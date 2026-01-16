Лучший борец России будет выступать в профессиональной лиге в США. Для него это единственный шанс выиграть ещё что-то на мировом уровне.

Садулаев уедет бороться в Америку. Что это значит и как это вообще получилось?

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Абдулрашид «Русский Танк» Садулаев подписал контракт с американской профессиональной серией RAF. Для него это возможность побороться хоть где-то за пределами страны. Но глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили резко отреагировал на это решение.

Спокойно разбираемся в ситуации.

Что такое RAF?

RAF – это Real American Freestyle, американский промоушен для борцов вольного стиля, одним из основателей которого является легендарный рестлер Халк Хоган. В этой серии могут участвовать борцы из американских университетов, лучшие вольники мира и представители смешанных единоборств.

Цель промоушена – сделать из борьбы качественный продукт, чтобы в нём были заинтересованы потенциальные инвесторы, а участники могли получать хорошие деньги. Не секрет, что борцы, выступающие в университетских соревнованиях США и даже на Олимпиадах, не получают ничего.

Абдулрашид Садулаев Фото: Real American Freestyle (RAF)

Как и любой промоушен, связанный с единоборствами, RAF также собирает участников для очередного турнира, выбирает пару топ-схваток и строит вокруг них рекламную кампанию.

Все поединки проводятся по правилам вольной борьбы. Но не два периода по три минуты, а три периода по две минуты с 30-секундными перерывами, чтобы сделать схватки более динамичными. Система оспаривания привносит дополнительную изюминку в тактику схваток: мягкий кубик или игрушку выбрасывает не тренер, а сам участник. Он может сделать это в любое время после судейского решения. Если выиграет VAR-запрос, то решение будет пересмотрено, а участник сохранит право на запрос, если проиграет – очко присуждается сопернику, а право на запрос утрачивается.

Что известно о контракте Садулаева?

«Есть только один дом для лучших борцов-вольников в мире. И это RAF. Абдулрашид Садулаев подписал эксклюзивный контракт с RAF, чтобы соревноваться в профессиональной серии. Для нас большая честь приветствовать одного из величайших борцов всех врён», — отмечено в сообщении RAF в социальных сетях. Других подробностей нет.

Журналист Ариэль Хельвани, который считается инсайдером в мире борьбы, утверждает, что дебют Русского Танка состоится в мае. Естественно, что схватка Садулаева с любым соперником станет главной. Вокруг неё будет выстроено очередное шоу. Лучшие в самых престижных категориях, кстати, тут получают чемпионские пояса – по аналогии с боксом или ММА.

Почему контракт с RAF — шанс для Садулаева?

У Абдулрашида Садулаева в последнее время практически нет возможности выступать на крупных международных стартах. Его не пустили на Олимпиаду в Париже, ему закрыли путь на чемпионаты мира и Европы 2025 года. Он борется только на российских стартах практически с одними и теми же соперниками.

В России – сильнейшая школа вольной борьбы в мире. Борцов так много, что значительная их часть даже выступает за другие страны и приносит им громкие победы. Ахмед Тажудинов, который обыграл Садулаева в личной схватке на ЧМ-2023, а в Париже стал олимпийским чемпионом, давно выступает за Катар. Пробиться через Танка на мировой уровень было просто невозможно.

А сам Садулаев оказался заперт в России, как и многие другие спортсмены. Теперь у него есть отличный шанс вновь поучаствовать в топовых схватках. Кто знает, может, он даже с Джоном Джонсом сойдётся? В RAF такое возможно. И организаторы серии наверняка решат любые проблемы Садулаева с визами, иначе они просто не стали бы подписывать контракт и громко объявлять об этом.

Босс российской борьбы отреагировал резко

Глава ФСБР Михаил Мамиашвили отреагировал на новость о Садулаеве и RAF очень резко. Хотя даже непонятно, что именно не так. В разных профессиональных лигах в разные годы бились Хабиб Нурмагомедов, Фёдор Емельяненко, Ислам Махачев – и что, за них не стоило болеть?

Пару месяцев назад Ангелина Мельникова выступала в гимнастической лиге за немецкий клуб, и на неё собирались полные трибуны. Да в той же НХЛ играют десятки россиян, Овечкин бьёт рекорды Гретцки и получает похвалу от президента США. В НБА очень здорово дебютировал Егор Дёмин.

Но Мамиашвили непреклонен.

«Сегодня такие «свобода и право выбора». Считаю, это не совсем правильная история. Альтернатива у него была и остаётся. Циники говорят, что заказывает музыку тот, кто платит. В одном месте дают рубль, а в другом — пять. Видимо, если закрыть глаза на всё, можно пойти туда, где дают пять. Кто-то может сказать, что это правильно.

Случилось то, что случилось. Не хочу додумывать за него, аргументацию дать может только сам Абдулрашид. Мы с ним разговаривали только о профессиональных вопросах: подготовке к чемпионату мира и будущем на мировой площадке», – сказал Мамиашвили Sport24.

Ну а какие альтернативы? Садулаева не пускают ни на какие серьёзные турниры, громкие проекты в основном остаются на стадии громких заявлений. Даже если Абдулрашид прямо сейчас в 29 лет заявит, что завершает спортивную карьеру – он уже сделал для российской борьбы очень много и стал одним из величайших в истории. И он имеет право делать то, что хочет.

Или нет, как считаете?

Опрос можно пройти по ссылке.