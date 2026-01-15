Скидки
Чемпионат Европы по гандболу — 2026 среди мужских команд: расписание, результаты, турнирная таблица, где смотреть трансляции

Главная битва Старого Света. Всё, что стоит знать о чемпионате Европы — 2026 по гандболу
Наиль Шайхутдинов
ЧЕ-2026 по гандболу: большое превью
24 сильнейшие сборные континента вновь сойдутся в битве за медали. Турнирная сетка обещает нам неожиданные результаты.

Сегодня, 15 января, начнётся главная гандбольная битва Старого Света в 2026 году – чемпионат Европы среди мужских команд. Увы, мы уже привыкли, что такие турниры проходят без сборной России, но классная игра топ-команд всё равно привлечёт внимание преданных поклонников гандбола.

Кто играет? Каков формат турнира? Кто фаворит? Пытаемся ответить на все эти вопросы перед стартом первого матча чемпионата Европы.

Совсем недавно отгремел женский чемпионат мира:
«Слишком много разгромов». Чем запомнится женский чемпионат мира по гандболу — 2025?
Где и когда пройдёт ЧЕ-2026?

Уже во второй раз местом проведения европейского первенства выбраны сразу три страны – Дания, Швеция и Норвегия. Турнир стартует 15 января и продлится до 1 февраля. Все матчи пройдут на четырёх аренах. В Швеции пройдут встречи предварительного и основного раундов. Норвегия примет игры только предварительного раунда. А вот в Дании нагрузка будет самой большой: тут и предварительный раунд, и основной раунд, и матчи плей-офф. Но это и неудивительно, ведь самая большая арена турнира «Банк Боксен», которая вмещает 15 тысяч зрителей находится именно в Дании – в Хернинге.

Арена «Jyske Bank Boxen»

Фото: Soeren Stache/Getty Images

Какие команды сыграют на ЧЕ-2026?

Уже в четвёртый раз в чемпионате Европы примут участие 24 команды. Непривычные страны в списке участников будут, правда, их не так уж и много. Но, например, сразу бросается в глаза сборная Италии, которая в первый и последний раз играла на ЧЕ в 1998 году. Не дебютанты, но близко к ним.

Во второй раз подряд на турнир пробились Фарерские острова и Грузия, для которых дебютным был ЧЕ-2024. Также можно отметить Украину, вернувшуюся в число команд-участниц континентального турнира впервые с 2022 года.

В остальном на манеже всё те же. Сборные Франции, Испании и Хорватии остаются единственными, сыгравшими на всех чемпионатах Европы. По одному турниру пропустили Дания, Германия и Швеция.

Формат и расписание турнира

На предварительном этапе команды поделены на шесть групп по четыре участника в каждой. В основной раунд выходят по две лучшие команды из каждой группы. Из групп А, В и С формируется первая группа основного раунда, которая включает в себя команды с наибольшим количеством очков, набранных в матчах с другими прошедшими дальше командами. Аналогично из групп D, E и F формируется вторая группа основного раунда.

Состав групп на ЧЕ-2026 по гандболу

Группа А: Германия, Испания, Австрия, Сербия.
Группа B: Дания, Португалия, Северная Македония, Румыния.
Группа C: Франция, Норвегия, Чехия, Украина.
Группа D: Словения, Фарерские острова, Черногория, Швейцария.
Группа E: Швеция, Хорватия, Нидерланды, Грузия.
Группа F: Венгрия, Исландия, Польша, Италия.

В полуфинал выходят по две лучшие команды из групп 1 и 2. Команды, занявшие третьи строчки, играют за итоговое пятое место. Финал и матч за третье место завершают турнир.

Расписание ЧЕ-2026 по гандболу

Предварительный раунд
15-17 января. Матчи 1-го тура
17-19 января. Матчи 2-го тура
19-21 января. Матчи 3-го тура.

Основной раунд
22-23 января. Матчи 1-го тура
24-25 января. Матчи 2-го тура
26-27 января. Матчи 3-го тура
28 января. Матчи 4-го тура.

Плей-офф
30 января. Полуфиналы
1 февраля. Матч за третье место и финал.

Фавориты чемпионата Европы — 2026

Стоит отметить, что из-за неравномерного посева в первой группе основного раунда могут собраться практически все фавориты предстоящего Евро: Дания, Франция, Германия, Норвегия, Португалия и Испания. И это всё на руку тем сборным, что окажутся во второй группе. Например, Швеции, которой необходимо исправляться за неудачный ЧМ-2025. Исландия впервые за долгое время может вернуться на пьедестал, а Хорватия во второй раз за два года получит возможность побороться за медали. Из-за этого фаворитов выделить практически невозможно. Ведь потенциальные лидеры могут повыбивать друг друга.

Мужская сборная Дании по гандболу

Фото: Sem van der Wal/EPA/ТАСС

Где смотреть матчи ЧЕ-2026 по гандболу?

Все матчи доступны по подписке на портале международной федерации EHFtv.com. Также по два матча в день будет транслировать канал «Матч! Игра».

