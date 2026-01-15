Главная битва Старого Света. Всё, что стоит знать о чемпионате Европы — 2026 по гандболу

Сегодня, 15 января, начнётся главная гандбольная битва Старого Света в 2026 году – чемпионат Европы среди мужских команд. Увы, мы уже привыкли, что такие турниры проходят без сборной России, но классная игра топ-команд всё равно привлечёт внимание преданных поклонников гандбола.

Кто играет? Каков формат турнира? Кто фаворит? Пытаемся ответить на все эти вопросы перед стартом первого матча чемпионата Европы.

Где и когда пройдёт ЧЕ-2026?

Уже во второй раз местом проведения европейского первенства выбраны сразу три страны – Дания, Швеция и Норвегия. Турнир стартует 15 января и продлится до 1 февраля. Все матчи пройдут на четырёх аренах. В Швеции пройдут встречи предварительного и основного раундов. Норвегия примет игры только предварительного раунда. А вот в Дании нагрузка будет самой большой: тут и предварительный раунд, и основной раунд, и матчи плей-офф. Но это и неудивительно, ведь самая большая арена турнира «Банк Боксен», которая вмещает 15 тысяч зрителей находится именно в Дании – в Хернинге.

Арена «Jyske Bank Boxen» Фото: Soeren Stache/Getty Images

Какие команды сыграют на ЧЕ-2026?

Уже в четвёртый раз в чемпионате Европы примут участие 24 команды. Непривычные страны в списке участников будут, правда, их не так уж и много. Но, например, сразу бросается в глаза сборная Италии, которая в первый и последний раз играла на ЧЕ в 1998 году. Не дебютанты, но близко к ним.

Во второй раз подряд на турнир пробились Фарерские острова и Грузия, для которых дебютным был ЧЕ-2024. Также можно отметить Украину, вернувшуюся в число команд-участниц континентального турнира впервые с 2022 года.

В остальном на манеже всё те же. Сборные Франции, Испании и Хорватии остаются единственными, сыгравшими на всех чемпионатах Европы. По одному турниру пропустили Дания, Германия и Швеция.

Формат и расписание турнира

На предварительном этапе команды поделены на шесть групп по четыре участника в каждой. В основной раунд выходят по две лучшие команды из каждой группы. Из групп А, В и С формируется первая группа основного раунда, которая включает в себя команды с наибольшим количеством очков, набранных в матчах с другими прошедшими дальше командами. Аналогично из групп D, E и F формируется вторая группа основного раунда.

Состав групп на ЧЕ-2026 по гандболу



Группа А: Германия, Испания, Австрия, Сербия.

Группа B: Дания, Португалия, Северная Македония, Румыния.

Группа C: Франция, Норвегия, Чехия, Украина.

Группа D: Словения, Фарерские острова, Черногория, Швейцария.

Группа E: Швеция, Хорватия, Нидерланды, Грузия.

Группа F: Венгрия, Исландия, Польша, Италия.

В полуфинал выходят по две лучшие команды из групп 1 и 2. Команды, занявшие третьи строчки, играют за итоговое пятое место. Финал и матч за третье место завершают турнир.

Расписание ЧЕ-2026 по гандболу



Предварительный раунд

15-17 января. Матчи 1-го тура

17-19 января. Матчи 2-го тура

19-21 января. Матчи 3-го тура.



Основной раунд

22-23 января. Матчи 1-го тура

24-25 января. Матчи 2-го тура

26-27 января. Матчи 3-го тура

28 января. Матчи 4-го тура.



Плей-офф

30 января. Полуфиналы

1 февраля. Матч за третье место и финал.

Фавориты чемпионата Европы — 2026

Стоит отметить, что из-за неравномерного посева в первой группе основного раунда могут собраться практически все фавориты предстоящего Евро: Дания, Франция, Германия, Норвегия, Португалия и Испания. И это всё на руку тем сборным, что окажутся во второй группе. Например, Швеции, которой необходимо исправляться за неудачный ЧМ-2025. Исландия впервые за долгое время может вернуться на пьедестал, а Хорватия во второй раз за два года получит возможность побороться за медали. Из-за этого фаворитов выделить практически невозможно. Ведь потенциальные лидеры могут повыбивать друг друга.

Мужская сборная Дании по гандболу Фото: Sem van der Wal/EPA/ТАСС

Где смотреть матчи ЧЕ-2026 по гандболу?

Все матчи доступны по подписке на портале международной федерации EHFtv.com. Также по два матча в день будет транслировать канал «Матч! Игра».