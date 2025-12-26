«Маршан выглядит как студент — не разделяю восхищения». Итоги года от Евгении Чикуновой

Последним стартом как календарного 2025 года, так и «зимнего» сезона на короткой воде для наших пловцов традиционно стал Кубок Сальникова. Так как участие в чемпионате Европы в Польше сорвалось, именно соревнования в Санкт-Петербурге по всей логике подготовки должны были стать тем самым финальным аккордом, где мы и должны были видеть пловцов в лучшей форме.

К сожалению, получилось не всё. Многих лидеров подкосило здоровье. Не выдала свой максимум и рекордсменка мира Евгения Чикунова. В целом весь 2025 год для неё получился сложным и неоднозначным. С одной стороны, Чикунова наконец-то полноценно показала себя на международной арене. С другой – первая за долгое время очная встреча с американкой Кейт Дугласс и другими суперзвёздами из США и других стран обернулась поражением.

В небольшом интервью «Чемпионату» Евгения поделилась своими эмоциями от домашнего для себя старта, подвела итоги года и вспомнила забавные эпизоды из недавнего прошлого.

«Мне подарили картошку фри – самый необычный подарок в жизни»

– Какую в целом поставите себе оценку за 2025 год?

– Хочется как-то одним словом его резюмировать… 2025-й для меня – это опыт. Дальше – больше.

– Если говорить о Кубке Сальникова, какие задачи стояли на этом турнире? Обязательно показать хороший результат либо просто закрыть сезон на красивой ноте и весело провести время?

– В первую очередь, конечно, я выступаю ради результата. Очень хотелось выйти на быстрые секунды, но уже не в этом году.

– Домашняя атмосфера в «Невской волне» чувствуется? Всё-таки старт в родном городе.

– Бассейн мне не родной, я не здесь плаваю, но Петербург есть Петербург. Огромная поддержка, когда я выхожу, слышу слова поддержки с трибун, мне кричат: «Женя, вперёд!», «Женя, я в тебя верю!» Это добавляет моральных сил.

– Видел большое внимание к вам, много подарков. Какой был самым необычным?

– Мне подарили картошку фри. Наверное, самый необычный подарок в моей жизни, за всю карьеру. Правда, я его отдала журналистам, мало ли, так безопаснее. Они опробовали, всё нормально (улыбается).

– Было желание кого-нибудь пригласить на этот старт? Кирилл Пригода, например, писал чемпиону Европы из Нидерландов Каспару Корбо.

– Конечно, хочется, чтобы к нам приезжали мировые спортсмены. У нас отличные условия.

– Кого хотелось бы видеть в первую очередь?

– Если из парней, надо выбрать кого-нибудь красивого… (смеётся).

– Неужели это будет не Леон Маршан?

– Погодите, Маршан с точки зрения раскрутки соревнований – это понятное дело. Но в целом, он, знаете, в жизни он выглядит на самом деле как студент. Поэтому я не разделяю восхищения насчёт него. Он выглядит нормально, но я не понимаю, откуда столько восторженных слов. Прости, Леон (улыбается).

«Меня поразило, что иностранка из далёкой страны может так тепло отозваться»

– Хорошо, если же брать конкретно вашу дистанцию, кого хотелось бы пригласить, чтобы плыть было повеселее?

– Никому не писала, но, чтобы старт веселее стал, отмечу Алину Змушко. Мы с ней большие подружки, я её обожаю. К сожалению, она пропускает старты по состоянию здоровья, но её действительно не хватает. У нас всегда с ней получается плотная борьба, и я безумно ценю Алину как человека. Наидобрейшая личность, просто обожаю.

– Насколько возможна такая дружба между соперницами? Очень сильно был удивлён тем, когда в Сингапуре после 200-метровки она говорила столько тёплых слов в ваш адрес…

– Это возможно. Я и с Татьяной Белоногофф всегда была в отличных отношениях, и в принципе, когда Таня выступала в последние годы, она тренировалась иногда с нами, с Витой Владимировной. Так что это возможно. Всё зависит от человека.

– Помню, и с Марией Темниковой у вас были хорошие взаимоотношения.

– Маша – супер! Между брассистками в России у нас есть коннект, и, как мы видим, с Алиной Змушко всё классно, и с Таней Смит я всегда общалась хорошо. Помню на Олимпиаде, будучи 16-летней, я была поражена тем, что после 100-метровки она сказала мне, что ей очень нравятся мои пряди.

Когда я ещё красила передние пряди у лица самостоятельно в белый цвет, она сказала, что ей очень нравится. И я настолько была поражена, что просто кивнула ей. Меня это поразило до глубины души, что вообще иностранка, с который мы на тот момент даже не были полноценно как-то знакомы, просто другой незнакомой девушке из далёкой страны может так тепло отозваться, начать общение. С Таней отлично общаемся.

– Был бы шанс позвать Скунмакер-Смит сюда на Кубок Сальникова? Вернуться в спорт ненадолго, ходили же слухи, что Чад Ле Кло приедет, он ведь тоже де-факто завершил карьеру… Может быть, и Татьяна бы захотела, стоит написать ей?

– Возобновить карьеру чисто ради одного старта – это, конечно, будет сделать тяжело всё-таки.

– Хотя бы просто проплыть по фану и порадовать всех красивым костюмом?

– Почему бы и нет? Напишу в следующем году, предложу.