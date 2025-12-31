Страна радовалась успехам в теннисе, плавании, баскетболе, шахматах, боксе, ММА, гимнастике, фигурном катании, киберспорте и даже в футболе!

Главные победы российского спорта в 2025 году. Зажигал не только Овечкин!

В январе мы верили, что 2025-й будет хорошим для российского спорта. И, к счастью, не ошиблись в своих ожиданиях. Год Змеи нас не подвёл, подарив болельщикам победы на любой вкус. Пожалуй, нет ни одного популярного вида спорта, который не преподнёс бы приятных сюрпризов, связанных с успехами российских спортсменов на крупных международных стартах.

Вспоминаем 12 главных поводов для радости! И с Новым годом!

Победа под бой курантов

Ровно год назад в полночь гроссмейстер Ян Непомнящий думал не о шампанском и оливье, а о матче с Магнусом Карлсеном в финале чемпионата мира по блицу. Да, тот турнир относился ещё к 2024-му, но золото россиянин и норвежец поделили уже после боя курантов. И эта победа, кажется, задала позитивный тон спортивному году для всех наших шахматистов.

Ян Непомнящий на ЧМ-2024 по блицу Фото: FIDE

Андрей Есипенко в 2025-м пробился в турнир претендентов, Александра Горячкина стала чемпионкой мира по блицу, она же, но в составе команды выиграла командный ЧМ, на который Россию наконец-то допустили, а наша молодёжь разгромила вообще всех на юношеской Олимпиаде. Так что если кто-то сомневается в силе российских шахмат – смотрите на результат!

Дорогие сердцу титулы Мирры

В феврале россиян радовала Мирра Андреева. Молодой звезде мирового тенниса удалось взять первый в карьере турнир категории WTA-1000. В финале соревнований в Дубае она переиграла датчанку Клару Таусон.

Мирра Андреева с трофеем турнира в Дубае Фото: Christopher Pike/Getty Images

Сразу после этого случился и второй в карьере Мирры триумф на «тысячнике». Она забрала Индиан-Уэллс, разобравшись в решающей встрече с космической Ариной Соболенко. Андреева отдала белоруске первый сет, но собралась и всё-таки смогла справиться с первой ракеткой мира – 2:6, 6:4, 6:3.

Легендарный рекорд Ови

Весну 2025 года мы ждали не только ради солнца и цветов! На календаре у многих болельщиков были помечены даты матчей Александра Овечкина.

И 6 апреля россиянин завершил многолетнюю погоню, став лучшим бомбардиром в истории НХЛ. Он забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив по этому показателю легендарного Уэйна Гретцки, чей рекорд оставался непревзойдённым на протяжении долгих 26 лет.

Празднование рекорда Овечкина Фото: Patrick Smith/Getty Images

Исторический момент случился в выездной встрече «Вашингтон Кэпиталз» с «Айлендерс». После этого прямо на льду состоялась церемония чествования 39-летнего россиянина, на которой присутствовал и сам Гретцки.

Шоу Дёмина в НБА

Не только Овечкин впечатляет публику за океаном.

26 июня на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин» выбрал Егора Дёмина под восьмым номером. Это стало рекордом для баскетболистов из России в истории лучшей баскетбольной лиги!

Егор Дёмин Фото: Ishika Samant/Getty Images

Российский разыгрывающий не сидит на скамейке: в сезоне-2025/2026 он уже провёл за свою новую команду 28 матчей в регулярном чемпионате и в 21 из них появился на площадке в стартовом составе. Егор набрал 275 очков, реализовал 36,5% трёхочковых и совершил 87 подборов. Кайф!

Наши пловцы круче американских

В жарком июле представители водных видов спорта из России успешно себя проявили на чемпионате мира в Сингапуре. На счету отечественных спортсменов по итогам всех заплывов, прыжков и показов программ 18 наград, из которых шесть – золотые, восемь – серебряные и четыре – бронзовые.

В синхронном плавании блистал Александр Мальцев, ставший трёхкратным чемпионом мира. Третье золото он взял в дуэте с Майей Гурбанбердиевой.

Александр Мальцев Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Победный настрой Мальцева поддержали и пловцы. Ярко выступил спинист Климент Колесников, а самые бурные эмоции россияне подарили зрителям в эстафетах 4х100 м комплекс (мужчины) и 4х100 м комплекс (микст), в которых позади остались даже сильные американские команды.

Триумф киберспортсменов из Team Spirit

Отечественные киберспортсмены также не остались в стороне! В августе на IEM Cologne 2025 они добились серьёзного успеха. Россияне выиграли один из самых престижных турниров по Counter-Strike – Intel Extreme Masters.

Team Spirit на IEM Cologne 2025 Фото: HLTV

В решающем раунде российская команда оказалась сильнее европейцев из MOUZ со счётом 3:0 по картам: 13:7 на Mirage, 13:11 на Ancient, 13:6 – на Nuke.

Фигуристы из России едут в Милан

В сентябре российские фигуристы одержали главную победу за четыре последних года: они триумфально вернулись на международную арену и завоевали олимпийские путёвки в Милан. Это было круто!

Россию на отборочных соревнованиях в Пекине представляли Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Они не подвели и выиграли личные отборочные турниры.

Пётр Гуменник и Аделия Петросян Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Затем фигуристы подтвердили статус сильнейших на ЧР-2026 в Санкт-Петербурге. Теперь им нужно набраться терпения и беречь нервы перед поездкой в на зимнюю Олимпиаду, где они будут бороться за медали.

Дважды абсолютная чемпионка

В октябре статус сильнейшей гимнастки мира подтвердила Ангелина Мельникова. На чемпионате мира – 2025 россиянка выступила впервые после отстранения и во второй раз в карьере выиграла индивидуальное многоборье, набрав 55,066 балла. Сильнейшая! Других слов просто нет.

Ангелина Мельникова Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

И уже в статусе абсолютной чемпионки Ангелина добавила себе медалей в копилку: стала первой в опорном прыжке и второй – в упражнениях на брусьях.

Второй пояс Махачева

В ноябре Ислам Махачев стал 11-м в истории чемпионом UFC в двух весовых категориях. Он первый россиянин, которому удалось подобное.

Второй пояс UFC Исламу достался благодаря победе над Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322. В полусреднем весе Исламу нет равных!

Ислам Махачев в бою с Джеком Делла Маддаленой Фото: Ishika Samant/Getty Images

Даже тренер соперника после боя намекнул на то, что Махачев, возможно, величайший боец в истории промоушена, а его план на бой был великолепным.

Мощный реванш Яна

Важный успех в конце года был и у другого российского бойца – Петра Яна, взявшего реванш у Мераба Двалишвили за поражение весной 2023-го.

Пётр Ян Фото: Getty Images

К этому поединку россиянин подошёл не в статусе фаворита, но реальное состояние бойцов прояснилось уже на ринге. Там на протяжении пяти раундов первым номером в поединке был Пётр, а не грузинский спортсмен. Итог – единогласное решение судей (49-46, 49-46, 48-47), и Яну удалось вернуть пояс UFC, став первым россиянином, сделавшим подобное.

Мастер-класс Сафонова по пенальти

Сборную России в большой футбол пока не вернули, однако у наших фанатов всё равно был мощный повод для радости. Всё благодаря Матвею Сафонову.

Матвей Сафонов Фото: Getty Images

Голкипер французского «ПСЖ» в декабре стал главным героем финала Межконтинентального кубка. В серии пенальти с «Фламенго» он отразил четыре удара из пяти, причём подряд – такого в истории футбола прежде не было! Разумеется, «ПСЖ» завоевал трофей, а Матвей стал героем.

«Золотой» рекорд боксёров в Дубае

Фантастическим для России выдался чемпионат мира по боксу, который проходил в декабре в Дубае. Отечественные спортсмены выступали там с флагом и гимном и подтвердили статус фаворитов. Да, из-за раскола в мировом боксе на турнир не приехали представители многих стран, но это их проблемы.

Сборная России на ЧМ-2025 по боксу Фото: IBA Boxing

Все боксёры сборной России вышли в полуфиналы, а затем 12 из 13 пробились в финал. В решающий момент россияне взяли верх в семи поединках. На счету сборной ещё пять серебряных и одна бронзовая медаль. Все спортсмены завершили турнир с медалями – такого в истории никогда не было!