я за любую медиаактивность, если она не будет мешать тренировочному процессу и тем более выступлениям на соревнованиях. Если же это хоть в малейшем плане может мне помешать, я выберу то, что важнее.

«Я готова быть комментатором или ведущей на ТВ»

– Как ты думаешь, многие ли у нас в стране знают лучшую легкоатлетку России Полину Кнороз?

– Кто-то точно знает (улыбается). На самом деле, в каждом виде спорта есть узнаваемые спортсмены. Но, безусловно, футболистов и хоккеистов знают больше.

– Ты могла бы совмещать карьеру и модельный бизнес, например?

– Не могу сказать, что я вижу себя в модельном бизнесе. Да и если прямо говорить, у меня не самые подходящие для этого параметры. Но я не против совмещать тренировочную деятельность с чем-то другим. Вообще, я готова быть комментатором или ведущей спортивных новостей на ТВ, мне это интересно. Я же занимаюсь с преподавателем, чтобы поставить грамотную и правильную речь, хорошую дикцию. Сейчас она у меня немного хромает из-за того, что я поставила себе элайнеры. В общем, готовлюсь к комментаторской карьере, но понимаю, что не всё в жизни случается так, как мы хотим и планируем. Однако грамотная и правильная речь в любом случае пригодится, это хороший апгрейд для любых сфер жизни.

Полина Кнороз Фото: из личного архива Полины Кнороз

– У тебя какой-то опыт комментирования уже был?

– Никакого. Потому что меня ни разу не приглашали поработать в эфире. Хотя с Эммой Гаджиевой или Анной Андроновой у нас очень неплохой тандем мог бы получиться (улыбается). С удовольствием прокомментировала бы какие-нибудь соревнования по лёгкой атлетике.

– А если не лёгкая атлетика?

– Интересно было бы поработать на таких видах спорта, как синхронное плавание, художественная гимнастика, фигурное катание. Такие женственные, красивые и такие сложные и безумно тяжёлые! Я ведь сама занималась синхронным плаванием шесть лет, поэтому прекрасно понимаю, о чём говорю, и часто вспоминаю те времена. В более взрослом и осознанном возрасте я бы в этот вид спорта не пошла. Хотя отлично знала, что пришла в синхронное плавание только потому, что маме нравилось, и это временно – меня к лёгкой атлетике готовили. Иначе и быть не могло, поскольку родители – легкоатлеты, мама 400 с барьерами бегала, а папа – спринт. Я, кстати, время от времени бегаю спринт и короткие барьеры. Но синхронное плавание многое мне дало – стали развиты все группы мышц, появились хорошая растяжка, координация. А ещё – ответственность и иное отношение к жизни. Это любой вид спорта даёт.

– Раз бегаешь спринт, можно устроить с кем-то дуэль по типу Дюплантис – Вархольм. Например, Полина Кнороз против Эмилии Тангары в гладком беге на 60 или 100 м.

– Идея интересная. Мне кажется, многие бы посмотрели такое. Но я бы не отказалась и от идеи обмена спортом. Готова поработать с любым человеком из фигурного катания, лишь бы он меня какому-то прыжку научил, чтобы я могла выходить на каток и выпендриваться – вот смотрите, как я умею (улыбается).

– Полина, в фигурном катании очень токсичные болельщики – не тот взгляд, и всё, волна хейта. А ты как к хейтерам относишься? Замечаешь их вообще?

– Да абсолютно нормально отношусь. Сколько людей – столько и мнений. Я же не могу делать что-то так, как хотят другие люди. Жизнь одна, и живу я её так, как считаю нужным, как нравится мне.

«Я и сейчас буду для них такой же маленькой неизвестной девочкой из России»

– Какие события в мировой и российской лёгкой атлетике за прошлый сезон ты бы выделила? Вот так, чтобы они в память вре́зались.

— Перед глазами стоит финиш Маши Ермаковой на чемпионате России на дистанции 10 000 м. Как она доползла до финишной черты? Как? Я не представляю, какие колоссальные усилия она приложила для того, чтобы встать после падения и всё-таки финишировать. Прыжок Маши Кочановой на 2 м. Мы так давно от неё этого ждали, и она показала этот результат. Рекорд России от Феди Иванова на дистанции 400 м с барьерами. Это что-то с чем-то. Из мировых событий это прыжок Армана Дюплантиса на 6,30 м.

– Что в нём такого, чего не было и нет в остальных? Ведь тренируются все, а в космос летает он один.

– Мне кажется, Дюплантис – феномен XXI века. Он делает потрясающие вещи. Я даже не знаю, сколько лет пройдёт, чтобы к его результатам хотя бы приблизились. Если подумать, за счёт чего он так прыгает, я бы выделила скорость. Арман просто бешеный (улыбается)! Невероятно быстрый. Это из главных факторов его результатов.

– Про Елену Исинбаеву можно сказать то же самое? К её результатам тоже никто приблизиться не может.

– Лена Исинбаева была просто машиной, которая показала с другой стороны, что такое женские прыжки с шестом.

– Ты говорила, что если российских легкоатлетов допустят до международных стартов, то мотивация будет совершенно иной. У тебя ещё есть запас, чтобы прибавить?

– Конечно, запас прочности у меня есть. Но вопрос в реализации, смогу ли я в условиях такой конкуренции брать свои высоты и показывать то, на что способна. Всё-таки, давайте не будем кривить душой, одно дело прыгать в России с девочками, с которыми соревнуешься по 10 лет и когда прекрасно знаешь, кто на что способен. И совсем другое – выступать за границей с лучшими в мире. Там же психологическая борьба идёт прежде всего. Они там привыкли к такому накалу, к такой борьбе. Для меня же всё будет практически новым, ведь мой единственный опыт выступлений на международных стартах был уже давно. Я и сейчас буду для них такой же маленькой неизвестной девочкой из России, как и тогда. И на меня это тоже будет давить. Да, я уже взрослая спортсменка, но тоже человек. Непонятно, как поведут себя мой организм и моя психика в таких обстоятельствах.

– Полина, а ты на тренировках прыгала когда-нибудь 4,90 м или выше?

– Мы даже не пробовали такие высоты ставить. Все лучшие прыжки я показывала только на соревнованиях. Да, были тренировки, где я прыгала по 4,80 м, но этого пока достаточно. Всё должно идти постепенно. Чтобы прыгнуть на 4,86 м, как в Казани, всё должно сложиться – кураж, болельщики, весь тот драйв, который нам так необходим, желание взять эту высоту! Тогда и на большее можно замахнуться. Публика и настрой могут повлиять на многое. Когда в Казани в серии прыгнула на 4,86 м, я рассчитывала, что и выше смогу. Накануне соревнований на тренировке очень хорошо прыгала. Да, у меня была полная уверенность, что я добавлю ещё, но, к сожалению, в моём арсенале не оказалось нужных шестов для такой высоты.

Полина Кнороз показала второй результат сезона в мире: Прыгунья с шестом Кнороз показала второй результат сезона в мире на чемпионате России

– Нужные – это какие?

– Все шесты различаются между собой длиной, толщиной, жёсткостью. Условно, вот я прыгнула на 4,86 м. Чтобы прыгнуть на 4,92 м, мне нужно было взять шест пожёстче. У меня жёсткий был, но он и потолще. Мне было неудобно, некомфортно. Если простыми словами: обычно вы подтягиваетесь на турнике определённой толщины, однако если вам нужно подтянуться на толстой трубе, то хвата такого уже не будет. Вот и получилось, что я пошла с таким шестом на первую попытку, но сделала три шага и сошла. Я понимала, что сейчас сорвусь с него и убьюсь, этот шест не под мою кисть, я бы не смогла на нём удержаться. Пришлось возвращаться на тот шест, с которым поставила личный рекорд. Однако на нём прыжок должен быть просто ювелирным, чтобы забраться выше – его мощности и жёсткости просто не хватает, чтобы забросить тебя выше.

– Скоро Новый год. Как он должен пройти, чтобы ты сказала – это идеально?

– У меня из года в год не меняется идеальная картинка этого замечательного праздника – быть с семьёй. Шесть лет назад мне пришлось переехать в Москву, а семья осталась в Санкт-Петербурге, но при любой возможности я стараюсь повидаться. В Новый год – обязательно. Не могу представить этот праздник без маминого оливье, семейных конкурсов, где каждый борется за призы как в последний раз, и, конечно же, веселья до самого утра. Для меня и в отпуске просто обязательно приехать в Питер. А уж если останутся время и желание – поехать на море, «потюленить» на отдыхе. Никаких гор, путешествий и чего-то такого, ради чего нужно напрягаться. Настоящий спортсмен не будет напрягаться вне тренировок (улыбается).