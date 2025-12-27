Мощная развязка Кубка лиги по футзалу! Чемпион определился на последних секундах

27 декабря в Кемерове прошли решающие матчи БЕТСИТИ Кубка лиги – 2025 по футзалу. И битва за бронзу, и сражение за золото получились интригующими и богатыми на события. Зрители точно получили большое удовольствие.

Как же это было?

«Как можно такую игру проигрывать?!»

В битве за бронзу сошлись «ИрАэро» и «Ухта». «Лётчики» взяли на себя роль лидеров и принялись штурмовать чужие ворота, а у их соперников игра не пошла: слишком много было невынужденных ошибок и потерь мяча. Хорошо хоть Щурок на последней линии обороны оплошностей не допускал.

Уверенность вратаря постепенно перешла и ко всей команде. «Ухта» отодвинула игру от своих ворот, пошла в атаку и забила гол: Арсений Дроздов подловил соперников на ошибке и открыл счёт. Тренер «ИрАэро» Кака негодовал. Пока футболисты его команды шли к центру поля разыгрывать мяч, бразильский специалист недовольно кричал подопечным: «Как можно такую игру проигрывать?! Они вам дарят, мяч в ноги суют, а вы отказываетесь!»

Ренато Рамба (№17 «ИрАэро») Фото: МФК «ИрАэро»

Видимо, слова тренера разозлили игроков, ведь совсем скоро «ИрАэро» ответил не одним, а сразу двумя голами. И в каждой из этих результативных атак ключевую роль сыграл «столб» иркутской команды – Ренато Рамба. До конца тайма бразилец ещё не раз терроризировал оборону ухтинцев, пытаясь увеличить преимущество, но счёт остался прежним – 2:1.

Не матч, а целый фильм

В начале второго тайма «Ухта» вновь поймала соперника на ошибке и сравняла счёт. При 2:2 вратари обеих команд стали чаще подключаться к атакам, и игра стала куда более жаркой и зрелищной. Команды охотно действовали на встречных курсах, и количество забитых голов увеличилось до восьми – 4:4. За три минуты до конца матча масла в огонь подлил Максим Перевалов, получивший прямую красную карточку за захват соперника «ножницами». Ухта осталась в меньшинстве, однако выстояла, сохранив равный счёт на табло.

По дополнительному времени можно было снимать кино. Ухтинцы почти всё время владели мячом и атаковали, но… пропустили. Александр Антонов на последних секундах первого овертайма выбежал из ворот и сочно пробил с дальней дистанции. «ИрАэро» ликовал, однако рано! Судьи после видеопросмотра отменили взятие ворот – время закончилось раньше. Возможно, этот эпизод окончательно выбил «лётчиков» из колеи, поскольку во втором овертайме «Ухта» всё-таки довела дело до победного, «бронзового» гола – 5:4.

Битва сильнейших

А следом за участниками встречи за третье место на площадку вышли «КПРФ» и «Синара», которым предстояло выявить нового обладателя трофея.

Начало финального матча выдалось более спокойным. «КПРФ» полностью контролировал игру, но забить никак не мог. Да и «Синара» периодически отвечала опасными моментами. Чувствовалось, как велико давление на обе команды: никто не хотел ошибаться в столь важной игре. Больше половины первого тайма команды присматривались друг к другу. И только на 16-й минуте счёт был открыт: после удара Абрамова Тимошенко оказался в нужном месте и в нужное время и вывел «Синару» вперёд. Как коммунисты ни старались, однако за оставшееся время первого тайма сравнять счёт у них так и не вышло.

Благодаря голу в первом тайме «визовцы» почувствовали уверенность и захватили инициативу во втором. Но увеличить преимущество не удавалось – уж слишком хорош был «КПРФ» в обороне. Москвичи же воспользовались одним из своих моментов и сравняли счёт: Ниязов выдал роскошную передачу вразрез на Асадова, который и забил – 1:1. Почти сразу же «КПРФ» смог и выйти вперёд. Чудо-гол сотворил бразилец Гильерме: подкинул себе мяч плечом и мощным ударом вогнал в дальнюю девятку. Шедевр, не иначе!

Янар Асадов (№9 «КПРФ») Фото: МФК «КПРФ»

Сила двух секунд

«Синаре» нужно было спасаться, и Алексей Мохов за пять минут до конца матча выпустил пятого полевого. Долгое время даже в большинстве ничего сделать не удавалось. А перелом случился на последней минуте: тренер взял тайм-аут, дал футболистам указания, и те, несмотря на сопротивление, всё-таки затолкали мяч в ворота: Фахрутдинов отличился за две секунды до конца – 2:2! Большой финал повторил сценарий малого: команды ушли на дополнительное время.

И если первый овертайм оказался небогатым на события, то второй по степени драматичности развязки мог поспорить со встречей за третье место. Когда за 20 секунд до конца капитан «КПРФ» Денис Бурков защитил уже опустевшие ворота своей команды, все выдохнули и, кажется, настроились на 10-метровых. Но это был ещё не конец. В самой концовке матча «КПРФ» классно разыграл угловой, и Янар Асадов вколотил мяч в сетку. За две секунды до финальной сирены!

3:2. Времени на то, чтобы отыграться, у «Синары» уже не осталось. Команда из Екатеринбурга довольствовалась вторым местом, а игроки «КПРФ» подняли над головой трофей. Первый в спортивной истории «коммунистов» Кубок лиги.