«Очень жду, когда вернётся Крамаренко». Интервью с лучшей гимнасткой-«художницей» России

Три с лишним года наша художественная гимнастика была изолирована от международного спорта. Если учитывать то, что карьеры в этом виде спорта недолгие, за это время в России успело вырасти целое поколение гимнасток, вообще не знающих, что такое полноценные зарубежные старты. Дина и Арина Аверины ушли из спорта ещё пару лет назад, на смену им пришла Лала Крамаренко, но более юные гимнастки уже и её смещают с лидерских позиций.

По итогам Игр стран БРИКС и чемпионата России свои претензии на статус первой гимнастки страны предъявила Мария Борисова. Пока Крамаренко борется с последствиями травмы, именно Борисова – сильнейшая в России. А может быть, и в мире – это мы проверим уже скоро, ведь в 2026-м команда Татьяны Сергаевой поедет и на чемпионат Европы, и не чемпионат мира.

Но перед этим Марию ждёт очная встреча с Лалой на чемпионате страны. В ожидании нового эпизода их соперничества «Чемпионат» кратко пообщался с Борисовой. В интервью Мария успела обсудить итоги недавнего этапа Кубка России в Казани, рассказала о реакции тренеров на её выступление и назвала любимую гимнастку среди тех, кто выступает за рубежом.

«Здоровая конкуренция всегда подстёгивает»

– Мария, какие у вас остались впечатления от Кубка России? Как вы оцениваете своё выступление?

– Не всё удалось, но я смогла занять первое место. У меня очень дорогой набор элементов, и грубых ошибок я всё же не допустила, поэтому обошла других гимнасток. Уже под конец года сил, правда, осталось не так много, но это был хороший турнир для опыта и прекрасный повод для работы над недочётами.

– Были ли ошибки во второй день? Обидно, что не удалось всё сделать чисто?

– Обидно, что не получилось чисто и красиво в последний раз показать программу с булавами. И в ленте тоже были помарки. Этим, конечно, недовольна.

Мария Борисова Фото: Федерация гимнастики России

– Важнее чистое выступление или первое место?

– Важны максимальный уровень сложности в программах, чистое выступление и победа – всё вместе. В моих программах стоят элементы, которые очень высоко оцениваются, что и помогло занять мне первое место.

– Что вам сказали тренеры?

– Надо проанализировать ошибки и больше их не допускать.

– Главный тренер сборной Татьяна Сергаева сказала, что на Кубке России была битва характеров. Возможно, немного дрогнули из-за конкуренции?

– Я бы не сказала, что чувствовала битву характеров. Мне было важно выступить самой чисто и показать сложность своих упражнений, что у меня и получилось. На моё состояние не влияло, что я с кем-то бьюсь и что мне надо завоевать первое место. Я даже не вижу выступления других, чтобы их как-то оценивать.

– Вам проще и интереснее, когда есть соперничество?

– Соперничество – это не самый главный фактор. Важнее, как я уже сказала, выступить чисто, без ошибок и показать всю сложность программ. Конкуренция есть на любых соревнованиях. Если она здоровая, это всегда подстёгивает.

«Подачей мне особенно нравится Раффаэли»

– Впереди отдых, а потом – чемпионат России. Какие планы?

– Сейчас план – составить новые программы. Потом на Новый год будет отдых, я побуду с семьёй. После этого уже начнём подготовку к чемпионату России, будем отрабатывать новые программы, дорабатывать старые, улучшать и усложнять их. Планирую хорошо выступить на чемпионате России.

– Как оцените свою готовность к чемпионату России? Это будет особенный старт?

– Ещё рано говорить о готовности к чемпионату России. Полноценную подготовку мы начнём уже после новогодних каникул. Это будет важный старт, так как в этом году нас допустили до международных стартов. Чемпионат России будет одним из критериев отбора для участия в них.

– На чемпионате России, вероятно, будет встреча с Лалой Крамаренко. Есть предвкушение? Интересно с ней посоперничать?

– Я очень жду, когда Лала вернётся. Очень рада, что она нашла для этого мотивацию. Надеюсь, у неё также будет нейтральный статус и она хорошо себя покажет на чемпионате России.

– Недавно стало известно, что россиянок будут допускать и на европейские турниры. Вы в предвкушении больших международных стартов?

– До международных стартов ещё есть время, и перед этим будет чемпионат России, как я уже сказала, главный отбор. Я рада, что есть возможность участия в европейских турнирах, но пока акцент – на чемпионате России.

– За кем следите на международной арене? Может, кто-то персонально нравится?

– Безусловно, я слежу за международной ареной, смотрю, какая у спортсменок сложность программ, чтобы не отставать. Своей подачей мне особенно нравится София Раффаэли.