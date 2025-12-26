«Справедливость взяла своё». Драматичная развязка полуфинала Кубка лиги по футзалу — 2025

В пятницу, 26 декабря, в Кемерове были сыграны полуфинальные матчи БЕТСИТИ Кубка лиги – 2025 по футзалу. И если в двух прошлых розыгрышах афиша финала повторялась, то в этот раз всё было совсем по-другому. «КПРФ» нанёс первое поражение «ИрАэро», а «Синара» в тяжёлой встрече остановила «Ухту».

Как же прошли полуфинальные игры?

«Лётчикам» не позволили взлететь

В первом матче дня сошлись «КПРФ» и «ИрАэро». Встреча началась очень бодро. Команды показывали быстрый футбол, хоть и без обилия голевых моментов. Однако странно было ожидать игры ва-банк в сражении за финал. Очевидно, ни одна из команд не хотела идти на дополнительный риск, пропустить необязательный гол и не попасть в решающий матч.

«КПРФ» по-настоящему активизировался только ко второй половине первого тайма. И самым ярким среди «коммунистов» был бразилец Жоао Гильерме. Первая результативная атака на 12-й минуте, которую завершил Ильин, началась именно с передачи легионера. Затем Гильерме вывел Эдуарда Асадова на прямой удар по воротам, благодаря чему «КПРФ» удвоил преимущество. Но если вы думаете, что бразилец только раздавал передачи, то ошибаетесь. Спустя пару минут Жоао перехватил неточную передачу и забил сам – 3:0.

Жоао Гильерме («КПРФ») Фото: МФК «КПРФ»

Во втором тайме «коммунисты» продолжили доминировать. Спустя пять минут Шимбинья сделал счёт неприличным – 4:0. Многие подумали, что на этом матч можно заканчивать, однако «ИрАэро» сдаваться не собирался. На 29-й минуте команда из Иркутска всё-таки забила свой первый гол. Но мощности двигателей и длины взлётной полосы «лётчикам» не хватило. Лишь за четыре секунды до конца встречи подопечные Кака забили второй гол, чуть скрасив поражение в полуфинале. Как и годом ранее, «ИрАэро» отправился в утешительный финал бороться за бронзу. А вот «КПРФ» впервые вышел в финал Кубка лиги.

VAR — всему голова

Первый тайм противостояния «Ухты» и «Синары» получился зрелищным, однако не слишком результативным. С первых минут инициативу к своим рукам прибрали ухтинцы, и, чтобы посчитать количество опасных моментов у ворот «Синары», пальцев рук точно не хватит. Но постепенно и «визовцы» стали серьёзно огрызаться. однако и Яруллин, и Щурок были на высоте. А когда у «Ухты» был бессилен и вратарь, пустые уже ворот спас Денисов. И только на последней минуте тайма счёт был открыт: Валеев завершил красивую комбинацию «Синары», и в раздевалку команды ушли в разном настроении – 1:0.

Игроки МФК «Ухта» Фото: МФК «Ухта»

К середине второго тайма «Синара» удвоила счёт – Абрамов забил после розыгрыша углового. Но «Ухта» продолжала бороться, и на 32-й минуте Максим Перевалов вернул свой клуб в игру, накалив атмосферу до предела.

Самый драматичный момент игры произошёл на последней минуте. «Ухта» на последние минуты сменила вратаря на полевого игрока и впятером упорно штурмовала ворота соперника. В одной из последних атак мяч угодил в штангу ворот «Синары», а буквально за шесть секунд до сирены ухтинцы всё-таки отправили мяч в чужие ворота – Мусин-Пушкин пробил над уже лежащим Яруллиным. Овертаймы? Нет, как бы не так! После обращения к видеоповтору судьи зафиксировали фол на вратаре и отменили гол «Ухты». Болельщики «Синары» с облегчением выдохнули: их команда победила – 2:1.

«Могли получить удар «под дых» на последних секундах и перейти в овертаймы, но справедливость взяла своё», – сказал Абрамов после матча.

Таким образом, в битве за трофей сойдутся «КПРФ» и «Синара». Ни одна из команд Кубок лиги прежде не брала, поэтому обе сделают всё возможное, чтобы порадовать своих болельщиков новым трофеем. За утешительное третье место будут бороться «ИрАэро» и «Ухта». Заключительные встречи турнира будут сыграны в воскресенье, 27 декабря.