Календарь главных спортивных событий 2026 года. Олимпиада, ЧМ по футболу и многое другое

2025-й надолго запомнится болельщикам. Супертурниров не было, но год порадовал чемпионатами мира по водным видам спорта и спортивной гимнастике, отбором россиян на Олимпиады в фигурном катании, клубным чемпионатом мира по футболу и яркой развязкой в РПЛ.

Но наступивший 2026 год обещает быть ещё более богатым на крупные спортивные события. По крайней мере, это будет год зимней Олимпиады в Италии и год чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

Собрали для вас календарь главных турниров года.

До 4 января. Лыжные гонки. «Тур де Ски»

Впервые за четыре года на высочайший международный уровень вернулись российские лыжники. В первых гонках наши ребята успели показать неплохие результаты, так что болеем за Дарью Непряеву и Савелия Коростелёва!

До 5 января. Хоккей. Молодёжный чемпионат мира

Одно из наиболее ярких событий на новогодних каникулах. Увы, как и в прошлые годы, поболеть за наших парней не выйдет, но интриги есть.

До 18 января. Футбол. Кубок африканских наций

Главный международный футбольный турнир зимы — со своими особенностями, традициями и неповторимым колоритом. Сборная Марокко по футболу идёт к очередному титулу у себя дома. Это точно будет красивая история!

Кубок африканских наций Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

3-17 января. Автогонки. Ралли-марафон «Дакар»

Неизменная классика ралли-рейдов. Жаль, что она вновь пройдёт без нашей команды «КАМАЗ-мастер». Однако уровень конкуренции там всё равно высок!

12-18 января. Фигурное катание. Чемпионат Европы

Обычно чемпионат Европы по фигурному катанию не особо интересен тем, кто не следит за фигуристами пристально, особенно если в нём нет россиян. Но этот год — олимпийский, а каждый турнир перед Играми имеет особое значение.

12 января — 1 февраля. Теннис. Australian Open

До старта первого турнира «Большого шлема» в теннисе осталось совсем немного! Уже в середине января лучшие теннисисты мира, включая россиян, начнут борьбу за титул. В Мельбурне выступят и прошлогодние чемпионы — Янник Синнер и Мэдисон Киз. Повторят ли они свой успех?

6-22 февраля. Олимпийские игры

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо — главное событие 2026 года в зимних видах спорта, которое просто нельзя пропустить. Тем более на турнир едут россияне, пусть пока и немногие и в нейтральном статусе. Но даже в таких непростых условиях от некоторых ребят стоит ждать медалей!

8 февраля. Американский футбол. Супербоул

Пожалуй, ни за одним другим матчем в мире не будут смотреть так, как за Супербоулом. Всё благодаря идеальному сочетанию футбола и шоу в перерыве.

6-15 марта. Паралимпийские игры

Не менее важное событие, чем Олимпийские игры. Правда, пока не совсем понятно, сможет ли хоть кто-то из россиян принять в нём участие.

23-29 марта. Фигурное катание. Чемпионат мира

Посмотреть на битву сильнейших после Олимпиады будет крайне интересно. Чемпионы Игр постараются порадовать себя ещё раз, а проигравшие будут пытаться взять реванш. А, может, на турнир и россиян допустят.

Аделия Петросян Фото: Getty Images

28 марта — 16 апреля. Шахматы. Турнир претендентов

Важнейший шахматный турнир для России. Ведь за шанс выйти на матчи за титул будут биться сразу трое наших гроссмейстеров. Екатерине Лагно, Александре Горячкиной и Андрею Есипенко будет нужна поддержка!

23 марта — 23 мая. Хоккей. Плей-офф КХЛ

В прошлом году «Локомотив» красиво завоевал свой первый титул, однако в этом сезоне команда выступает не так феерично. И всё же будет интересно посмотреть: получится ли у ярославцев защитить титул?

16 апреля — середина июня. Хоккей. Плей-офф НХЛ

Плей-офф НХЛ — не менее увлекательное зрелище, чем плей-офф нашей хоккейной лиги. А в этом году матчи будут особенными: всё-таки звёзды лиги будут выступать после первой поездки на Олимпиаду за 12 лет.

Александр Овечкин Фото: Harry How/Getty Images

Апрель — июнь. Баскетбол. Плей-офф НБА

Впервые за многие годы в НБА появился наш парень. Остаётся лишь надеяться, что «Бруклин Нетс» с Егором Дёминым выйдут в плей-офф турнира! А почему бы и нет?

18 апреля — 4 мая. Снукер. Чемпионат мира

50-летний Ронни О'Салливан вновь будет биться за рекордный, восьмой титул чемпиона мира. Вопрос лишь в том, подойдёт ли он к турниру здоровым.

17 мая. Футбол. Последний тур РПЛ

После половины сезона за титул РПЛ идёт ожесточённая борьба. К маю всё может измениться. Возможно, чемпион определится в последнем туре.

27-31 мая. Чемпионат Европы по художественной гимнастике

Российские гимнасты постепенно возвращаются на международную арену. Быть может, ЧЕ в Болгарии станет первым крупным турниром для наших девчонок?

15-31 мая. Хоккей. Чемпионат мира

2026-й очень щедр на крутые хоккейные турниры. Сначала нас ждёт битва за золото Олимпиады с участием игроков НХЛ, а спустя пару месяцев — чемпионат мира. И там явно будет горячо! Хотя Россия, увы, снова не примет участия.

30 мая. Футбол. Финал Лиги чемпионов

Главный вопрос: кто же станет первым победителем новой Лиги чемпионов? «Реал» или кто-то другой? Может быть, «ПСЖ» с Сафоновым?

Матвей Сафонов Фото: Ricardo Nogueira/Getty Images

24 мая — 7 июня. Теннис. «Ролан Гаррос»

Король грунта Рафаэль Надаль в прошлом году официально ушёл на пенсию. Новый «Ролан Гаррос» станет первым без испанца за долгие годы. Не идеальное ли время для рождения новой звезды мирового тенниса?

11 июня — 19 июля. Футбол. Чемпионат мира

Last dance Месси и Роналду, новый формат и спорное место проведения. Главное событие четырёхлетия в футболе точно получится незабываемым!

14 июня. UFC. Турнир у Белого дома

Бои у американского Белого дома — можете себе такое представить? А шоумен Дональд Трамп не только может подумать об этом, но и воплотить. Интересно посмотреть, что же придумают в резиденции президента США!

29 июня — 12 июля. Теннис. Уимблдон

Неподражаемая теннисная классика! Болеем за россиян и следим, кто же возьмёт титул: Карлос Алькарас, Янник Синнер или кто-то третий?

4-26 июля. Велоспорт. «Тур де Франс»

Тадей Погачар будет биться за третью победу на многодневке подряд. Кажется, остановить этого титана из мира велогонок просто невозможно!

Тадей Погачар Фото: Tommaso Berardi/Getty Images

31 июля — 16 августа. Плавание. Чемпионат Европы

Скорее всего, это континентальное первенство во Франции станет первым для россиян с 2022 года! С учётом того, какие результаты на чемпионатах мира показывали наши пловцы, точно стоит ждать много медалей.

21 августа — 6 сентября. Волейбол. Чемпионат Европы среди женщин

Это будет жаркий турнир, ведь в борьбе за главные награды сойдутся Турция и Сербия! Статистика — за Сербию, но условия ЧЕ (а точнее место проведения: часть матчей пройдёт в Стамбуле) — за набравшую мощь Турцию.

31 августа — 13 сентября. Теннис. US Open

Заключительный турнир «Большого шлема» в 2026-м. Там Арина Соболенко и Карлос Алькарас сделают всё, чтобы защитить свой прошлогодний титул!

Арина Соболенко Фото: Christopher Pike/Getty Images

4-13 сентября. Баскетбол. Чемпионат мира среди женщин

Сборная США выиграла четыре последних чемпионата мира. Никто не может остановить американок с 2010-го. Вряд ли что-то изменится и на этот раз, но красивая игра в любом случае зрителям будет обеспечена!

9-27 сентября. Волейбол. Чемпионат Европы среди мужчин

С начала 2020-х за медали в Европе борются лишь три сборных: Польша, Италия и Словения. Первым двум командам уже удалось взять золото, настанет ли черёд словенцев или они упустили свой шанс на большую победу?

17-28 октября. Спортивная гимнастика. Чемпионат мира

Ангелина Мельникова поедет защищать свой титул, а Арсений Духно и Даниел Маринов будут биться за своё первое золото. Должно быть интересно!

3-20 декабря. Гандбол. Чемпионат Европы по гандболу среди женщин

До турнира ещё много времени, но победитель уже ясен. Скорее всего, норвежки заберут очередное золото. Однако датчанки и француженки попробуют навязать борьбу. А может, случится чудо и на турнир пустят Россию?

1-6 декабря. Плавание. Чемпионат мира на короткой воде

ЧМ по плаванию на короткой воде — 2024 надолго запомнился российским болельщикам. Нет сомнений, что в 2026-м всё будет ещё ярче.