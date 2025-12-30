Главные моменты в спорте в 2025 году

В конце декабря вы, читатели «Чемпионата», решали, какие моменты в российском и мировом спорте были главными. Мы отобрали лидеров каждого рейтинга и собрали финальный список. Теперь пора решить, какой момент в спорте в 2025 году был самым-самым.
Этот рейтинг формируется на основании голосов пользователей «Чемпионата» в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Рекорд Овечкина
Ну а кто ещё мог стать №1 в Хоккее? Александр Овечкин – главный претендент на главное событие года, что уж говорить. За рекордом Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, за которым гонялся Овечкин, следил весь мир уже несколько лет, и в апреле этого года он-таки случился! Александр реализовал большинство в матче с «Айлендерс», сделал ту самую «рыбку», а соцсети в тот день просто сошли с ума. Поздравления Ови получил даже от таких великанов спорта, как Федерер, Джордан и Фелпс.
На второй позиции у нас Сергей Бобровский с флагом России на параде «Флориды». А вот хоккеисты «Локомотива» были первыми в КХЛ, но в рейтинге – третьи.
Российские пловцы обошли американцев в эстафете на ЧМ
Мощное выступление стало лидером рейтинга олимпийских видов. На чемпионате мира в Сингапуре российские пловцы сотворили что-то невероятное. Наши парни выиграли мужскую комбинированную эстафету 4х100 м, одолев непобедимых американцев. Случилось это впервые в истории! Подобное не удавалось даже великим советским пловцам.
Ангелина Мельникова вернула себе титул чемпионки мира, но в нашем рейтинге – вторая. Яркая победа Климента Колесникова, который наконец-то стал чемпионом мира, на третьей позиции.
Первое чемпионство «Краснодара»
Лидер сезона-2024/2025 – лидер нашего футбольного топа. 2025 год — исторический для «Краснодара». Проект Сергея Галицкого принёс желаемый результат. В какой-то момент показалось, что «Зенит» снова обойдёт всех на финише сезона, однако «Краснодар» удержал первую строчку и выиграл золотые медали. Снимки Галицкого с кубком за победу в РПЛ облетели все новостные агентства. «Краснодар» солидно провёл и вторую половину 2025 года, в результате чего ушёл на зимний перерыв лидером РПЛ. Нельзя исключать, что через несколько месяцев золотые медали снова уедут на юг России.
Шесть трофеев Сафонова за год и удивительная серия пенальти – на втором месте. Удивительная «Балтика» – третья.
Два подряд титула на турнирах WTA-1000 у Мирры Андреевой
Топ-1 в Теннисе – успех Мирры Андреевой. В начале сезона она блистала едва ли не ярче всех остальных теннисисток. Россиянка, которой тогда не было и 18 лет, выиграла сразу два турнира с участием всех сильнейших, причём подряд. На этих соревнованиях Андреева-младшая взяла 12 матчей из 12, победив таких теннисисток, как Ига Швёнтек, Елена Рыбакина (обеих — по два раза), Арина Соболенко, Маркета Вондроушова. За счёт этого наша звёздочка тогда прорвалась в первую десятку рейтинга WTA.
На втором месте – 100-й титул Новака Джоковича. Третий – прорыв Бублика из ниоткуда в запасные на Итоговом и на 11-е место в рейтинге.
Исторический драфт Егора Дёмина
Егора выбрали в НБА, а читатели «Чемпионата» и фанаты баскетбола – Егора. На протяжении сезона-2024/2025 многие из нас пристально следили за тем, как Егор Дёмин выступает в NCAA и как это отражается в драфт-прогнозах НБА. В некоторые моменты его оценивали очень высоко, затем он падал в рейтингах — во многом из-за травм. Также экспертов смущал процент дальних попаданий у россиянина. «Бруклин» выбрал нашего молодого игрока под восьмым номером, что стало рекордом для отечественных баскетболистов в истории лиги!
Обмен Луки Дончича в «Лейкерс» на второй строчке. Третья – снова у парня с буквой «Ё» на майке клуба НБА. Яркий дебют Егора Дёмина – №3!
Пётр Ян вернул пояс UFC
И Пётр Ян оказался на вершине нашего рейтинга ММА. Летом 2025 года Пётр Ян встретился с почти никому не известным Маркусом Макги. Рискованный бой, но россиянин говорил, что хочет укрепить свои позиции и готов для этого драться с кем угодно. Ян победил, вышел на серию из трёх побед, потом спокойно дождался своей очереди и получил долгожданный титульный шанс. Встреча с Мерабом Двалишвили, который в 2025 году просто катком ехал по своему дивизиону, на бумаге была плохим матчапом для Яна. Плюс ко всему были свежи воспоминания об их первом поединке в марте 2023 года, когда грузинский боец забрал у Петра все пять раундов. Однако Ян впечатлил и удивил всех. Все пять раундов россиянин разносил Двалишвили и заслуженно вернул пояс — первый чемпион UFC из России, сделавший это!
Ислам Махачев взял второй пояс UFC, однако в нашем рейтинге не на вершине. Валентина Шевченко провела две защиты титула – она третья!
Бивол отобрал звание «абсолюта» у Бетербиева
И стал №1 в нашем рейтинге бокса. В феврале 2025-го Бетербиев и Бивол встретились в реванше. Вокруг второго поединка было много разговоров. Первый довольно спорно остался за Артуром. А второй прошёл полностью под диктовку Дмитрия. Бивол выглядел намного увереннее, не позволил оппоненту продемонстрировать свои лучшие навыки. В итоге решением судей победу забрал именно Дмитрий. А сразу после завершения поединка пошли разговоры о трилогии. Правда, пока соперники не достигли договорённости о проведении нового боя.
Историческая победа Кроуфорда над Канело – вторая строчка топа. Замыкает тройку рейтинга в боксе Иноуэ, который вышел на четвёртый титульник.
Пеклецова снова «взяла» финальную гору
И стала №1 в рейтинге лыжных видов. Юная Алина Пеклецова стала главной звездой российских женских лыжных гонок. В финале сезона-2024/2025 она обыграла даже находившуюся в отличной форме Наталью Терентьеву. Пеклецова обладает уникальными функциональными возможностями и удивительно рациональной для своей антропометрии техникой. А в гонках в гору ей просто нет равных.
Возвращение россиян на Кубок мира стало моментом №2. Ну и ски-альпинист Филиппов, который отобрался на Олимпиаду, замыкает топ-3 рейтинга.
Триумф Team Spirit на IEM Cologne 2025
Лучшие в киберспортивном рейтинге! Важнейшая победа чемпионов прошлогоднего мэйджора случилась в августе: нашим игрокам наконец покорился Intel Extreme Masters, один из самых культовых и престижных турниров по Counter-Strike.
По пути к трофею Team Spirit обыграла Heroic, Aurora и NAVI, а в финале без шансов вынесла MOUZ. Главный успех нашего CS 2 в 2025 году был достигнут очень уверенно и даже слишком просто: жаль лишь, что развить его по ходу сезона не удалось.
Топ-2 – момент, когда россиянин в соло уничтожил лучшую команду в Counter-Strike. Donk сделал клатч 1v5 на матче с Vitality на BLAST Rivals Fall. Топ-3 – снова Team Spirit и их победа на PGL Astana 2025.
Победа «Локомотива» в эпичном финале Суперлиги
Топ-1 в женском волейболе сезона-2024/2025 и лучшие в нашем рейтинге моментов! Мы любим волейбол за то, что, пока не упал последний мяч, ничего не проиграно. Калининградский «Локомотив» в финальной серии до трёх побед уступал казанскому «Динамо-Ак Барс» 0-2 по матчам и 0:2 по сетам – в третьей встрече. Команде Зорана Терзича нужен был всего один мяч, чтобы стать чемпионками. Однако этот мяч так и не был забит. Благодаря сумасшедшей поддержке болельщиков и характеру «Локо» выиграл оба матча дома, а затем и «золотую» встречу в Казани. Такой сюжет невозможно придумать!
Момент №2 – как Болгария вышла в финал ЧМ спустя 55 лет. №3 – уже у мужского «Локомотива». Момент, когда новосибирский клуб выиграл «Финал шести» Кубка России!
Трагическая гибель Лауры Дальмайер
Главный момент, к сожалению, трагический. Минувшим летом биатлон оплакивал трёхкратную олимпийскую чемпионку и 15-кратную чемпионку мира Лауру Дальмайер. 28 июля 2025-го немка, уже завершившая карьеру, погибла в горах Пакистана из-за камнепада, когда совершала восхождение на Пик Лайла. Улыбчивая чемпионка и любимица фанатов навсегда осталась в горах, которые любила больше всего на свете.
Фэйр-плей, когда Карим Халили подарил своё золото белорусу, на втором месте. Третье – ещё одна трагедия: смерть главного фаната биатлона. В июне мир простился с одним из самых преданных фанатов – Норбертом Штарке.
Семь четверных Ильи Малинина
И это топ рейтинга фигурки. В финале Гран-при в декабре 2025 года американский чемпион не просто одержал триумфальную победу, а стал первым фигуристом в истории, который исполнил семь четверных прыжков на соревнованиях! В произвольной программе он сделал четверные флип, аксель, лутц, риттбергер, каскады четверной лутц – ойлер – тройной флип и четверной тулуп – тройной тулуп, а также секвенцию из четверного сальхова и тройного акселя. Только за технику Илья получил сумасшедшие 146,07 балла! В сумме за произвольную Малинин набрал 238,24 балла, обновив личный и мировой рекорды в произвольной программе.
Четверной выброс Бойковой и Козловского занимает второе место. Возвращение Сизерона с новой партнёршей – третье.
Долгожданный подиум Нико Хюлькенберга
Все любят такие истории! Нико Хюлькенберг дебютировал в Формуле-1 в 2010 году, дважды терял место на стартовой решётке и возвращался на неё, умудрился завоевать поул в дебютном сезоне и провёл более 200 Гран-при — но всё это время ни разу не был на подиуме. Однако в уходящем году Нико это исправил: немец блестяще провёл дождевой Гран-при Великобритании, помог команде принять верные решения в ключевые моменты и пересёк линию финиша третьим. Это была 239-я гонка Халка в Ф-1 — никто в истории чемпионата не ждал своего первого подиума так долго.
Вторая позиция у момента триумфа – Роберт Кубица выиграл «24 часа Ле-Мана». Возвращение Марка Маркеса – №3.