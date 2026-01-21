Все участницы шахматного турнира претендентов — 2026. За победу сразятся две россиянки!

В январе 2026 года официально определились все восемь участниц шахматного турнира претендентов. Важнейший старт года пройдёт с 28 марта по 16 апреля на Кипре, и там выступят сразу две российские шахматистки: Екатерина Лагно и Александра Горячкина. Наши девушки будут биться за право сыграть в чемпионском матче с соперницами из Китая, Индии и Казахстана.

Собрали самую важную информацию о каждой участнице ТП-2026.

Чжу Цзиньэр (Китай)

Чжу Цзиньэр Фото: FIDE

Возраст: 23 года.

Место в мировом рейтинге: второе (2579).

Как получила путёвку: выиграла Гран-при ФИДЕ.

Победы и достижения: победительница Гран-при ФИДЕ (2025), бронзовый призёр Grand Swiss (2021), бронзовый призёр чемпионата мира по блицу (2023), чемпионка мира среди юниоров U14, чемпионка Китая (2019).

Чжу – восходящая звезда китайских шахмат. В 2025-м она стремительно влетела в мировую элиту и завершила год на второй строчке мирового рейтинга, уступив только великой Хоу Ифань. Чжу неожиданно для многих выиграла Гран-при ФИДЕ и впервые в карьере отобралась на турнир претендентов. Но всего этого могло и не случиться, если бы Лэй Тинцзе не снялась с Гран-при и Цзиньэр не вступила в борьбу как первая запасная.

Хампи Конеру (Индия)

Хампи Конеру Фото: FIDE

Возраст: 38 лет.

Место в мировом рейтинге: пятое (2535).

Как получила путёвку: заняла второе место на Кубке мира.

Победы и достижения: вице-чемпионка мира (2011), серебряный призёр Кубка мира (2025), четырёхкратный серебряный призёр Гран-при, чемпионка Азии (2003), двукратная чемпионка мира по быстрым шахматам (2019, 2024) и многократный призёр ЧМ по рапиду и блицу. Победительница и призёр шахматных Олимпиад в составе сборной Индии.

Хампи – первая женщина-гроссмейстер из Индии: это звание она получила ещё в 2002 году. За свою долгую карьеру Конеру трижды играла в титульных матчах, но так и не стала чемпионкой. В очном матче в 2011-м она уступила Хоу Ифань, а в нокаут-турнирах доходила до полуфинала (2008) и до 1/32 финала (2018). Высшее достижение в турнирах претендентов – второе место в 2024 году.

Александра Горячкина (Россия)

Александра Горячкина Фото: FIDE

Возраст: 27 лет.

Место в мировом рейтинге: шестое (2534).

Как получила путёвку: заняла второе место на Гран-при ФИДЕ.

Победы и достижения: обладательница четвёртого лучшего рейтинга в истории женских шахмат (2021), вице-чемпионка мира (2020), чемпионка мира по рапиду (2025), победительница Кубка мира (2023), победительница онлайн-Олимпиады (2020, 2021) и командного чемпионата мира (2017, 2019, 2021) в составе сборной России.

Горячкина – одна из лучших шахматисток мира. В рейтинге ФИДЕ россиянка давно держится в группе мировых лидеров и, конечно, мечтает о титуле чемпионки мира. Александра – постоянная участница турнира претендентов – с 2019 года. Однако выиграть ей удалось лишь однажды – в том же 2019-м. После этого в титульном матче наша шахматистка уступила Цзюй Вэньцзюнь на тай-брейке. Горячкина, кстати, участвовала и в битве за шахматную корону в 2018 году. В турнире по нокаут-системе она вылетела на 1/32 финала.

Тань Чжунъи (Китай)

Тань Чжунъи Фото: FIDE

Возраст: 34 лет.

Место в мировом рейтинге: седьмое (2524).

Как получила путёвку: заняла третье место на Кубке мира.

Победы и достижения: чемпионка мира по шахматам (2017-2018), вице-чемпионка мира (2018, 2025), победительница Турнира претендентов – 2024, бронзовый призёр Кубка мира (2021, 2025), чемпионка мира по рапиду (2022), победительница Олимпиады (2016) и командного чемпионата мира (2011) в составе сборной Китая, четырёхкратная чемпионка Китая.

Тань Чжунъи – самая титулованная участница Турнира претендентов – 2026. Среди всех, кто выступит на Кипре, только она уже становилась чемпионкой мира (2017-2018). К тому же в матчах за титул китаянка играла три раза. В претендентских стартах Тань ни разу не опускалась ниже четвёртого места: в 2019-м была четвёртой, в 2023-м – второй, а в 2024-м – первой.

Екатерина Лагно (Россия)

Екатерина Лагно Фото: FIDE

Возраст: 36 лет.

Место в мировом рейтинге: девятое (2508).

Как получила путёвку: заняла второе место на Grand Swiss.

Победы и достижения: вице-чемпионка мира (2018), серебряный призёр «Большой швейцарки» (2025), трёхкратная чемпионка мира по блицу (2010, 2018, 2019), чемпионка мира по рапиду (2014), двукратная победительница Олимпиады (2006 – в составе сборной Украины, 2014 – в составе сборной России), трёхкратная победительница командного чемпионата мира (2013 – в составе сборной Украины, 2017 и 2021 – в составе сборной России).

До 2014 года Екатерина Лагно представляла на турнирах Украину, однако затем перебралась в Россию, и именно в нашей стране добилась основных достижений и стала одной из сильнейших шахматисток мира. В 2018-м Лагно едва не стала чемпионкой мира: россиянка досадно уступила на тай-брейке Цзюй Вэньцзюнь. После этого Екатерина не разу не отбиралась в титульный матч, хотя участвовала во всех турнирах претендентов.

Бибисара Асаубаева (Казахстан)

Бибисара Асаубаева Фото: FIDE

Возраст: 21 год.

Место в мировом рейтинге: 11-е (2497).

Как получила путёвку: заняла седьмое место в зачёте FIDE Circuit, но стала лучшей среди тех, кто не отобрался на ТП-2026 иными способами.

Победы и достижения: трёхкратная чемпионка мира по блицу (2021, 2022, 2025), серебряный призёр чемпионата мира по рапиду (2021), чемпионка Азии (2021), бронзовый призёр Moscow Open (2019), чемпионка мира U12 (2016).

Асаубаева – главная звезда шахмат в Казахстане, хотя с 2016 по 2018 год выступала за Россию на юниорских стартах. Бибисара лучше всего проявляла себя в турнирах с укороченным контролем, но в этом году неплохо смотрелась и в классических соревнованиях. Именно это позволило казахстанской шахматистке стать лучшей в рейтинге FIDE Circuit среди тех, кто не отобрался на турнир претендентов. Асаубаева впервые сыграет на высочайшем уровне.

Дивья Дешмукх (Индия)

Дивья Дешмукх Фото: FIDE

Возраст: 20 лет.

Место в мировом рейтинге: 12-е (2497).

Как получила путёвку: выиграла Кубок мира.

Победы и достижения: победительница Кубка мира (2025), чемпионка Азии (2023), чемпионка Индии (2022), победительница шахматной Олимпиады в составе сборной Индии (2024).

Дивья – молодое дарование из Индии. Она привлекла к себе внимание экспертов ещё в 2022-м году, победив в чемпионате страны, а звездой стала в 2025-м. Будучи международным мастером, Дешмукх умудрилась выиграть Кубок мира, одолев на тай-брейке опытнейшую Хампи Конеру. Лишь после этого триумфа молодая шахматистка получила звание гроссмейстера. Благодаря той победе Дивья и отобралась на первый в карьере турнир претендентов.

Рамешбабу Вайшали (Индия)

Рамешбабу Вайшали Фото: FIDE

Возраст: 24 года.

Место в мировом рейтинге: 16-е (2470).

Как получила путёвку: выиграла Grand Swiss.

Победы и достижения: двукратная победительница «Большой швейцарки» (2023, 2025), бронзовый призёр чемпионата мира по блицу (2024), победительница онлайн-Олимпиады в составе сборной Индии (2020).

Вайшали – одна из плеяды талантливых молодых шахматисток из Индии. Несмотря на невысокий рейтинг, ей удаётся круто проявлять себя на крупных турнирах, в частности на «Большой швейцарке». Именно через Grand Swiss она дважды отбиралась на турнир претендентов. В 2023-м Рамешбабу стала четвёртой.