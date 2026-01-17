Впервые за 30 лет россиянин засветился в мировом бейсболе! Кто он такой и что произошло?

Немало российских спортсменов проявляют себя в крупнейших североамериканских спортивных лигах. Ярче всех, конечно, выступают наши хоккеисты в НХЛ: Овечкин в США не менее популярен, чем на родине, а за его спиной стоит целая толпа других классных игроков. В НБА россияне – нечастые гости, но у Егора Дёмина, в прошлом году перебравшегося в Бруклин, кажется, есть все шансы вписать своё имя в историю одной из богатейших лиг.

А вот за другим американским суперпроектом – Главной лигой бейсбола (МЛБ) – в России обычно следят не очень пристально: всё-таки бейсбол – это что-то совсем далёкое от нашего восприятия. Но теперь многим нашим болельщикам наверняка захочется в этой американской забаве разобраться. Дело в том, что лидер МЛБ – «Лос-Анджелес Доджерс» – подписал контракт с 16-летним бейсболистом из Москвы, которого зовут Рикардо Пуллес-Рябов.

«Это невероятный триумф!»

Трансфер Рикардо Пуллес-Рябова – историческое достижение. С середины 90-х годов ни одному нашему соотечественнику не удавалось пробиться в МЛБ, а теперь в Америке будет пробовать свои силы юный талант из Москвы!

Вообще, «Доджерс» подписали контракты сразу с 22 иностранными игроками, находившимися в статусе свободных агентов. В их числе оказался и Рикардо, выступающий на позиции леворукого бьющего и кетчера (того, кто ловит мяч после подачи).

До контракта с американским клубом парень, родившийся в семье кубинца и русской девушки (именно поэтому у него такое необычное имя), выступал за «Москвич». В 2024 году он привёл свою команду к победе на XII Спартакиаде учащихся России. В 2019 году Пуллес-Рябов представлял юношескую сборную России на первенстве Европы в Чехии. А в 2024-м, имея российский паспорт, играл за сборную Испании на юниорском чемпионате Европы.

В родном московском клубе Рикардо эмоционально поздравили с историческим прорывом в главную бейсбольную лигу мира:

«Это невероятный триумф! Триумф титанического труда, невероятного таланта и железной воли нашего чемпиона! Рикардо, ты не просто поднялся на вершину мирового бейсбола – ты ворвался туда, открыв своими руками дверь в элиту для всего российского спорта! От всего сердца, от всей души поздравляем тебя, твою семью и всю команду «Москвич» с этой громадной, судьбоносной победой! Желаем тебе сокрушительных хоум-ранов на переполненных легендарных стадионах, головокружительных побед и быстрого завоевания сердца всей бейсбольной Америки! Ты вписываешь своё имя в историю. Мы безмерно гордимся! Мы будем болеть на каждом матче! Мы верим в твою звёздную судьбу! Вперёд, наш чемпион! К победе!»

Рикардо Пуллес-Рябов Фото: БК «Лос-Анджелес Доджерс»

34 года россияне не играли в МЛБ

Последним россиянином, выступавшим в матчах МЛБ, остаётся Виктор Коул. Российский питчер (подающий игрок) выступал за «Питтсбург Пайрэтс» до 1992 года. В 1995 году другой россиянин – Андрей Селиванов – вошёл в систему клуба «Атланта Брэйвз». Однако Андрей выступал только за фарм-клубы, в основной состав команды не пробился и в матчах МЛБ не выступал.

Спустя 30 долгих лет в американской лиге появился новый игрок из России. Однако готовить попкорн пока рано: Пуллес-Рябову предстоит проделать ещё большой путь хотя бы для того, чтобы пробиться в основной состав «Доджерс» и впервые после Коула выйти на игру Главной бейсбольной лиги.