«Все команды будут рубиться за победу». Капитан «КПРФ» — о финале Кубка лиги по футзалу

В понедельник, 22 декабря, в Кемерове стартует финал Кубка лиги – 2025 по футзалу. Столичный клуб «КПРФ» отправляется в край шахтёров с намерением увезти домой трофей. Перед стартом турнира мы поговорили с капитаном команды Денисом Бурковым, причём не только о предстоящем турнире.

«Задача одна — побеждать в каждой игре»

– Денис, с каким настроем «КПРФ» подходит к финалу Кубка лиги?

– Хочется сказать, что подходит, и слава богу (улыбается). Сейчас мы работаем в усечённом составе. Кто-то заболел, кто-то сейчас вызван в сборную. Поэтому работаем с теми, кто в строю. Потихоньку готовимся, закрепляем связки, нарабатываем комбинации. В любом случае дадим всем бой.

– Чего лично вы ожидаете от выступления в «Финале девяти»?

– Да ничего, если честно. Надо просто хорошо отыграть, постараться выиграть. Чего тут можно ожидать (улыбается)? Посмотрим, как пойдёт игра.

– То есть конкретной задачи от руководства нет?

– Конкретных задач к этому турниру поставлено не было. Есть одна общая задача – это побеждать в каждой игре. Этого принципа и будем придерживаться на турнире, показывать свой уровень и своё мастерство.

– А что бывает, если не выигрываете?

– Ну, розгами нас не бьют (смеётся). Всё зависит от значимости игры и турнира. Стараемся, конечно, меньше расстраивать руководство, но в спорте всё бывает, и от поражений никуда не деться.

– Вы попали в группу «Лигнит», где сыграете с «Ухтой» и «Новой генерацией». Кто для вашей команды наиболее неудобный соперник?

– Если брать в расчёт этот сезон, то определённо «Ухта». У нас получились довольно интересные игры. Однако лично для меня нет неудобных соперников. Все соперники достаточно сложные, все умеют играть в футбол, все друг друга знают, и все будут бороться. Выделить кого-то можно, конечно, но в любом случае играть нужно со всеми, и не просто играть, а выигрывать.

– Я полагаю, что за первое место в группе вы будете биться с «Ухтой», с которой играли месяц назад. Успели спрятать козыри в рукаве?

– То, что мы сыграли месяц назад, вообще не нужно брать в расчёт. У них не будет ряда футболистов, как и у нас. А когда у тебя урезанный состав, то и игра будет складываться по-другому. Отталкиваться нужно именно от этого.

«Над популяризацией ещё надо работать»

– Турнир проводится в третий раз. Удачно ли он вписался в игровой календарь?

– Скажу честно, календарь составлен плохо. Если учитывать наши разъезды, он вообще не вписывается. У нас вообще весь месяц в разъездах. Два дня дома – уехали, и так повторяется. В следующем месяце будет то же самое. Поэтому касательно календаря – всё очень плохо.

– Насколько тяжело в таких условиях совмещать профессиональный спорт и семейную жизнь?

– Могу сказать, что в последние два года всё делают так, чтобы мы как можно меньше были дома. До этого всё было намного спокойнее. Сейчас с развитием букмекерских контор и появлением новых спонсоров всё делают не для игроков. Однако люди как-то совмещают, заводят семьи, воспитывают детей, так что жить всё равно можно. Если постараться, успеешь абсолютно везде.

– Как оцените уровень популярности футзала в России?

– Над популяризацией всё ещё надо работать. Много работать. Футзал хорошо развит, но слабо раскручен. Ведь играют практически все в него: и школьники, и студенты, и различные компании на корпоративных турнирах. А вот именно какой-то популярности пока нет. Этот турнир, может, пойдёт на пользу, однако, мне кажется, надо искать ещё и другие возможности для развития. Причём не только руководителям, но и самим игрокам стараться это распространить как-то.

МФК «КПРФ» Фото: mfc-kprf.ru

– В чём-то футзал выигрывает у обычного футбола?

– Для меня – в динамике и скорости принятия решений. Начинал-то я с большого футбола, и мне есть с чем сравнивать. Когда я попал в футзал, мне сразу понравилось, поэтому и сменил поле на зал. Кто-то может утверждать, что в большом футболе всё очень быстро и динамично, однако у каждого своя правда.

– Решение перейти из большого футбола в футзал легко далось?

– Очень легко и просто, мне было лет 13. Я даже особо не задумывался (смеётся). Сейчас даже не жалею, что сделал такой выбор.

– Вы в «КПРФ» уже девятый год. Какое самое приятное воспоминание, связанное с командой?

– Каждая наша победа – это приятное воспоминание. Особенно если это какой-то турнир или кубок. Всё, что связано с победой, если кратко.

– А какая ваша главная победа?

– Главная победа – это моё рождение (смеётся). За это в первую очередь спасибо родителям. А дальше уже всё приходило постепенно. В спорте, конечно, они были, но это не такие главные, как моя семья.

«Пока соответствую уровню, буду играть»

– Вы упомянули, что некоторые игроки в сборной сейчас. Если мы взглянем на их возраст, то многим около 30 или даже за 30. Для футзала это возраст расцвета?

– В последнее время есть такая тенденция, что игровой возраст увеличивается. Наверное, это хорошо. Когда я только начинал играть, то люди заканчивали к 30 годам, а сейчас это вообще не проблема. Нормальный возраст, при котором можно ещё работать и работать.

– А вы до скольких лет планируете работать?

– Ох, ну тут как пойдёт. Пока здоровье позволяет, пока соответствую уровню, буду играть. Как только пойму, что уже пора или мне об этом скажут, значит, достаточно.

– В российских командах играют легионеры, а пользуются ли спросом российские игроки в зарубежных лигах?

– В последние годы радует, что они там появляются. До этого даже никаких намёков не было. Значит, нашу лигу смотрят, есть интерес. Для молодых парней все двери открыты. Только работай над собой и показывай результат.

– А вы бы хотели бы попробовать свои силы в иностранном клубе?

– Сейчас уже точно нет, а раньше – да. Когда играл в «Динамо», случались шуточные разговоры с бразильцами, которые были в «Барселоне». Говорили, мол, можем поговорить, чтобы в Испании поиграл. Но до чего-то серьёзного дело не дошло. А сейчас даже в Испании уровень немного упал. А в Португалии особо ничего не менялось. Добавилась одна сильная команда, вот и играют между собой.

– Получается, что Суперлига в России интереснее?

– Думаю, что да. Но это мне так кажется. А им, наверное, кажется, что всё наоборот (смеётся).

– Почему всё-таки стоит смотреть «Финал девяти»?

– Во-первых, другого футзала в это время больше не будет. А во-вторых, все те команды, которые приехали на турнир, точно станут рубиться за победу. У всех есть шансы друг против друга. Поэтому будет интересно.

– Увидим ли мы «КПРФ» в финале турнира?

– Мы постараемся сделать всё, чтобы это случилось.