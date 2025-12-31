«Конкуренция с американцами — реальная задача». Коротышкин — о российском плавании

2025 год получился прорывным для российских водных видов спорта. Все следили за победами наших пловцов на летнем чемпионате мира и радовались решению о возвращении ватерполистов на мировую арену. Но было и ещё одно важнейшее событие, которое осталось почти незамеченным. В технический комитет международной федерации World Aquatics избрали россиянина, чемпиона мира и призёра Олимпийских игр Евгения Коротышкина.

Вице-президент Федерации водных видов спорта России Коротышкин будет участвовать в разработке технического регламента соревнований и следить за последними тенденциями в судействе, что поможет нашим спортсменам и тренерам держать руку на пульсе.

В беседе с «Чемпионатом» по итогам предновогоднего Кубка Сальникова Евгений Евгеньевич рассказал о своей новой должности и подвёл итоги года для российского плавания. А также ответил на главный вопрос – как воспитать в России своего Майкла Фелпса и сколько для этого нужно времени?

«Найдено взаимопонимание с плавательным сообществом»

– Евгений, какие у вас впечатления по итогам Кубка Сальникова? Здесь сочетаются и развлекательная сторона, и спортивная.

– Это хорошая традиция — подводить итоги года, сезона короткой воды на Кубке Владимира Сальникова. И спортсмены подходят к этим соревнованиям в очень интересном состоянии: всё ещё находятся в отличной соревновательной форме, но уже чувствуется скорое завершение сезона. Короткая соревновательная программа даёт возможность разогнаться и показать хорошие секунды.

Лёгкости добавляет и традиция Кубка: спортсмены могут выходить на старт в карнавальных костюмах. Ребята ждут этого, многие готовят костюмы заранее. Как вы видели – даже кооперируются, чтобы обыграть какие-то образы. Такой своеобразный новогодний «утренник» для серьёзных атлетов. Он позволяет прочувствовать атмосферу праздника, поднимает настроение, и вот как раз на этом настроении многие показывают очень интересные результаты.

– Плавание – в авангарде возвращения на международные старты. За счёт чего это удаётся – плотный контакт с World Aquatics, сохранение отношений с иностранными коллегами? Другие виды спорта вам завидуют.

– Тут можно назвать много моментов, с которыми это связано, для этого действительно была проделана огромная работа. Но есть, конечно, и доля везения: всеми этими допусками заведуют люди, и к сожалению, спортивный результат далеко не всегда здесь на первом месте. Есть политическая повестка, есть взаимоотношения между странами, и это надо учитывать.

Благодаря последовательной работе председателя Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина удалось в полной мере отстоять интересы наших атлетов и обеспечить им возможность соревноваться на международном уровне. Через выстраивание профессиональных отношений с мировым плавательным сообществом было найдено взаимопонимание, которое и открыло двери на все значимые старты. Это и есть фундамент для текущего развития водных видов спорта.

Дмитрий Мазепин Фото: РИА Новости

– Говоря о международном участии, нельзя не отметить ваше назначение в технический комитет World Aquatics. Что входит в ваши обязанности, что даёт присутствие представителя России в этом комитете?

– Прежде всего хочу отметить, что избрание представителей нашей федерации в качестве полноправных участников – это уже значительный шаг вперёд. Технический комитет, в состав которого я вошёл, отвечает за правила вида спорта, инфраструктуру и техническую часть при проведении крупных соревнований.

Именно здесь обсуждаются предложения по изменению правил, вопросы технического оснащения, в том числе замена оборудования, переход на новые программы, а также контроль над проведением крупнейших международных стартов, таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира и ключевые отборочные турниры.

– Ваше присутствие в техническом комитете World Aquatics позволяет нам находиться в повестке, понимать общий вектор, направление и двигаться вместе со всеми?

– Конечно, именно этим мы сейчас и заняты. Работа идёт, есть свои тонкости, детали пока опущу. Главное – мы в курсе всех мировых тенденций и активно участвуем в общем процессе.

– Главный нюанс – строгость правил брасса. Вас удивили дисквалификации в Сингапуре? Нет мнения, что брасс исчезнет как вид?

– Могу вас заверить и успокоить – не исчезнет. Есть классические способы плавания – дельфин, брасс, спина, кроль и, соответственно, комплекс. И это уже навсегда.

А если ещё учесть, что президент Международного олимпийского комитета сегодня Кирсти Ковентри, представительница именно плавания, риск исчезновения каких-то стилей сводится к нулю.

Кирсти Ковентри Фото: Antonio Masiello/Getty Images

– В каком-то смысле у вас теперь есть «покровительство» в МОК?

– Безусловно. Президент МОК – вообще сейчас покровитель нашего вида спорта. Так что плаванию повезло сразу в нескольких аспектах, включая расширение олимпийской программы: добавлены три новые дистанции, а это ещё шесть комплектов медалей.

С другой стороны, в России нашим спортсменам тоже очень повезло с руководством — Дмитрий Аркадьевич проводит огромную и плодотворную работу по возвращению нашей сборной на международную арену. Так что пока в этом направлении у нас всё складывается наилучшим образом, и мы движемся только вперёд.

– То есть та же дисквалификация Кирилла Пригоды в Сингапуре – отдельный эксцесс?

– Всё надо разбирать отдельно. Пригода, насколько я помню, ошибся с поворотом. Важно, разумеется, учитывать все аспекты правил, ему судьи обозначили удар дельфином при касании. Есть нюансы, всё пересматривается, судьи следят.

«Главное — не совершать одни и те же ошибки и не бояться меняться»

– Как в целом вы оцените 2025 год для российского плавания – по сути, первый с полноценным международным участием?

– Подводя итоги, могу сказать, что мы вернулись, и вернулись на хорошем уровне. Уверен, что нас ждёт светлое спортивное будущее.

– В этом светлом будущем смотрим в первую очередь на Лос-Анджелес?

– Конечно. У нас выстроена вся система подготовки к ОИ-2028. 2026 год – это апробирование новой системы. Посмотрим, правильный ли мы выбрали путь. Если где-то будут ошибки – станем корректировать. Если будем двигаться очень хорошо, то, возможно, всё оставим в таком же формате. Но по отношению к 2025 году изменения неизбежны: ведь если делать одну и ту же работу, то будет один и тот же результат. А мы хотим всё-таки другого: новых медалей и рекордов.

– С американцами реально будет бороться? Особенно в контексте домашней для сборной США Олимпиады.

– Конкурировать с американской сборной – задача сложная, но абсолютно реальная. Безусловно, домашняя Олимпиада даёт спортсменам дополнительную мотивацию, и их подготовка будет максимальной. Наша же задача – создать все условия для того, чтобы российские атлеты смогли выступить на пике своих возможностей и показать всё, на что они способны.

При этом стратегически мыслить нужно шире, нам важно не только выигрывать сегодня, но и закладывать фундамент для побед на десятилетия вперёд.

– То есть для мирового лидерства нужно думать не на этот олимпийский цикл, а выстроить подготовку на годы вперёд? На Мельбурн-2032 и далее?

– Совершенно верно. Тут мы должны думать на несколько спортивных поколений вперёд. Чтобы выстроить новую систему подготовки, их нужно как минимум три. Главное – грамотно воспользоваться этим временем и выстроить правильный подход, чтобы достичь нужного результата как можно скорее.

– Сколько времени нужно, чтобы вырастить своего Майкла Фелпса или Леона Маршана? Примерно лет 10-15?

– Возможно, меньше. Главное – не совершать в процессе одни и те же ошибки. Анализировать результаты, делать выводы и не бояться меняться.