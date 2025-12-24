«Виноватых сложно найти». Неоднозначная развязка группового этапа Кубка лиги по футзалу

В среду, 24 декабря, в Кемерове были сыграны заключительные матчи группового этапа БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу – 2025. Одна из встреч привлекла большое внимание болельщиков, причём даже тех, кто не следит за российским футзалом пристально. И к сожалению, это не очень хорошо.

Что случилось в матче «КПРФ» — «Ухта»?

Во втором матче третьего игрового дня встречались две команды группы «Лигнит»: «КПРФ» и «Ухта». Эти две команды входят в число фаворитов турнира, поэтому болельщики ожидали жаркой борьбы и искромётного футбола.

До какого-то момента футбол действительно был зрелищным. «Ухта» трижды уступала, но и трижды сравнивала счёт. Однако при 3:3 за шесть минут до конца встречи игра буквально остановилась. Игроки «Ухты» всё оставшееся время просто перекатывали мяч, а игроки «КПРФ» стояли в обороне.

Без борьбы, ударов и обостряющих передач команды и закончили – 3:3.

Почему команды перестали играть в футбол?

Это легко объяснить. Счёт 3:3 полностью устраивал обе команды.

Согласно действующему регламенту, в полуфинал проходили три победителя групп и одна лучшая команда среди тех, кто занял второе место.

До окончания матча «КПРФ» – «Ухта» лучшей второй командой был петербургский «Кристалл». У коллектива Климентия Сидорова в копилке были три очка и очень хорошая разница мячей («+4»). Проигравший в сражении «коммунистов» и ухтинцев занимал бы второе место в своей группе с тремя очками, однако по разнице мячей уступал «Кристаллу» и завершал борьбу на турнире.

А вот ничья позволяла обеим командам набрать по четыре очка и пробиться дальше с первого и второго мест в группе. Поэтому команды, осознав, что ничейный счёт устраивает всех участников встречи, решили не рисковать. Главный тренер «Кристалла» после игры с «Синарой» ещё 23 декабря предполагал вероятность такого исхода, но надеялся на спортивную борьбу: «Сами виноваты, что судьбу свою в чужие руки вверили. Надеюсь, что договорных матчей не будет и все останутся спортсменами до конца».

Но со спортивной составляющей, похоже, не всё было идеально.

Что сказали участники матча?

Вот как прокомментировал концовку тренер «КПРФ» Бесо Зоидзе:

«Ничего не случилось. Это по регламенту. Понимаю соперника. Они хотели выйти в полуфинал, их ничья устраивает, а мне зачем рисковать, когда у соперника плюс один игрок? Чтобы получить гол и потом отыгрываться за две минуты? Для чего мне это надо? Здесь нет виноватых. Мы играем, чтобы пройти дальше, у нас задача выйти в полуфинал. Когда соперники играют в такую игру, где они не атакуют, думаю, что к нам не может быть никаких претензий.

Я, честно, сам расстроен. Этот прекрасный турнир такие моменты не красят. Зрителям это ужасно смотреть по телевизору и здесь, на трибунах. А мы заложники, у нас задача, нам что делать? Рисковать, бежать на них без головы? Мы не будем этого делать. Соперник тоже понимает, что они, рискуя, при счёте 3:3 могут получить гол и остаться без полуфинала. Здесь виноватых очень сложно найти. Если кто-то находит проблему в этих двух командах, считаю, что будут неправы. И «Ухта», и мы играли на решение задач».

А вот мнение главного тренера «Ухты» Вадима Яшина:

«Мы выпустили пятого полевого, хотели подержать мяч и посмотреть, пойдёт ли «КПРФ» прессинговать. Они не пошли, мы тоже не стали атаковать. К этой ситуации привёл регламент турнира, который несовершенен. Я вообще понять не могу, зачем девять команд? Всегда было восемь, а две выходили, таких ситуаций не было. Вот вы поймите нас, тренеров, у нас есть задачи, есть какие-то премиальные. Есть возможность подержать мяч, нас счёт устраивает. Вот что нам делать? Нет, давайте мы ради фэйр-плей побежим дальше. Мы что, во дворе играем? Организаторы не знали про такие возможности? Знали прекрасно. Зачем на это пошли? Пускай себе предъявляют претензии».

Что будет дальше?

Полуфиналы. И больше ничего.

Наказывать «КПРФ» и «Ухту» не за что. Признаков предварительного сговора нет, а в остальном команды просто решали спортивные задачи в соответствии с правилами игры в футзал и регламентом Кубка лиги – 2025.

В конце концов, это не первая подобная история в мировом спорте. Поклонники футбола со стажем помнят, как Дания и Швеция на чемпионате Европы – 2004 сыграли вничью с удобным счётом 2:2 и оставили за бортом сборную Италии.

Никто не будет ничего отменять, пересматривать и переигрывать.

26 декабря будут проведены полуфиналы. «КПРФ» сразится с «ИрАэро», а «Ухта» сыграет против «Синары». В этих встречах спортивная борьба будет продолжаться вплоть до последней секунды – в этом нет никаких сомнений.