Локальные неудачи только разозлили великого норвежца. В итоге он снова сделал «золотой» дубль, выиграв ЧМ и в рапиде, и в блице.

Магнус Карлсен сбил с доски фигуры, но всё равно стал чемпионом мира. Как он это делает?

Магнус Карлсен триумфально завершил 2025 год – стал девятикратным чемпионом мира по блицу! Причём, как и в 2014, 2019, 2022 и 2023 годах, норвежец сделал «золотой» дубль, выиграв ЧМ не только в блице, но и в рапиде. Сможет ли кто-то когда-либо вообще повторить это достижение? В наши дни такое развитие событий кажется просто невероятным!

Но турнир в декабре 2025-го получился необычным для Магнуса. Насколько мощно он играл, настолько же часто его преследовали какие-то необъяснимые неудачи: он ронял свои и чужие фигуры, допускал просрочки времени, разок даже зевнул ладью в один ход. Казалось, что Магнус не выйдет в плей-офф! Однако его бойцовский характер и эндшпильная техника сделали своё дело!

Полуфиналам и финалам мужского турнира предшествовал 19-туровый отбор, по итогам которого лучшая четвёрка должна была разыграть комплект медалей. Магнус забрал три первые партии, после чего сыграл вничью с обладателем Кубка мира Жавохиром Синдаровым, а потом победил ещё раз – 4,5 из 5.

Но с 6-го тура у Карлсена начались приключения. Легенда игр в интернете Александр Бортник начал партию против многократного чемпиона мира экстравагантным ходом 1. а3, и в итоге норвежцу даже пришлось добиваться ничьей без пешек в окончании с разноцветными слонами.

Магнус Карлсен Фото: FIDE

После этого скандинав одолел сильнейшего арабского гроссмейстера Салема Салеха (ОАЭ). Затем последовала ничья в матче с одним из секундантов и генераторов идей Карлсена Йорденом ван Форестом (Нидерланды), а в 9-м туре грянул гром – Магнус потерпел поражение в поединке с индийцем Арджуном Эригайси. На секундах норвежец уронил ферзя, а пока судорожно пытался встать, чтобы поднять его с пола – на часах закончилось время.

Чемпионат мира по блицу — 2025. Открытый турнир. 9-й тур

Магнус Карлсен (Норвегия) — Арджун Эригайси (Индия)

Раздосадованный поражением Магнус в сердцах ударил кулаком по доске, как некогда в партии с чемпионом мира по классике Гукешем Доммараджу, однако тут же взял себя в руки и поздравил противника.

Следом Магнус Карлсен мог столкнуться с большими проблемами в партии с россиянином Александром Грищуком, но сделал ничью, а потом переиграл ещё одного нашего соотечественника Володара Мурзина. Однако что-то явно шло не так! В 12-м Магнус туре попросту оставил под боем ладью!

Чемпионат мира по блицу — 2025. Открытый турнир. 12-й тур

Фабиано Каруана (США) — Магнус Карлсен (Норвегия)

Заключительную партию первого игрового дня Карлсен оставил за собой, однако на промежуточном рубеже шёл лишь 11-м и остро нуждался в победах, чтобы нагнать конкурентов.

Однако во второй день показалось, что на Магнусе можно ставить крест! В равной, но сложной позиции против Айка Мартиросяна (Армения) Карлсен уронил чуть ли не половину фигур на доске, но всё равно пережал кнопку часов, так как не успевал их расставить до падения флага. По требованию противника вмешался арбитр, и в соответствии с пунктом правил «за преднамеренные незаконные действия (например, вообще не пытаться сделать ход и просто нажать на часы, чтобы предотвратить истечение своего времени) арбитр может засчитать поражение» присудил победу Мартиросяну!

Чемпионат мира по блицу — 2025. Открытый турнир. 14-й тур

Айк Мартиросян (Армения) — Магнус Карлсен (Норвегия)

Магнус опустился на 23-ю строчку в таблице и после этого разбушевался! Нет, он больше не бил по часам и не толкал камеру с оператором, но заиграл подобно машине! Карлсен выиграл четыре партии подряд: у чемпиона Азии по блицу Рудика Макаряна (Россия), неудобного для себя китайца Бу Сянчжи, молодого украинского таланта Игоря Самуненкова и претендовавшего на полуфинал француза Максима Вашье-Лаграва. Он буквально ворвался в четвёрку лучших и зафиксировал этот результат ничьей с Нодирбеком Абдусатторовым.

В итоге в плей-офф вышли Карлсен, Абдусатторов, Эригайси и Каруана. Фабиано в полуфинале держался против Магнуса первые две партии, однако в итоге норвежец победил 3:1. А победителю второго полуфинала Абдусатторову даже удалось выиграть в финале первую партию у победителя, но затем Карлсен захватил инициативу и переломил ход игры в свою пользу. 2,5:1,5 – Магнус Карлсен снова на вершине! И равных ему в быстрой игре просто нет.

«Определение безумия — это делать одно и то же снова и снова и ожидать разных результатов», — написал в соцсетях Карлсен, сопроводив высказывание 15 эмодзи кубка — ровно столько раз он выигрывал ЧМ по рапиду или блицу.

Параллельно мужскому проходил женский чемпионат, победу в котором отпраздновала гроссмейстер из Казахстана Бибисара Асаубаева. Россиянки боролись достойно – чемпионка мира по рапиду Александра Горячкина долго шла в группе лидеров, а Валентина Гунина и вовсе занимала первую строчку перед последним туром, но трагически оступилась и стала пятой.

Впрочем, известно, что блиц – это немного лотерея. Для всех, кроме Магнуса.