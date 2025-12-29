Россиянка пробила китайскую стену. Разбор победы Горячкиной на ЧМ-2025 по быстрым шахматам

Александра не дрогнула в решающий момент и победила Чжу Цзиньэр в битве за малую шахматную корону.

Чемпионаты мира по рапиду завершились очередной большой победой российских шахмат! Александра Горячкина совершила важнейший прорыв перед грядущим турниром претенденток – она сокрушила китайскую стену и впервые стала чемпионкой мира по быстрым шахматам.

Лучший среди «простых смертных»

Вообще, соревнования в Дохе, Катар, принесли российским болельщикам немало радостных моментов. Владислав Артемьев выиграл серебряную награду в мужском турнире, одолев легендарного норвежца Магнуса Карлсена. Разгневанный скандинав после этого выдал очередную серию побед и в итоге с отрывом занял первое место, показав божественную игру, но Артемьев с запасом оказался лучшим среди «простых смертных».

Отлично действовал и участник Турнира претендентов – 2026 Андрей Есипенко. В предпоследнем туре молодой российский гроссмейстер поучительно переиграл чемпиона мира по классическим шахматам Гукеша Доммараджу, подтвердив таким образом, что если он сумеет прорваться через жесточайший отбор кандидатского турнира, то индийцу в матче с ним придётся непросто.

Есипенко разделил 6-13-е места, став лучшим из россиян после Артемьева, однако в этом же дележе финишировал и наш экс-чемпион мира по рапиду Даниил Дубов. Нелишним будет добавить, что на турнире в Катаре блистала и российская молодёжь. Например, 12-летний Серёжа Склокин обыграл нескольких гроссмейстеров и прибавил больше 200 пунктов рейтинга. Прекрасно выглядели юные Иван Землянский, Савва Ветохин и Лев Зверев, хотя лично мне больше всего радостно за успешное выступление народного любимца, известного комментатора Александра Шиманова.

Горячкина пробила китайскую стену

В женском турнире российских болельщиков очень порадовала чемпионка страны по рапиду, 14-летняя Диана Преображенская. В топ-15 финишировали Екатерина Лагно, которая весной примет участие в претендентском турнире, и Полина Шувалова. Но главное внимание, конечно, было приковано к битвам сражавшейся на первых столах Александры Горячкиной.

Александра Горячкина Фото: FIDE

Первый номер российских шахмат начала с трёх побед, а затем последовали две ничьих, вторую из которых Александра сделала против сильной молодой китаянки Чжу Цзиньэр – главной надежды Поднебесной в этом отборочном цикле. Потом ещё одна победа и снова две ничьих – на её пути встала ещё одна претендентка на звание чемпионки, лидер индийских шахмат Хампи Конеру.

Лидеры шли плотной группой: Горячкина, Конеру, Цзиньэр, а ещё участница матча на первенство мира Лэй Тинцзе из Китая и восходящая звезда из Монголии Мунгунзул Бат-Эрдене. В такой сильной компании нужно было финишировать ударно, и российская шахматистка взялась за дело!

Чемпионат мира по рапиду — 2025. Женщины. 10-й тур

Александра Горячкина (Россия) — Мунгунзул Бат-Эрдене (Монголия)

Момент истины настал в последнем туре. После того как Горячкина разошлась миром с Екатериной Аталык (Турция), всё зависело от результатов конкуренток. К счастью, Хампи Конеру не реализовала две лишние пешки в битве с Савитой Шри (Индия), а Чжу Цзиньэр не использовала большой перевес против соотечественницы Тань Чжунъи – обе встречи закончились вничью.

В итоге Цзиньэр, Горячкина и Конеру поделили первое место с 8,5 очка из 11. Согласно регламенту чемпионата мира, в случае дележа две шахматистки с лучшими дополнительными показателями должны сыграть между собой матч в блиц за звание чемпионки. Конеру осталась только на третьем месте, а в битве за золото сошлись Цзиньэр и Горячкина. Китаянка на востоке считается наследницей шахматной королевы Цзюй Вэньцзюнь, поэтому для россиянки было очень важно победить в этом мини-матче и забрать себе титул.

В первой же партии Горячкина продемонстрировала, что находится в потрясающей спортивной форме – её позиционные клещи зажали соперницу, и, как китаянка ни пыталась из них вырваться, это ей не удалось.

Чемпионат мира по рапиду — 2025. Женщины. Тай-брейк, первая партия

Александра Горячкина (Россия) — Чжу Цзиньэр (Китай)

Тай-брейк состоял из двух партий, и в ответном поединке Чжу нужно было отыгрываться – тогда судьбу золотой медали решил бы армагеддон или «партия смерти». Однако российская шахматистка действовала очень надёжно и не дала китаянке ни единого шанса. Только Горячкина могла победить в этой партии, но её устроила и спокойная ничья – итого 1,5:0,5 в пользу россиянки!

Александра Горячкина впервые в истории стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Таким образом, в её славной биографии не хватает только одного достижения – короны чемпионки в классической дисциплине. Однако китайская стена зашаталась, и шансы на успех у Александры, безусловно, есть!