«Хорошо, что мы не дрогнули». Бесо Зоидзе — о горячих битвах на Кубке лиги по футзалу

В первой полуфинальной встрече БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу «КПРФ» одолел «ИрАэро» со счётом 4:2. «Коммунисты» ударно провели первую половину матча, повели со счётом 4:0, но соперник вернулся в игру и не позволил им расслабиться до самой финальной сирены.

Главный тренер «КПРФ» и сборной России Бесо Зоидзе подвёл итоги встречи, объяснил, за счёт чего его команде удалось победить, а также ответил на несколько вопросов о планах национальной команды на начало 2026 года.

«Хорошо, что мы не дрогнули»

– Бесо, за счёт чего ваша команда оказалась сильнее «ИрАэро» в полуфинале?

– Трудно назвать какой-то один аспект матча, из-за которого мы переиграли соперника. Я думаю, что тут всё в совокупности в том, что касается и физической подготовки, и психологической, и технико-тактической. Немаловажную роль сыграл выбор стратегии перед игрой. Всё функционировало и работало сообща. Но это был процесс. Причём пришлось сложно, потому что аналогично соперник к нам готовился, у него ведь свой план тоже был.

Поэтому мы долго держали игру, мы её контролировали, что важно. Ведь если нет контроля, то и нет победы. Сложные моменты были, безусловно, да и счёт 0:0 держался долго. То есть такая игра получилась, где нужно было выдержать давление не только от соперника, но и внутреннее. Однако, реализовав моменты в первом тайме, конечно, мы почувствовали себя более уверенно. Можно сказать, наше психологическое состояние оказалось более стабильным.

– А был ли момент, в котором вы думали, что соперник сможет перехватить инициативу?

– Мы понимали, что «ИрАэро» сдаваться не собирается и напряжение в матче будет до самого конца. Во втором тайме всё-таки случались периоды, когда они нам создали большие проблемы. И хорошо, что мы не дрогнули, приняли это давление и играли с ним. Но в любом случае расслабляться было нельзя.

– А чувство уверенности в победе возникало по ходу игры?

– Такого точно не было. Мы играли до конца, потому что даже при счёте 4:0 у них было несколько хороших моментов, всё могло усложниться в любой момент. В нашем виде спорта достаточно много таких историй.

Я убеждён, что нужно идти шаг за шагом. Сейчас мы понимаем, что решили задачу выхода в финал, и будем настраиваться уже на следующего соперника. Впереди главная игра всего турнира, ради которой мы сюда приехали.

Бесо Зоидзе Фото: МФК «КПРФ»

«Футзал заслуживает такой праздник»

– Как вам сам турнир? Что вызвало у вас положительные эмоции?

– На самом деле, всё их вызывает. Зал, условия, напряжённые матчи, различные конкурсы для болельщиков – это всё прекрасно. Очень хороший антураж. Хочется подарить болельщикам много положительных эмоций, чтобы они рассказывали о них друзьям, детям, внукам. Безусловно, футзал заслуживает такой праздник, и я рад, что мы стали одними из главных его участников.

– Капитан вашей команды Денис Бурков отметил, что тяжёлый календарь получился. Что вы думаете по этому поводу?

– А для кого он не тяжёлый? Мы около двух месяцев уже живём перелётами и восстановлениями. Но мы сами выбрали такой путь. У нас тренировок как таковых было всего три. Да, большие нагрузки, однако команда справляется. Дай бог, чтобы мы справились до конца. Хочется верить в это.

«Мы крест ни на ком не ставим»

– Давайте ещё немного поговорим о сборной России. У вас было пять соперников в этом году. Увидим ли мы новых в 2026-м?

– Обязательно увидите. Пока не буду говорить, с кем сыграем, но это произойдёт в январе-феврале, когда у ФИФА будет большое окно, во время чемпионата Европы. Мы в это время планируем определённый этап работы, во время которого состоятся товарищеские игры с новыми соперниками.

– А что насчёт ротации состава нашей сборной?

– Это всё будет продолжаться. Мы никого не выгоняем и крест ни на ком не ставим. Болельщики любят думать об этом. Например, вот такой-то игрок больше не вызывается, значит, всё. Нет, мы ждём развития событий, и в этом контексте будет происходить большая ротация игроков. Станут появляться новые имена, будут появляться имена, которые, может быть, редко попадают в состав, но мы и не забываем тех, кто постоянно привлекается.

– Молодёжь готова к самостоятельным матчам за сборную?

– Нет, им надо давать возможность с опытными товарищами играть. Нужна синхронизация. Так и будем их готовить, чтобы они всё-таки получали опыт, поддержку и опору от опытных игроков, которые часто вызываются.

– То, что вы являетесь тренером и «КПРФ», и сборной России, не вызывает конфликта интересов?

– Честно сказать, это очень сложно. Но это то давление, с которым надо справляться, и от этого никуда не деться. Плюс ко всему я не вижу в этом ничего плохого. У тренера сборной должна быть и команда, чтобы не выпадать из процесса, ведь сборы и международные игры проводятся не так часто.