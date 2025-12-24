Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах

До конца 2025-го осталось совсем немного времени. Уходящий год подарил нам множество ярких событий в олимпийских видах спорта или в тех, которые стремятся в олимпийскую семью. Здорово себя проявляли пловцы, легкоатлеты, борцы, дзюдоисты, шахматисты, регбисты и многие-многие другие.
Из обилия памятных моментов мы отобрали 25 наиболее ярких. А решать, какие из них оказались самыми значимыми и больше других запали в душу, лишь вам. Делайте выбор и обсуждайте его в комментариях!
Климент Колесников наконец-то стал чемпионом мира
Климент – один из героев Олимпиады в Токио, но у нашего парня не было личного золота чемпионата мира. Однако на ЧМ в Сингапуре пловец добился своего: в заплыве на 50 м на спине он одержал красивейшую победу. Отпраздновал Колесников её вместе с партнёром по команде Павлом Самусенко, который в том же заплыве взял серебро.
Ватерполистов допустили на международную арену
World Aquatics допустила российских ватерполистов на международные старты с 1 января 2026 года. Это решение стало прорывным, ведь ранее представители командных видов спорта не могли соревноваться на мировой арене. Допуск ватерполистов создал прецедент, который может помочь с возвращением футболистам, волейболистам и другим представителям игровых видов.
Синхронист Александр Мальцев стал героем водного ЧМ-2025
В Сингапуре опытный Мальцев был главным героем российской команды. Александр выиграл сразу три золотых медали: сначала блистал в соло, а потом — в смешанном дуэте с Майей Гурбанбердиевой. К тому же россиянин взял серебро в смешанном дуэте с Олесей Платоновой. Это триумф!
Ангелина Мельникова вернула себе титул чемпионки мира
Российские гимнасты осенью вернулись на международные турниры впервые с 2022 года. На чемпионат мира поехала полноценная команда с лидером Ангелиной Мельниковой. Она с ходу выиграла в личном многоборье, вернув себе титул, который у неё в 2022 году забрали без боя. А после взяла золото в опорном прыжке и серебро на брусьях. Это было громкое возвращение!
Гимнастка Оксана Чусовитина выиграла медаль в 50 лет
Оксана Чусовитина даже в 50 лет продолжает брать медали! За год узбекская спортсменка трижды оказывалась на пьедестале. В феврале она взяла золото и бронзу в опорном прыжке на Кубке мира, а в июне, на следующий день после своего 50-летия, выиграла серебро в опорном прыжке на Кубке вызова.
Российские пловцы обошли американцев в эстафете на ЧМ
На чемпионате мира в Сингапуре российские пловцы сотворили что-то невероятное. Наши парни выиграли мужскую комбинированную эстафету 4х100 м, одолев непобедимых американцев. Случилось это впервые в истории! Подобное не удавалось даже великим советским пловцам.
Андрей Есипенко отобрался на турнир претендентов
Андрей Есипенко стал тем, кто подарил поклонникам российских шахмат надежду. Он — единственный из наших гроссмейстеров, кто смог пробиться на турнир претендентов. Есипенко драматично забрал последнюю путёвку на Кубке мира, обыграв в матче за третье место Нодирбека Якуббоева.
Арман Дюплантис установил три мировых рекорда за год
В 2025-м Дюплантис снова доказал, что он не с нашей планеты. За год швед трижды обновил мировой рекорд. Мондо начал сезон на невероятной отметке в 6,27 метра, а закончил — на космических 6,30 м. Причём последнюю высоту он красиво взял на ЧМ в Японии. Фантастика!
Дзюдоисты ярко выступили под российским флагом
Международная федерация дзюдо (IJF) в конце ноября допустила россиян на мировую арену с флагом и гимном. Почти сразу наши дзюдоисты опробовали это нововведение на турнире «Большого шлема». Там россияне под своим флагом выиграли медальный зачёт: взяли два золота и четыре серебра.
Белорусы добрались до серебра ЧМ по пляжному футболу
Сборная Беларуси в последние годы стала одним из лидеров мирового пляжного футбола. И в 2025-м добралась до медалей ЧМ. Белорусы дошли до финала чемпионата мира, где в борьбе уступили практически непобедимой Бразилии (3:4). Даже с серебром наши соседи стали настоящими героями турнира.
Бегунья Ермакова потеряла сознание, но выиграла забег
Чемпионат России по лёгкой атлетике подарил невероятную историю о преодолении. Мария Ермакова чудесно провела забег на 10 000 м, но перед финишем рухнула без чувств. Однако пришла в себя, собрала все свои силы и закончила забег, почти сразу же снова упав в обморок. Так ей удалось стать чемпионкой страны!
Заур Угуев спас российских борцов от провала на ЧМ-2025
На ЧМ-2025 российские борцы выступили не впечатляюще, но даже в тяжелейших условиях команда не осталась без золота. Долгожданную медаль принёс Заур Угуев. Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира до 57 кг в этот раз попробовал себя в новой категории — до 61 кг. И тут Зауру не было равных!
Бывший лыжник стал звездой в лёгкой атлетике
Летом 2025-го лыжник Сергей Шаров решил попробовать себя в беге. И у него получилось так круто, что вскоре он начал побеждать всех на профессиональных турнирах. В итоге Шаров решил полноценно сменить лыжи на лёгкую атлетику, а ВФЛА едва не признала его главной восходящей звездой в беге.
Ронни О'Салливан сделал два максимума за один день
В августе на Saudi Arabia Snooker Masters великий Ронни О'Салливан сотворил невозможное. За один матч Ракета сделал два максимальных брейка – такого ещё никому не удавалось! Параллельно англичанин переписал ещё парочку других рекордов. Что это, если не настоящее мастерство?
Бувайсар Сайтиев скоропостижно скончался в 49 лет
2 марта мир спорта потерял великого чемпиона. В 49 лет неожиданно ушёл из жизни трёхкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев. Своими красивыми победами в конце 90-х и начале 00-х, работой в сфере спорта, наставничеством и законотворчеством спортсмен внёс особый вклад в развитие вольной борьбы в России.
12-летняя пловчиха взяла медаль на чемпионате мира
Одной из сенсаций на водном чемпионате мира – 2025 стала 12-летняя китаянка Юй Цзыди. В личных заплывах юная пловчиха дважды стала четвёртой, но в эстафете 4х200 м вольным стилем взяла бронзу. Несмотря на то что Юй помогала команде лишь в квалификации, ей удалось стать самым молодым призёром ЧМ по плаванию в истории.
«Зенит» впервые за 32 года стал чемпионом России в гандболе
«Зенит» за свою историю пережил несколько переименований и переформирований. Последнее было в 2022 году. С тех пор петербуржцы планомерно шли к заветному чемпионству, которого не было уже 32 года. И в этом сезоне долгожданное событие случилось. даже грозный ЦСКА не смог остановить петербуржцев в решающем матче.
«Стрела-Ак Барс» выиграла все трофеи в регби
Для «Стрелы-Ак Барс» уходящий год стал лучшим в истории! За сезон казанцы успели выиграть все трофеи внутри России. Сначала подопечным ДжейПи Нила покорился Суперкубок, следом – Кубок России, а потом – и чемпионат страны. «Стрела» стала вторым клубом после «Енисея-СТМ», сумевшим оформить требл на национальной арене.
Российские синхронистки прервали великую серию побед
Чемпионат мира – 2025 стал для российских синхронисток настоящим испытанием, ведь впервые с начала 2000-х они остались без побед. Из Сингапура россиянки уехали с двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. Хотя это было ожидаемо: на ЧМ поехала обновлённая и молодая команда без международного опыта.
Израильских спортсменов стали банить из-за политики
Осенью израильские спортсмены ощутили на себе все «прелести» политических банов. По неспортивным причинам организаторами были отстранены шахматисты, велогонщики и даже гимнасты. Последние не смогли попасть на ЧМ-2025 в Джакарте. Атлетам не помог никто: ни их правительство, ни CAS.
Магнус Карлсен едва не разбил стол после поражения
В начале июня лучший шахматист современности Магнус Карлсен неожиданно проиграл действующему чемпиону мира Гукешу Доммараджу. В эндшпиле у норвежца была отличная позиция, но он зевнул и растерял всё преимущество. От досады Карлсен ударил по столу так сильно, что тот едва не раскололся, пожал руку сопернику, признавая поражение, и выбежал из зала!
Евгения Чикунова проиграла главный финал на ЧМ-2025
Все верили, что Евгения Чикунова добудет золото на водном ЧМ в Сингапуре. Вот только на коронной дистанции в Сингапуре россиянка заняла второе место, проиграв Кейт Дугласс. Уже после заплыва Чикунова призналась: она подхватила ротовирус, который косил в Сингапуре одного спортсмена за другим.
Татьяна Покровская покинула сборную России спустя 27 лет
В начале ноября Татьяна Покровская объявила, что уходит с поста главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Легендарная наставница управляла командой 27 лет! Именно под руководством Покровской российские синхронистки стали непобедимыми чемпионками. Своей преемницей Татьяна Николаевна выбрала Светлану Ромашину.
«Динамо» выиграло историческое серебро в регби
С 2008 года «Енисей-СТМ» не опускался ниже второго места в чемпионате России, но в 2025-м эта длительная серия прервалась. «Красноярскую машину» по сумме двух матчей остановило московское «Динамо». Это стало настоящей сенсацией, ведь москвичи вошли в элиту лишь несколько лет назад.
Трагическая гибель альпинистки Наговициной
С середины августа вся страна следила за судьбой альпинистки Натальи Наговициной. Спортсменка во время восхождения на Пик Победы в Кыргызстане повредила ногу, из-за чего не могла спуститься сама. Почти месяц Наговицину пытались спасти российские и иностранные специалисты, несколько альпинистов даже погибли. Увы, спасти её не удалось.