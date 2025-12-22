Главные итоги 2025 года в российском плавании. Кто приятно удивил, а кто разочаровал?

21 декабря в Санкт-Петербурге завершился Кубок Сальникова – последний турнир как сезона короткой воды, так и календарного 2025 года для нашего плавания. А значит, наступил момент, чтобы кратко подвести его итоги.

Медали чемпионата мира в Сингапуре, прорыв молодёжи на первенстве мира и Европы, новые рубежи Климента Колесникова и остальных наших лидеров – событий было очень много, поэтому, чтобы ничего не забыть, мы попросили оценить этот плавательный год спортивного директора ФВВСР Сергея Фесикова и главного тренера сборной Андрея Шишина.

Отказ иностранцев от Кубка Сальникова, болезни лидеров и неудачи Мирона Лифинцева

Но сначала в двух словах – про сам Кубок Сальникова. Изначально он стоял в плане как главный старт зимнего сезона, поскольку шансы на поездку на ЧЕ в Люблин были небольшими. К тому же ходили разговоры, что в Питер приедут иностранные звёзды первой величины: в составе сборной ЮАР значились Питер Кётце и Чад Ле Кло. Увы, чемпионов мира в итоге не было, разве что победители первенства мира (из той же сборной ЮАР – Крис Михайлов), так что очной борьбы с лучшими из лучших в «Невской волне» не вышло.

«Спортсмены международного класса всегда приезжали на Кубок Сальникова. Чуть больше или чуть меньше. Но сейчас мы обновили рекорды турнира, их просто уйма. Сильно ребята не расстраиваются, что не было мировых звёзд, они просто обновляют рекорды и идут дальше», – отметил Андрей Шишин.

Кирилл Пригода Фото: РИА Новости

При этом многие лидеры российской команды не смогли показать пиковые секунды на турнире в Санкт-Петербурге из-за болезней – незадолго до старта проблемы были у Ильи Бородина, Евгении Чикуновой, Юлии Ефимовой.

«Вы знаете какой был период у нас в стране в ноябре, мы видим эпидемию гриппа, а спортсмены тоже люди, тоже болеют. Пусть всё лучше сложится сейчас, сделаем правильные выводы, найдём правильные подходы, чтобы наш медштаб работал на опережение», – сказал Сергей Фесиков.

Конечно, теплилась надежда, что хотя бы дома на предновогоднем старте вновь выйдет на пик Мирон Лифинцев, однако спортсмен, которого в прошлом году полюбила вся страна, в этом был бледной тенью самого себя. В Сингапуре он не показал и 50% от своих возможностей, а на внутренней арене уступал не только Колесникову и Самусенко, но и Егору Корневу, который вообще-то кролист.

Мирон Лифинцев Фото: David Balogh/Getty Images

«Смысла переживать за Мирона нет, он амбициозный парень, мотивированный спортсмен. Они с тренером работают очень плотно, очень близко. Думаю, что они сделают определённые выводы по короткой воде, тем более что приоритет у Мирона был расставлен на подготовку к чемпионату мира в Сингапуре.

Спорт – это всегда белое и чёрное. Победы и поражения. Поэтому для того, чтобы подойти в идеальном состоянии к Олимпийским играм, лучше получить все эти уроки сейчас, сделать работу над ошибками и двигаться в правильном направлении. А наш тренерский штаб с Андреем Геннадьевичем Шишиным во главе, уверен, всем поможет и правильно расставит все те точки, которые должны будут в будущем сыграть для Мирона только положительную роль», – успокаивает переживающих за Мирона болельщиков Фесиков.

Хотелось бы верить, что мы ещё увидим Лифинцева образца Будапешта-2024 – уверенного в себе, голодного до побед и совершенно непобедимого.

Уникальные рекорды Корнева, слом «проклятия» Самусенко, стабильный Пригода и новая звезда

А вот кто действительно порадовал осенью-зимой, так это Егор Корнев. Парень неплохо смотрелся и на чемпионате мира в Сингапуре, хотя всё же остался там без личной медали, так что на 100% успешным турнир для него не назвать. Зато на короткой воде Корнев решил выносить всех и вся, причём на всех дистанциях сразу. И в баттерфляе, который даже не тренирует, все возможные рекорды переписал, и даже заглядывал в гости на спину, где, несмотря на обилие в стране суперзвёзд первой величины, даже побеждал!

«Главное событие сезона на короткой воде – это, наверное, Егор Корнев, – согласен Шишин. – Одно из ярких событий – точно. Был рекорд мира по юниорам на 400 м вольным, эстафетные тандемы отличные, собираем по два состава сборных, плывут по десятым, между собой расходятся в сотые.

Егор Корнев Фото: РИА Новости

Коллегиально есть хорошая динамика, хоть и не скажу, что Егор один что-то затмил. Но он хорошая звёздочка, красавчик. У нас также есть и Паша Самусенко, обновляет рекорды Колесникова, закрывает всю спину. Радует вся команда, но пока работаем не на отлично». Самусенко действительно наконец-то начал показывать свой потенциал. Парень, над которым долгое время иронизировали за уникальные навыки занимать каждый раз четвёртое место, сначала стал серебряным призёром на 50 м на спине в Сингапуре, уступив только Колесникову, а затем и выдал несколько ярких побед на внутренних турнирах. В том числе на Кубке Сальникова».

«Паша Самусенко в конкуренции с лучшими спинистами показал замечательные результаты, на 50 м на спине, на 100 м на спине. Эти результаты нужны были и для него, и для нас. Чтобы он почувствовал уверенность в себе и перспективу на следующий год. Понимание, что они с тренером двигаются в правильном направлении», – добавил свою оценку главного прорыва Фесиков.

Павел Самусенко Фото: Getty Images

Как всегда, держит свой уровень Кирилл Пригода, выполняя огромный объём работы на каждом старте без срывов, радует общая стабильность Климента Колесникова и Андрея Минакова. У девушек первая звезда всё та же – Евгения Чикунова. Для неё 2025-й выдался неоднозначным, но скорее в плюс.

Однако если выделять из девушек кого-то отдельно, то хочется вспомнить про Дарью Клепикову. Даша – это главное открытие завершившегося года, и на неё возлагаются огромные надежды, как, кстати, и на юниорку Милану Степанову, постепенно выходящую уже и на полноценный взрослый уровень.

Прорыв международной изоляции, почти полноценный допуск и большие планы на 2026-й

В прошедшем году мы окончательно сломили все барьеры международной изоляции. Наконец-то получен полноценный допуск на турниры под эгидой Европейской ассоциации плавания, право выступать дали и водному поло. Хочется верить, что чемпионат Европы в Польше стал последним турниром, который наши пловцы пропустили. А календарь на 2026-й – сверхнасыщенный. Нас ждут как минимум два старта экстра-класса: сначала – чемпионат Европы на длинной воде в Париже, затем – зимний ЧМ на короткой воде в Пекине.

«Следующий год очень для нас значимый, рассчитываем, что все границы для нас откроются и весь план на 2026 год, включая международные соревнования, будет реализован. Нас ждёт большое количество стартов, ребятам сейчас важно отдохнуть, набраться сил, и уже с 3 января у нас начнутся сборы. Основной состав вылетает в Таиланд, это те спортсмены, которые по итогам года были лидерам сезона, наш костяк сборной. Надеемся, всё будет в плановом режиме. Параллельно для резерва будет сбор 5 января на озере Круглое.

Евгения Чикунова Фото: Getty Images

Сезон начинается, предолимпийская подготовка продолжается, мы всеми мыслями уже в 2026 году, в Лос-Анджелесе», – поделился ближайшими задачами, которые стоят перед сборной, Фесиков.

А главный тренер сборной Андрей Шишин, хоть и считает 2025 год для команды успешным, признаёт, что получилось далеко не всё и отработать на «отлично» не вышло. Есть пища для размышлений – как для самих спортсменов, так и для тренерского штаба. Так что в следующем году он планирует сделать ещё шаг вперёд и провести работу над ошибками на пути к Олимпиаде-2028.