Россиянин обыграл Магнуса Карлсена и вывел его из себя. Ещё один скандал с норвежцем!

26 декабря в Дохе (Катар) стартовал чемпионат мира по рапиду и блицу – это одно из самых интересных соревнований во всём шахматном цикле. Чаще всего за последнее 10-летие величайшему игроку всех времён и народов Магнусу Карлсену удавалось выиграть один из турниров, а то и сделать «золотой» дубль. Норвежец и в этот раз приехал на турнир в статусе главного фаворита.

Но норвежская коса нашла на российский камень – во второй игровой день лучший игрок мира был разгромлен нашим Владиславом Артемьевым.

Прежде чем перейти к разбору самой партии, напомним фактуру.

Прошлогодний предновогодний старт в Нью-Йорке обернулся большим скандалом – в одной из партий рапида Магнусу засчитали поражение из-за джинсов, которые главный судья посчитал злостным нарушением дресс-кода. В итоге Карлсен в знак протеста выбыл из турнира, однако спасти лицо чемпионата помогло вмешательство президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.

После закулисных переговоров Магнус вышел играть в блиц, хотя до этого объявил, что покидает чемпионат. И вторая часть чемпионата мира по скоростной игре завершилась спорным результатом – Дворкович при ничейном результате в затянувшемся финале перед самым наступлением Нового года объявил чемпионом мира обоих финалистов: и Магнуса, и его соперника – россиянина Яна Непомнящего, что вызвало споры в шахматном мире.

2025 год тоже прошёл под знаком борьбы команды Магнуса с Международной шахматной федерацией. На горизонте периодически возникал взбалмошный немецкий миллионер Бюттнер, противопоставивший свой турнир по шахматам Фишера, который очень нравится Карлсену, турнирам ФИДЕ. Международная шахматная федерация и в этот раз пошла навстречу норвежцам и предложила провести абсолютный чемпионат мира по игре со всеми контролями времени, чтобы всё-таки уговорить Магнуса скрестить шпаги с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

Магнус Карлсен Фото: FIDE

И вот – новый важнейший старт. Карлсен явно хочет доказать, что он по-прежнему на голову сильнее всех, несмотря на свадьбу и рождение ребёнка. На старте Магнус одержал четыре победы подряд, но затем не смог одолеть упорно сопротивлявшегося индийского гроссмейстера Арджуна Эригайси. Потом случилась ещё одна ничья с сильным французом Максимом Вашье-Лагравом – и у норвежского чемпиона пять из шести очков. И в этот момент Карлсен находился лишь в дележе второго места – на пол-очка больше набрал россиянин Владислав Артемьев, переигравший Эригайси.

Владислав Артемьев Фото: FIDE

Двукратный чемпион России Артемьев – крупный специалист по игре в рапид и блиц. На пике у него был огромный рейтинг и в классических шахматах, но в какой-то момент результаты лидера казанских шахмат снизились. Чемпионат страны 2025 года Влад сыграл неубедительно и не попал в тройку, не слишком здорово выступил и в других стартах. Однако все эти неудачи лишь встряхнули талантливого шахматиста, и в Катаре Артемьев заиграл в бисову силу.

Итак, 7-й тур. Артемьев – Карлсен! Перед поединком норвежец в привычном стиле пытался оказать психологическое давление на соперника, всем видом показывая, что происходящее ему скучно и неинтересно – зевал и чуть ли не уснул у стола. А находившийся вперед на пол-очка Влад заиграл достаточно жёстко и после поединка в интервью рассказал, что не возражал против ничьей с могучим соперником. Надо отдать должное Карлсену – шахматы очень украшают его боевитость и практическое отсутствие гроссмейстерских ничьих. Но тут он отказался от вечного шаха и потерпел поражение, несмотря на то что в сильном цейтноте россиянин давал ему шансы на спасение.

Чемпионат мира по рапиду — 2025. 7-й тур

Владислав Артемьев (Россия) — Магнус Карлсен (Норвегия)

После такого удара Карлсен пулей вылетел из помещения в своих светлых брюках и по пути в сердцах даже толкнул камеру норвежского телеканала, что вызвало ещё один скандал. Однако отдадим должное характеру великого чемпиона – Магнус после такого собрался и выиграл две оставшиеся партии.

Теперь перед заключительными четырьмя турами в воскресенье Магнус Карлсен в компании трёх других гроссмейстеров на пол-очка отстаёт от лидеров Владислава Артемьева и своего принципиального соперника американца Ханса Ниманна. Самое интересное на чемпионате мира только начинается!