Россиянка стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Такого титула у Горячкиной не было!

В воскресенье, 28 декабря, в Дохе, Катар, завершилась первая часть чемпионата мира по быстрым шахматам: определились победители турниров по рапиду. И российским поклонникам игры есть чему порадоваться!

Накануне, конечно, всех переполошило достижение Владислава Артемьева. 27-летний гроссмейстер из России буквально раскатал сильнейшего в мире шахматиста Магнуса Карлсена. Норвежец, который приезжает на чемпионаты мира по рапиду и блицу только за победами, был настолько раздосадован, что, уходя с арены, даже толкнул камеру норвежского телеканала.

Артемьев после победы над Карлсеном возглавлял турнирную таблицу, и у него были все шансы удержать лидерство и после третьего игрового дня. Но не вышло. В воскресенье Владислав не проигрывал, однако одних ничьих было мало, чтобы сохранить первое место. Тем более что разозлённый и уязвлённый Карлсен рвал и метал. Норвежец последовательно одолел бывшего россиянина Алексея Сарану, своего принципиального соперника Ханса Ниманна и турецкого вундеркинда Ягиза Эрдогмуша. В последнем туре Карлсену хватило ничьей с Анишем Гири, чтобы зафиксировать своё первое место. Артемьев стал вторым, опередив Ниманна по дополнительным показателям.

Владислав Артемьев (слева) Фото: FIDE

Серебро Владислава – это круто. Но было и золото. Пока все взоры были устремлены на открытый турнир, в женском тоже кипела нешуточная борьба.

Лидер российских женских шахмат Александра Горячкина ударно провела третий день турнира: набрала 2,5 очка из трёх возможных и настигла 23-летнюю китаянку Чжу Цзиньэр и индианку Хампи Конеру, от которых накануне отставала на пол-очка. Индианка по дополнительным показателям отступила на третье место, а Горячкина и Цзиньэр выявляли чемпионку на тай-брейке.

Александра Горячкина Фото: FIDE

Две дополнительные партии проводились по правилам блица (3+2). И лучше адаптироваться к резко сократившемуся контролю смогла россиянка. Горячкина сначала одержала эффектную победу белыми, а затем удержала ничейный результат чёрными и завоевала первое в своей карьере звание чемпионки мира по быстрым шахматам. До этого у Александры была только бронза на ЧМ-2018, который проходил в Санкт-Петербурге.

Горячкина уже выигрывала Кубок мира, однако чемпионкой мира ни в одном из личных форматов ещё не становилась. В 2020 году она была близка к титулу в «классике», но проиграла на тай-брейке китаянке Цзюй Вэнцзюнь.

Хочется верить, что «малый» титул поднимет Александре настроение и придаст сил на пути к «большому». Тем более что турнир претендентов, в котором Горячкина сыграет, состоится уже весной 2026 года.