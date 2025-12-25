В прошлом году наши гроссмейстеры выиграли аж шесть медалей.

Российские шахматисты снова сражаются за титулы! Всё о чемпионате мира по рапиду и блицу

Пока почти все виды спорта уходят на рождественскую и новогоднюю паузу, в шахматах стартует один из главных турниров сезона. 26 декабря Катаре начинается чемпионат мира по рапиду и блицу. В прошлом году россияне прекрасно выступили на этом турнире, собрав коллекцию из шести медалей в мужских и женских соревнованиях. А что же нас ждёт на этот раз?

Собрали для вас всю важную информацию о ЧМ-2025.

Где и когда пройдёт ЧМ-2025 по рапиду и блицу?

Чемпионат мира по рапиду и блицу стартует 26 декабря в Дохе, Катар. Соревнования продлятся до 30 декабря включительно. Первые три дня шахматисты будут играть в рапид, а оставшиеся два – в блиц.

Для Дохи этот ЧМ по быстрым шахматам не первый. Город уже принимал турнир в 2016 году. Тогда золото в рапиде забрал украинец Василий Иванчук, в блице лучшим был россиянин Сергей Карякин, а украинка Анна Музычук победила в обоих женских турнирах с разным контролем времени.

Как прошёл ЧМ-2024 по быстрым шахматам?

А прошлый чемпионат мира проходил в Нью-Йорке в последние дни 2024-го. Из-за разницы во времени решающие поединки игрались тогда, когда в России уже наступил 2025-й. Впрочем, результаты российских гроссмейстеров на том турнире стали настоящим подарком для поклонников шахмат. Всю тройку призёров в мужском рапиде составили наши – Володар Мурзин, Александр Грищук и Ян Непомнящий. Непо блистал и в блице, поделив первое место с Магнусом Карлсеном. Замечательно выступила и Екатерина Лагно, выигравшая две бронзы: она была третьей в рапиде и дошла до полуфинала в блице.

Формат проведения ЧМ-2025 по рапиду и блицу

Чемпионат мира по рапиду пройдёт по швейцарской системе. Гроссмейстерам предстоит сыграть 13 туров в открытой секции и 11 – в женской. Правилами предусмотрен контроль 15+10. Интересное новшество в том, что при равенстве очков в борьбе за первое место чемпиона придётся определить, сыграв в блиц с контролем 3+2, а потом, если потребуется, «партию смерти».

Что касается блица, то турнир будет проводиться в два этапа. Первый пройдёт по швейцарской системе. В открытой секции состоится 19 туров, в женской – 15. После этого четыре лучших игрока выйдут в плей-офф (по четыре партии в полуфиналах и финале). Контроль времени на весь турнир – 3+2.

При равенстве очков в первой части турнира всё решат дополнительные коэффициенты, а в плей-офф шахматистам придётся играть «партию смерти».

Расписание чемпионата мира по блицу и рапиду

Соревнования по рапиду пройдут 26, 27 и 28 декабря, а по блицу – 29 и 30 декабря. Дни отдыха по ходу состязаний не предусмотрены.

Первые партии игрового дня в рапиде и блице будут начинаться в 14:00 мск. Плей-офф ЧМ по блицу стартует в 15:30.

Расписание чемпионата мира по блицу и рапиду



26 декабря. Рапид. Раунды с первого по четвёртый.

27 декабря. Рапид. Раунды с пятого по восьмой.

28 декабря. Рапид. Раунды с 9-го по 13-й и плей-офф.

29 декабря. Блиц. Раунды с 1-го по 13-й.

30 декабря. Блиц. Раунды с 14-го по 19-й и плей-офф.

Участники и фавориты ЧМ по рапиду и блицу

В этом году на ЧМ по быстрым шахматам собрался крайне сильный состав. Всего в открытой секции выступят около 250 игроков из 66 стран, а в женской – более 140 шахматисток из 44 стран.

В открытой секции сыграет множество топ-гроссмейстеров: Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Ян Непомнящий, Алиреза Фируджа, Левон Аронян, Гукеш Доммараджу, Нодирбек Абдусатторов, Максим Вашье-Лаграв, Рихард Раппорт, Арджун Эригайси, Уэсли Со, Аниш Гири – и это ещё не все. В числе участников будут и суперталантливые юниоры: Ягыз Каан Эрдогмуш, Эдиз Гюрель, Фаустино Оро и наши Иван Землянский, Роман Шогджиев, Лев Зверев и Савва Ветохин.

На женский турнир также заявилось немало звёзд. В соревнованиях примут участие Цзюй Вэньцзюнь, Тань Чжунъи, Александра Горячкина, Лэй Тинцзе, Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Хампи Конеру и другие.

Фаворитом открытого турнира является Магнус Карлсен, однако другие мастера быстрых шахмат могут оказать ему достойное сопротивление. Среди россиян традиционно ждём успехов от Непомнящего и Дубова. Среди иностранцев особое внимание привлекают Фируджа, Аронян и Каруана. Впрочем, на турнирах по быстрым шахматам почти всегда бывают сюрпризы.

Россияне на ЧМ-2025 по быстрым шахматам

На чемпионате мира по рапиду и блицу выступит большое число спортсменов из России, правда, в нейтральном статусе. Нашу страну на турнире представят 47 гроссмейстеров: 28 мужчин и 19 женщин.

В числе участников будут и лучшие шахматисты страны.

Дресс-код на ЧМ-2025 по рапиду и блицу

В этом году организаторы турнира перед его началом обратили отдельное внимание на дресс-код. Он ничем не отличается от последних правил ФИДЕ: деловой стиль, никаких футболок, шорт или одежды с надписями.

Вероятно, дополнительно напомнить о дресс-коде решили из-за прошлогоднего скандала с Магнусом Карлсеном. Он пришёл на партию в классических джинсах, что на тот момент не соответствовало дресс-коду. Норвежца попросили переодеться, однако он отказался, и тогда шахматиста отстранили от 9-го тура и выписали ему штраф. Магнус на эмоциях снялся с турнира. Впрочем, за год конфликты были улажены. В частности, ФИДЕ разрешила джинсы.

Призовые на чемпионате мира по рапиду и блицу

Шахматисты будут биться не только за сами титулы, но и за солидные призовые. В открытых турнирах разыграют € 350 тыс., из которых победитель получит € 70 тыс., серебряный призёр – € 50 тыс., а бронзовый – € 36 тыс.

В женских соревнованиях суммы будут меньше. Общий призовой фонд составляет € 155 тыс. Чемпионка получит € 40 тыс., шахматистка, занявшая второе место, – € 25 тыс., а бронзовый призёр – € 15 тыс.