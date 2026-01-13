«Глупые ограничения нужно убирать». Чемпион мира по плаванию — за допуск россиян с флагом

В конце декабря в Санкт-Петербурге прошло яркое закрытие зимнего сезона для российских пловцов – Кубок Владимира Сальникова. Впервые за последние годы турнир вернул для себя статус значимого международного старта. Изначально организаторы рассчитывали на очень представительную иностранную заявку, но в реальности до Северной Пальмиры доехали представители только нескольких стран из дальнего зарубежья, а самой большой стала делегация из ЮАР.

Однако и она поредела – как количественно, так и качественно. Мы не увидели в «Невской волне» ни главного соперника Майкла Фелпса в 2010-е годы Чада Ле Кло, ни героя недавнего ЧМ-2025 в Сингапуре Питера Кётце. Зато был яркий юниор, победитель юниорского чемпионата мира Крис Михайлов. Колоритный парень с болгарскими корнями в интервью «Чемпионату» поделился своими впечатлениями от поездки в Россию и высказал резкое мнение касательно всех политических ограничений, которые были наложены на спортсменов нашей страны весной 2022 года.

Михайлов знает, о чём говорит, ведь его страна была в изоляции от мирового спорта на протяжении нескольких десятилетий, и, хотя Крис с негативом относится к формальным причинам таких запретов (а именно – к политике апартеида – сегрегации населения ЮАР по расовому признаку), он уверен, что спортсмены не должны нести ответственность за решения политиков.

«Было бы здорово вновь увидеть старты в России»

– Крис, что вы думаете о турнире в Санкт-Петербурге? Довольны тем, что приехали и увидели в России?

– Разумеется! Мне здесь очень нравится, и сами заплывы, уровень конкуренции, и то как нас приняли, уровень организации, условия по проживанию. Всё на высшем уровне! Что и говорить про соперничество, здесь одни из лучших пловцов мира, результаты, близкие к лучшим по сезону, так что это и честь для меня выступать тут, и большой, важный, крайне полезный опыт.

– Как долго вы раздумывали о предложении выступить в России? Возможно, у вас были какие-то страхи?

– Первое время, может, какие-то и были, если судить о том, что пишут в интернете. Но я не привык верить новостям в интернете, я спрашиваю у людей, как всё происходит на самом деле. И я получил отличные отзывы. Понял, что в России здорово и безопасно, и не разочаровался. Всё так и есть, а на самом деле даже лучше, чем я мог себе представить.

Заявку получила наша сборная, команда ЮАР. И решение команды было – нужно ехать, поскольку у руководителей наших водных федераций плотные контакты, тесные связи. К тому же все расходы на себя забирала принимающая сторона, что также важно. Это хорошая возможность. У меня не было большого опыта взрослых стартов, я недавно был на юниорском ЧМ, а теперь – здесь, рядом с Климентом Колесниковым и Кириллом Пригодой. Это здорово.

– Изначально в числе потенциальных участников Кубка Сальникова из ЮАР были и Чад Ле Кло, и Питер Кётце. Вы не знаете, почему они не доехали до России?

– Мы приехали в Санкт-Петербург командой из восьми человек, и в любом случае это самая большая иностранная делегация, насколько я знаю, из числа участников соревнований. Интерес к старту был большой. Что касается тех, кто не смог приехать, насколько я знаю, они реально планировали приехать, планы изменились в последний момент.

Точно слышал про Кётце, что у него возникли проблемы с логистикой и календарём стартов, нужно было выступить на открытом чемпионате США, поэтому он не смог добраться в Санкт-Петербург. Про других ребят не уверен, но для себя я понял точно и сразу – ехать надо.

– Вы бы хотели видеть больше плавательных стартов разного уровня в России? Чемпионат мира в том числе.

– Разумеется! Уверен, что он прошёл бы на очень высоком уровне. Я слышал много лестных отзывов об уровне организаций соревнований в России, в том числе про ЧМ-2015 в Казани. Было бы здорово вновь увидеть в календаре World Aquatics старты в России, если судить по Кубку Сальникова – то всё по высшему разряду. Уверен, что всем понравится.

– То есть вы не согласны с запретом от World Aquatics?

– Абсолютно не согласен. Он политизирован и ничем нормально не обоснован.

«Глупые ограничения нужно убирать как можно скорее»

– Бан российских атлетов часто сравнивают с отстранением на десятилетия спортсменов из ЮАР. Вы видите в этом сходство?

– Соглашусь, это похожие истории. И в них нет ничего хорошего. Скажу так, причины, по которым в спорт вмешались, были серьёзные, я не поддерживаю апартеид. Это было ужасно. Но какую вину за него несли спортсмены? Как запрет на участие в соревнованиях помог победить апартеид? Изменить ситуацию? Как он помог нашей стране в целом, что сделал для неё лучше? Ничего и никак. Это так не работало, это было политическое решение для политических целей, а спортсмены – пешки, о судьбе которых никто и не думал.

– История с отстранением россиян – из этого числа?

– Абсолютно. В этом нет никакого смысла. Опять же, я понимаю и другую сторону, другие взгляды. Меня волнует ситуация в мире, я переживаю за людей, которым тяжело. И в России, и на Украине. Я хочу мира. Но я не понимаю как на эту ситуацию может повлиять отстранение пловцов, что это может изменить. И практика показала – ничего не изменило. Наоборот, возможно, усугубило.

Нам нужно наводить связи, а не разделять. Спорт должен нас объединять. Я общался в Санкт-Петербурге с российскими спортсменами, я общался с русскими юниорами в Румынии. Это отличные ребята, добрые, открытые, отзывчивые. Точно не такие, как где-то принято иногда думать о россиянах, это не так. И пловцы точно не повинны в текущей международной напряжённости. Они не вовлечены в этот процесс, никак на него не влияют, а значит – не несут ответственности. Почему их делают крайними, заставляя нести ответственность, за решения политиков?

– Вы считаете несправедливым наказывать только за паспорт?

– 100%. Так делать нельзя, что бы ни происходило. И важно смотреть на действия конкретного человека. Я вам больше скажу, если изучать вопрос, насколько я знаю, отстраняли и Германию как виновницу Первой и Второй мировых войн. Это были ужасные события, которые унесли миллионы человеческих жизней. Но как в них виновны спортсмены? Если и виновен кто-то, но точно ли все? Всех ли нужно было наказывать? А если кто-то был против Гитлера? Наказали же всех.

– Как вы относитесь к практике допуска под нейтральным флагом?

– Это разумный компромисс, но тоже полумера. Все и так понимают, откуда родом Чикунова и Пригода, я мало смысла вижу в таких ограничениях. Впрочем, в текущих реалиях это был лучший вариант, наверное, главное – он за спортсменов. Не мешает им выступать.

– То есть вы поддерживаете возможность выступать с флагом и гимном, которую предоставили российским юниорам?

– А было принято такое решение? Если так, то здорово! Конечно, поддерживаю. Глупые ограничения нужно убирать как можно скорее. И ждём больше стартов в России, те же Кубки мира. Это будет отлично.

– Ваши имя и фамилия звучат так, будто у вас есть российские корни. Можете пояснить?

– Мне уже об этом несколько раз сказали! Но это не так, я не русский, у меня есть корни из Болгарии. Это тоже славянский народ, насколько я слышал, у меня бабушка была из Болгарии. Но сам я уже родился в ЮАР, в Болгарии не был, хотя там до сих пор есть члены моей семьи.