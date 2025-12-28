«Это был настоящий праздник футзала!» Сергей Крыкун подвёл итоги Кубка лиги

Один из лидеров «КПРФ» и сборной России поделился впечатлениями от турнира и рассказал, как его команде удалось выиграть финал.

В субботу, 27 декабря, в Кемерове завершился БЕТСИТИ Кубок лиги – 2025 по футзалу. В жарком финальном матче «КПРФ» обыграл «Синару» в овертайме со счётом 3:2 и впервые завоевал этот трофей. Мы поговорили с одним из участников громкого финала Сергеем Крыкуном о решающей битве и атмосфере турнира.

«Хорошо, что это нас не сломило»

– Сергей, это был жаркий финал, поздравляю с победой! Для «КПРФ» это первый Кубок лиги. Что скажете по матчу, за счёт чего удалось выиграть?

– В первую очередь скажу, что матч получился отличным для болельщиков, для телевидения, для популяризации футзала. Но всё равно нам надо было заканчивать его в основное время, к этому были все предпосылки, однако мы ими не воспользовались. За две секунды до конца пропускать, неприятно, конечно. Хорошо, что это нас не сломило, что мы в итоге смогли победить. В любом случае это большой опыт, который, видимо, был нам необходим.

Мы уже поговорили с ребятами и пришли к мысли, что, может, и хорошо, что получилось именно так. Потому что нас это не надломило психологически, мы всё равно продолжили играть до конца, гнуть свою линию, не рассыпались. Спасибо ребятам, все молодцы, не сломались и добыли победу.

– Насколько этот трофей важен для «КПРФ»?

– Хоть и говорят все, мол, третий по значимости турнир, однако это неважно. Если попали в финальную стадию, надо играть. Приятно же, когда ты доходишь до финальных стадий. Ещё больше стараешься играть на победу. Поэтому любой трофей для нас важен. И не только для нас, но и для болельщиков.

– Сегодня, кстати, их поддержка была более ощутима.

– Это правда, мы слышали их отчётливо. Часто обращал на них внимание. Спасибо им!

– Так как же всё-таки удалось повернуть ход матча в свою пользу?

– Думаю, что за счёт контроля. То есть у нас та команда, которая держит игру и старается её не выпускать из рук или даже ног в нашем случае (улыбается). В какой-то момент мы перебороли обстоятельства, перебороли себя. И мы всегда работаем над этим. Психологическая подготовка – очень важный аспект.

– Гол, пропущенный за две секунды до конца, был щелчком по носу?

– Вот за эти две секунды, которые остались, он и произошёл. Но наш тренер и ребята нашли правильные слова, чтобы никто не сломался, и все продолжили в том же духе, просто продолжили работать на поле.

– А если бы овертаймы завершились вничью, пошли бы бить пенальти?

– Тренерский штаб называет тех, кто будет бить. И если бы назвали меня, то, конечно, пошёл бы.

МФК «КПРФ» с трофеем Фото: МФК «КПРФ»

«Видел счастливые лица детей и взрослых»

– Насколько Кубок лиги помогает футзалу в популяризации?

– Думаю, что он точно даёт сильные толчки. Вот решили провести турнир в Кемерове. Здесь есть команда из Высшей лиги, то есть какой-то хороший росток уже имеется. А когда у ростка есть хорошие условия, в нашем случае – в виде отличного зала, то он уже точно вырастет. А если ещё добавить удобрения, то есть провести здесь Кубок лиги, где собираются сильнейшие команды Суперлиги, то рост ускорится. Имея такой зал, команда заслуживает играть не только в Суперлиге, но и в «Финале четырёх» Лиги чемпионов (улыбается). Надеюсь, что такие турниры станут давать новые импульсы самым разным городам и футзал будет становиться всё популярнее и популярнее.

– Кубок лиги в Кемерове стал праздником для болельщиков?

– 100%, да! Единственное, на групповом этапе было мало зрителей. Но в плей-офф трибуна хорошо заполнилась. Да и помимо матчей, для зрителей устраивали различные розыгрыши, квизы, мастер-классы, автограф-сессии. Безусловно, это всё радовало людей. И когда я проходил по коридорам арены, видел счастливые лица не только детей, но и взрослых. Это приятно. В Кемерове был настоящий праздник футзала! И радует, что мы стали его участниками.

– Что в планах теперь?

– Ох! Отдохнуть очень хочется. Потому что декабрь выдался насыщенным, плюс ещё игры за сборную были. С приключениями съездили. Теперь надо немножко выдохнуть и готовиться к полуфиналу Кубка, а потом – уже к чемпионату Европы.

– Что за приключения, если не секрет?

– Когда назад ехали, хотели успеть в Кемерово на первую игру. Но мы на границе простояли 25 часов. То есть вся дорога из Словакии заняла порядка 40 часов. Две ночи спали в автобусе, можно сказать (улыбается).

– Если в Кубке лиги будут принимать участие больше команд из Высшей лиги, станет интереснее?

– Думаю, да, ведь в Суперлиге мы часто играем и уже многое знаем друг о друге. Удивить сложно. А тут представьте, если появится какая-нибудь команда, с которой мы редко играли. Подготовка к матчу увеличится, придётся больше разбирать их игры. Там есть и тёмные лошадки, могут быть сюрпризы.

– Этот турнир вам запомнится?

– Конечно! Мы его выиграли, значит, 100% запомнится!