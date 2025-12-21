Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Футзал, финал Кубка лиги — 2025: интервью с капитаном КПРФ Денисом Бурковым о предстоящем турнире и шансах на победу

«Все команды будут рубиться за победу». Капитан «КПРФ» — о финале Кубка лиги по футзалу
Наиль Шайхутдинов
Интервью с Денисом Бурковым
Комментарии
Денис Бурков уверяет, что столичная команда даст всем бой на турнире в Кемерове.

В понедельник, 22 декабря, в Кемерове стартует финал Кубка лиги – 2025 по футзалу. Столичный клуб «КПРФ» отправляется в край шахтёров с намерением увезти домой трофей. Перед стартом турнира мы поговорили с капитаном команды Денисом Бурковым, причём не только о предстоящем турнире.

Расписание и результаты всех матчей Кубка лиги — 2025

«Задача одна — побеждать в каждой игре»

– Денис, с каким настроем «КПРФ» подходит к финалу Кубка лиги?
– Хочется сказать, что подходит, и слава богу (улыбается). Сейчас мы работаем в усечённом составе. Кто-то заболел, кто-то сейчас вызван в сборную. Поэтому работаем с теми, кто в строю. Потихоньку готовимся, закрепляем связки, нарабатываем комбинации. В любом случае дадим всем бой.

– Чего лично вы ожидаете от выступления в «Финале девяти»?
– Да ничего, если честно. Надо просто хорошо отыграть, постараться выиграть. Чего тут можно ожидать (улыбается)? Посмотрим, как пойдёт игра.

– То есть конкретной задачи от руководства нет?
– Конкретных задач к этому турниру поставлено не было. Есть одна общая задача – это побеждать в каждой игре. Этого принципа и будем придерживаться на турнире, показывать свой уровень и своё мастерство.

– А что бывает, если не выигрываете?
– Ну, розгами нас не бьют (смеётся). Всё зависит от значимости игры и турнира. Стараемся, конечно, меньше расстраивать руководство, но в спорте всё бывает, и от поражений никуда не деться.

– Вы попали в группу «Лигнит», где сыграете с «Ухтой» и «Новой генерацией». Кто для вашей команды наиболее неудобный соперник?
– Если брать в расчёт этот сезон, то определённо «Ухта». У нас получились довольно интересные игры. Однако лично для меня нет неудобных соперников. Все соперники достаточно сложные, все умеют играть в футбол, все друг друга знают, и все будут бороться. Выделить кого-то можно, конечно, но в любом случае играть нужно со всеми, и не просто играть, а выигрывать.

Всё самое главное о финале Кубка лиги:
Главная футзальная битва России в 2025 году! Что нужно знать о финале Кубка лиги?
Главная футзальная битва России в 2025 году! Что нужно знать о финале Кубка лиги?

– Я полагаю, что за первое место в группе вы будете биться с «Ухтой», с которой играли месяц назад. Успели спрятать козыри в рукаве?
– То, что мы сыграли месяц назад, вообще не нужно брать в расчёт. У них не будет ряда футболистов, как и у нас. А когда у тебя урезанный состав, то и игра будет складываться по-другому. Отталкиваться нужно именно от этого.

«Над популяризацией ещё надо работать»

– Турнир проводится в третий раз. Удачно ли он вписался в игровой календарь?
– Скажу честно, календарь составлен плохо. Если учитывать наши разъезды, он вообще не вписывается. У нас вообще весь месяц в разъездах. Два дня дома – уехали, и так повторяется. В следующем месяце будет то же самое. Поэтому касательно календаря – всё очень плохо.

– Насколько тяжело в таких условиях совмещать профессиональный спорт и семейную жизнь?
– Могу сказать, что в последние два года всё делают так, чтобы мы как можно меньше были дома. До этого всё было намного спокойнее. Сейчас с развитием букмекерских контор и появлением новых спонсоров всё делают не для игроков. Однако люди как-то совмещают, заводят семьи, воспитывают детей, так что жить всё равно можно. Если постараться, успеешь абсолютно везде.

– Как оцените уровень популярности футзала в России?
– Над популяризацией всё ещё надо работать. Много работать. Футзал хорошо развит, но слабо раскручен. Ведь играют практически все в него: и школьники, и студенты, и различные компании на корпоративных турнирах. А вот именно какой-то популярности пока нет. Этот турнир, может, пойдёт на пользу, однако, мне кажется, надо искать ещё и другие возможности для развития. Причём не только руководителям, но и самим игрокам стараться это распространить как-то.

МФК «КПРФ»

МФК «КПРФ»

Фото: mfc-kprf.ru

– В чём-то футзал выигрывает у обычного футбола?
– Для меня – в динамике и скорости принятия решений. Начинал-то я с большого футбола, и мне есть с чем сравнивать. Когда я попал в футзал, мне сразу понравилось, поэтому и сменил поле на зал. Кто-то может утверждать, что в большом футболе всё очень быстро и динамично, однако у каждого своя правда.

– Решение перейти из большого футбола в футзал легко далось?
– Очень легко и просто, мне было лет 13. Я даже особо не задумывался (смеётся). Сейчас даже не жалею, что сделал такой выбор.

– Вы в «КПРФ» уже девятый год. Какое самое приятное воспоминание, связанное с командой?
– Каждая наша победа – это приятное воспоминание. Особенно если это какой-то турнир или кубок. Всё, что связано с победой, если кратко.

– А какая ваша главная победа?
– Главная победа – это моё рождение (смеётся). За это в первую очередь спасибо родителям. А дальше уже всё приходило постепенно. В спорте, конечно, они были, но это не такие главные, как моя семья.

«Пока соответствую уровню, буду играть»

– Вы упомянули, что некоторые игроки в сборной сейчас. Если мы взглянем на их возраст, то многим около 30 или даже за 30. Для футзала это возраст расцвета?
– В последнее время есть такая тенденция, что игровой возраст увеличивается. Наверное, это хорошо. Когда я только начинал играть, то люди заканчивали к 30 годам, а сейчас это вообще не проблема. Нормальный возраст, при котором можно ещё работать и работать.

Кубок России — у «КПРФ»!
«Нам нужен был этот трофей!» «Коммунисты» сотворили историю на Кубке России по футзалу
«Нам нужен был этот трофей!» «Коммунисты» сотворили историю на Кубке России по футзалу

– А вы до скольких лет планируете работать?
– Ох, ну тут как пойдёт. Пока здоровье позволяет, пока соответствую уровню, буду играть. Как только пойму, что уже пора или мне об этом скажут, значит, достаточно.

– В российских командах играют легионеры, а пользуются ли спросом российские игроки в зарубежных лигах?
– В последние годы радует, что они там появляются. До этого даже никаких намёков не было. Значит, нашу лигу смотрят, есть интерес. Для молодых парней все двери открыты. Только работай над собой и показывай результат.

– А вы бы хотели бы попробовать свои силы в иностранном клубе?
– Сейчас уже точно нет, а раньше – да. Когда играл в «Динамо», случались шуточные разговоры с бразильцами, которые были в «Барселоне». Говорили, мол, можем поговорить, чтобы в Испании поиграл. Но до чего-то серьёзного дело не дошло. А сейчас даже в Испании уровень немного упал. А в Португалии особо ничего не менялось. Добавилась одна сильная команда, вот и играют между собой.

– Получается, что Суперлига в России интереснее?
– Думаю, что да. Но это мне так кажется. А им, наверное, кажется, что всё наоборот (смеётся).

– Почему всё-таки стоит смотреть «Финал девяти»?
– Во-первых, другого футзала в это время больше не будет. А во-вторых, все те команды, которые приехали на турнир, точно станут рубиться за победу. У всех есть шансы друг против друга. Поэтому будет интересно.

– Увидим ли мы «КПРФ» в финале турнира?
– Мы постараемся сделать всё, чтобы это случилось.

Российская футзальная команда выступает с флагом:
«Американки болели за нас!» Как российская команда зажигала на Кубке мира по футзалу
Эксклюзив
«Американки болели за нас!» Как российская команда зажигала на Кубке мира по футзалу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android