«Такого я не видел примерно 100 лет!» Удивительный зевок чемпиона мира по шахматам

Во второй половине января в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) проходит первый супертурнир 2026 года – традиционный Tata Steel Chess. Не прошло и половины соревнования, а уже грянула сенсация: чемпион мира Гукеш Доммараджу зевнул так, что все шахматные эксперты схватились за головы. Реакция ведущего российского комментатора Сергея Шипова максимально красноречива.

«Такого дикого зевка на высшем уровне я не видел примерно 100 лет! Чемпион мира думал над ходом 36...Rg5?? аж три минуты. Три, Карл!» – написал гроссмейстер в своём телеграм-канале «Crestbook Шахматы».

Так что же такого натворил Гукеш в Вейк-ан-Зее?

Первый супертурнир года

Во-первых, заметим, что россиян уже в который раз уже не позвали, хотя соревнование могли бы украсить и двукратный участник матчей на мировую корону Ян Непомнящий, и участник претендентского турнира 2026 года Андрей Есипенко, который блистал в Вейке пять лет назад, нокаутировав тут Магнуса Карлсена. И для побочного турнира Challengers могло быть немало кандидатов, в том числе и среди молодёжи. Но, что поделать, отечественные звёзды ждут окончания зимы и начала представительного «Аэрофлот Опен» в Москве.

Не играет в Вейк-ан-Зее и лидер мирового рейтинг-листа: Магнус Карлсен в последнее время стремится минимизировать свои выступления в классику, понимая, что в рапид и блиц он всё ещё с запасом сильнее всех, а с длинным контролем его огромный рейтинг может просесть под напором талантливой и мотивированной молодёжи. А вот действующий чемпион мира индиец Гукеш Доммараджу в последнее время играет во всех сильных турнирах подряд, стараясь доказать, что заслуживает права считаться лучшим в мире.

Гукеш Доммараджу Фото: FIDE

Но получается это с переменным успехом. В мировом рейтинге Гукеш замыкает топ-10, и пока считается, что у целого ряда участников кандидатского турнира есть хорошие шансы победить самого молодого чемпиона мира в истории в очной встрече. Кстати, что касается претендентов, то в Вейк-ан-Зее выступают: хозяин поля Аниш Гири, Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Маттиас Блюбаум (Германия) и Жавонхир Синдаров (Узбекистан). Другая четвёрка оттачивает подготовку дома, ведь отборочный турнир стартует уже скоро – в конце марта.

На первом супертурнире года собралось и немало тех, кто мечтает о претендентских и чемпионских лаврах, но пока не смог их достичь. Винсент Каймер (Германия), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) и Арджун Эригайси (Индия) стали неудачниками отборочной гонки, не сумел воплотить во что-то реальное свои немалые амбиции эпатажный американец Ханс Ниманн. Набирает силу и молодёжь, возглавляемая 14-летним турецким вундеркиндом Ягызом Кааном Эрдогмушем – сам Магнус, намекая, видимо, на себя, отметил, что никто и никогда не играл так сильно в столь юном возрасте.

Нодирбек Абдусатторов Фото: FIDE

Действующий чемпион мира стартовал с четырёх ничьих при одной победе над Нгуеном Тай Дай Ваном (Чехия) и отстал от лидирующего трио – Абдусатторов, Синдаров, Ниманн. После выходного ему предстояла принципиальная дуэль с Нодирбеком, где оба соперника, разумеется, стремились к победе. Позиция долгое время оставалась сложной и напряжённой, как вдруг Гукеш сделал ход, который не должен был бы приходить в голову и третьеразряднику!

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — Гукеш Доммараджу (Индия)

Tata Steel Chess Masters 2026. 6-й тур

После такого удара чемпион мира был отброшен в середину таблицы, да и по рейтингу он теперь рискует вылететь из десятки сильнейших.

Очевидно, что разборки за победу на Tata Steel Chess пройдут без Гукеша, а претенденты, почуяв слабину лидера, загребут вёслами с большей силой.