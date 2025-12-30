12-летний мальчик из России обыграл чемпиона мира по шахматам. Как это вообще случилось?!

Серёжа Склокин просто взял и «перекатал» Гукеша на чемпионате мира по блицу. Вот это да!

В Дохе, Катар, продолжились битвы лучших гроссмейстеров: после чемпионата мира по рапиду стартовал турнир по блицу. И в женском, и в мужском турнирах идёт плотная борьба, и нелегко даже Магнусу Карлсену. Рекордсмен по количеству мировых корон в быстрых шахматах за день уступил аж две партии. Сначала в партии с индийцем Арджуном Эригайси уронил ферзя и проиграл по времени, а потом в один ход отдал ладью американцу Фабиано Каруане.

Но главную сенсацию сотворил юный россиянин. 12-летний Серёжа Склокин одолел чемпиона мира по классическим шахматам Гукеша Доммараджу!

Последний год показал, что у индийского гения, самого молодого чемпиона мира в истории (Гукешу сейчас всего 19, а титул он добыл в 18 лет) большие проблемы с точки зрения разыгрывания эндшпиля. В начале зимы 2025 года на тай-брейке супертурнира в Вейк-ан-Зее он проиграл окончание с лишней пешкой сопернику-земляку Рамешбабу Прагнанандхе. Потом на «супере» в Румынии уступил в эндшпиле, где у сторон в конце оставалось всего по три пешки, французу с иранскими корнями Алирезе Фирудже.

В мощном турнире чемпионов, который принимал летом Сент-Луис, Гукеш Доммараджу был начисто переигран в эндшпиле Прагнанандхой. А потом на «Большой швейцарке» уступил в заключительной стадии партии как самому молодому гроссмейстеру в истории Абхиманью Мишре, так и малоизвестному греку Николасу Теодору. На Кубке мира уже в третьем круге Гукеша (разумеется, в эндшпиле) выбил из борьбы немецкий шахматист Фредерик Сване.

Гукеш Доммараджу Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Разумеется, чемпион мира не только проигрывал – всё-таки ему удается балансировать в мировом рейтинге на границе первой десятки. Но вот на чемпионате мира по блицу случился новый конфуз, и Гукеш проиграл окончание с большим перевесом совсем юному сопернику.

Сергей Склокин – один из самых талантливых юных шахматистов России, он уже не раз отличался на мировых детских первенствах, имеет звание мастера ФИДЕ, внушительный рейтинг и победы над сильными игроками. За минувшие три дня Сергей сокрушил гроссмейстеров Макса Вармердама (Нидерланды), Брэндона Джейкобсона (США), Арама Акопяна (Армения), Субраманьяма Бхарата (Индия) и Александара Инджича (Сербия), прибавив более 200 пунктов рейтинга!

И вот на чемпионате мира по блицу для Склокина настал звёздный час. В сложнейшей сицилианской борьбе с разносторонними рокировками юный россиянин получил очень перспективную позицию. Чемпион мира изменил ситуацию в свою пользу, но в эндшпиле дал Сергею шанс показать себя!

Чемпионат мира по блицу — 2025. Открытый турнир, 3-й тур

Сергей Склокин (Россия) — Гукеш Доммараджу (Индия)

После ударного старта (три очка из трёх возможных) юному россиянину пришлось нелегко – многоопытные соперники давали Сергею суровые уроки. Однако Склокин не расклеился, выиграл пару партий в конце игрового дня и с оптимизмом смотрит в будущее! Да и Гукеш после такого поражения не отчаялся, одолел Ханса Ниманна и Амина Табатабаи и претендует на высокое место. Но в любом случае чемпиону мира после такой партии с юным талантом из России придётся потрудиться, чтобы реабилитироваться в глазах своих поклонников!