Россиянин Владислав Артемьев обыграл Магнуса Карлсена на ЧМ по рапиду: норвежец расстроился и угодил в скандал

Россиянин обыграл Магнуса Карлсена и вывел его из себя. Ещё один скандал с норвежцем!
Дмитрий Кряквин
Владислав Артемьев обыграл Магнуса Карлсена
Владислав Артемьев жёстко наказал зевающего норвежца.

26 декабря в Дохе (Катар) стартовал чемпионат мира по рапиду и блицу – это одно из самых интересных соревнований во всём шахматном цикле. Чаще всего за последнее 10-летие величайшему игроку всех времён и народов Магнусу Карлсену удавалось выиграть один из турниров, а то и сделать «золотой» дубль. Норвежец и в этот раз приехал на турнир в статусе главного фаворита.

Но норвежская коса нашла на российский камень – во второй игровой день лучший игрок мира был разгромлен нашим Владиславом Артемьевым.

Чего ждать от россиян на ЧМ по рапиду и блицу?
Российские шахматисты снова сражаются за титулы! Всё о чемпионате мира по рапиду и блицу
Российские шахматисты снова сражаются за титулы! Всё о чемпионате мира по рапиду и блицу

Прежде чем перейти к разбору самой партии, напомним фактуру.

Прошлогодний предновогодний старт в Нью-Йорке обернулся большим скандалом – в одной из партий рапида Магнусу засчитали поражение из-за джинсов, которые главный судья посчитал злостным нарушением дресс-кода. В итоге Карлсен в знак протеста выбыл из турнира, однако спасти лицо чемпионата помогло вмешательство президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.

После закулисных переговоров Магнус вышел играть в блиц, хотя до этого объявил, что покидает чемпионат. И вторая часть чемпионата мира по скоростной игре завершилась спорным результатом – Дворкович при ничейном результате в затянувшемся финале перед самым наступлением Нового года объявил чемпионом мира обоих финалистов: и Магнуса, и его соперника – россиянина Яна Непомнящего, что вызвало споры в шахматном мире.

Как всё это было?
Чемпионат мира по шахматам завершился скандалом. Карлсен снова смог прогнуть ФИДЕ
Чемпионат мира по шахматам завершился скандалом. Карлсен снова смог прогнуть ФИДЕ

2025 год тоже прошёл под знаком борьбы команды Магнуса с Международной шахматной федерацией. На горизонте периодически возникал взбалмошный немецкий миллионер Бюттнер, противопоставивший свой турнир по шахматам Фишера, который очень нравится Карлсену, турнирам ФИДЕ. Международная шахматная федерация и в этот раз пошла навстречу норвежцам и предложила провести абсолютный чемпионат мира по игре со всеми контролями времени, чтобы всё-таки уговорить Магнуса скрестить шпаги с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

Магнус Карлсен

Магнус Карлсен

Фото: FIDE

И вот – новый важнейший старт. Карлсен явно хочет доказать, что он по-прежнему на голову сильнее всех, несмотря на свадьбу и рождение ребёнка. На старте Магнус одержал четыре победы подряд, но затем не смог одолеть упорно сопротивлявшегося индийского гроссмейстера Арджуна Эригайси. Потом случилась ещё одна ничья с сильным французом Максимом Вашье-Лагравом – и у норвежского чемпиона пять из шести очков. И в этот момент Карлсен находился лишь в дележе второго места – на пол-очка больше набрал россиянин Владислав Артемьев, переигравший Эригайси.

Владислав Артемьев

Владислав Артемьев

Фото: FIDE

Двукратный чемпион России Артемьев – крупный специалист по игре в рапид и блиц. На пике у него был огромный рейтинг и в классических шахматах, но в какой-то момент результаты лидера казанских шахмат снизились. Чемпионат страны 2025 года Влад сыграл неубедительно и не попал в тройку, не слишком здорово выступил и в других стартах. Однако все эти неудачи лишь встряхнули талантливого шахматиста, и в Катаре Артемьев заиграл в бисову силу.

Большое интервью с Владиславом Артемьевым:
«Никакую страну так не ущемляли, как Россию». Интервью с чемпионом страны по шахматам
Эксклюзив
«Никакую страну так не ущемляли, как Россию». Интервью с чемпионом страны по шахматам

Итак, 7-й тур. Артемьев – Карлсен! Перед поединком норвежец в привычном стиле пытался оказать психологическое давление на соперника, всем видом показывая, что происходящее ему скучно и неинтересно – зевал и чуть ли не уснул у стола. А находившийся вперед на пол-очка Влад заиграл достаточно жёстко и после поединка в интервью рассказал, что не возражал против ничьей с могучим соперником. Надо отдать должное Карлсену – шахматы очень украшают его боевитость и практическое отсутствие гроссмейстерских ничьих. Но тут он отказался от вечного шаха и потерпел поражение, несмотря на то что в сильном цейтноте россиянин давал ему шансы на спасение.

Чемпионат мира по рапиду — 2025. 7-й тур

Владислав Артемьев (Россия) — Магнус Карлсен (Норвегия)

После такого удара Карлсен пулей вылетел из помещения в своих светлых брюках и по пути в сердцах даже толкнул камеру норвежского телеканала, что вызвало ещё один скандал. Однако отдадим должное характеру великого чемпиона – Магнус после такого собрался и выиграл две оставшиеся партии.

Теперь перед заключительными четырьмя турами в воскресенье Магнус Карлсен в компании трёх других гроссмейстеров на пол-очка отстаёт от лидеров Владислава Артемьева и своего принципиального соперника американца Ханса Ниманна. Самое интересное на чемпионате мира только начинается!

