«Обидно, что не можем показать свою силу миру». Интервью с лидером гандбольного ЦСКА

В женской гандбольной Суперлиге после новогодней паузы возобновился сезон. Главные фавориты – ЦСКА и «Ростов-Дон» – идут плечом к плечу и ждут осечек друг друга, чтобы вырваться вперёд в плотной гонке за первое место.

В таких сражениях всегда интересно разобраться, кто же «делает результат». И если мы говорим о ЦСКА, то нельзя не обратить внимание на разыгрывающую армейцев Наталью Чигиринову. Она выступает за ЦСКА с момента основания, а до того стала чемпионкой Хорватии и поиграла в Кубке ЕГФ.

Вот уже седьмой год «тихий» герой помогает своей команде добывать победы. Разбираемся, как Наталье удаётся совмещать роль звезды гандбола и мамы.

«Я безумно люблю Россию»

– Наталья, удалось ли отдохнуть во время новогодней паузы? Ездили куда-то с семьёй или провели праздники в домашней атмосфере?

– На новогодние праздники из Москвы никуда не уезжали. Ну а непосредственно Новый год по традиции встречали у друзей за городом. Накануне же всей семьёй ездили отдыхать «на базу» — так говорит дочка Мия обо всех турбазах (улыбается). В целом времени хватило, чтобы перезагрузиться. Так что теперь с новыми силами можно биться во второй половине сезона.

– Первая половина сезона позади. Всё ли получилось как надо?

– Нет, у нас, конечно, в первой половине чемпионата не всё гладко получилось. Мы каждый сезон пробуксовываем. Стараемся над этим работать, причём много внимания этому уделяем. Но у нас ещё есть время, чтобы встать на свои рельсы и к весне подойти в хорошей форме. И я думаю, что мы успешно с этим справимся. Иначе быть не может.

Наталья Чигиринова Фото: Александр Хазов/ЦСКА

– В свой первый год в ЦСКА вы говорили, что у команды ещё нет своего стиля. Теперь он сформировался?

– Думаю, да. Если сравнивать с другими, то у нас очень хорошая задняя линия, откуда идёт много бросков. Такой команды в чемпионате больше нет. Это, наверное, и отличает ЦСКА от других коллективов.

– В одном из интервью вы сказали, что в российском гандболе во многих аспектах царит совдеп. Сейчас ситуация изменилась?

– Тяжело сказать. Я ведь не со всеми тренерами работала, поэтому за всех знать не могу. Но точно скажу за ЦСКА. Здесь всё меняется. Наверное, и в других командах тоже меняется подход. Ведь каждый тренер пытается выстраивать свою определённую систему. Тут и тренеры по физподготовке включаются. Нет такого, как раньше, что главный тренер отвечает за всё, и точка. А когда я уезжала в Хорватию, так и было. В России практически ни у кого не было специалиста по «физухе». Сейчас даже нет перегруза игроков, как это было раньше. Теперь подходят уже с умом, с профессионалами, со всеми показателями, которые записываются через датчики.

– Вы говорили, что в Хорватии вам не хватало русских людей и вы скучали по России. А есть ли что-то такое в России и в людях, что вам не нравится?

– Нет, у меня такого точно нет. Я безумно люблю Россию, мне безумно нравится наш народ за свою честность и открытость. Мы не боимся сказать в лицо то, что думаем. Неважно, хорошо это или плохо, у нас это есть. Мне очень не хватало здоровых эмоций. Не хватало людей, которые не скрываются под масками. Понятно, что все люди разные. Но мне правда этого всего не хватало в Хорватии. Мне нравится всё в России, и уж тем более в русских людях.

Наталья Чигиринова Фото: Александр Хазов/ЦСКА

– Насколько сильно видна разница в популярности гандбола за рубежом и здесь?

– Если брать отдельные города, допустим, Тольятти, Краснодар, Волгоград, которые дают кадры на всю Россию, то там, наверное, каждый второй житель знает про гандбол. В Москве намного тяжелее. Тут настолько много всего, что народ просто избалован разными мероприятиями. И в такой ситуации, конечно, тяжело чем-то завлечь на гандбол. Каждый день какое-то мероприятие, какое-то шоу. Поэтому в Москве меньше знают про гандбол.

В Европе всё так же – зависит от города. Если есть сильная команда в небольшом городке, то, конечно, все будут про неё знать и её любить. А если команды нет, то и про гандбол особо не знают. Это всё относительно.

– Количество зрителей на матчах для вас имеет значение?

– На какие-то большие матчи, прям серьёзные, у нас собирается полная арена. Конечно, хотелось бы, чтобы на всех матчах было столько людей. Но я прекрасно понимаю, что это не всегда возможно. В любом случае я искренне благодарна нашим болельщикам, которые приходят абсолютно на все игры, неважно, в Москве они или нет. Наших болельщиков всегда видно и слышно, это очень круто! Далеко не у всех команд есть такая поддержка!

«Это наш гандбол. Другого у нас нет»

– Наверняка вы смотрели женский чемпионат мира. Были ли матчи, которые по-настоящему вас удивили?

– Больше всего понравился матч Германии с Францией. Не могу сказать, что прямо сильно удивил, но немки молодцы. Я предполагала, что Франция после прекрасной игры с Данией сможет пройти и немок и оказаться в финале. Но получилось иначе. Да и в финале немки очень достойно сыграли.

– Кого из игроков на ЧМ можете выделить?

– Я в принципе не люблю выделять кого-то, потому что результат всегда делает команда. Не бывает команды-победителя с одним игроком. В игровых видах спорта это просто невозможно. Но точно стоит отметить Рейстад из Норвегии. Она прекрасный игрок, от неё очень многое зависит в игре всей сборной. Она уникальна.

– А как влияет отсутствие международной практики на наш чемпионат?

– Очень сильно влияет. Не могу сказать, что уровень падает. Но всё-таки чуть-чуть просаживается. Из-за того что нет международных игр не только у сборной, но и у клубов, нам как-то нелегко. Морально тяжело быть ограниченными только собственным чемпионатом. Благо он у нас достаточно сильный, если сравнивать с другими странами.

Однако международные игры необходимы, чтобы хотя бы понимать, на каком мы уровне. Чтобы соперничать с сильными командами, нужно иногда играть против них. Очень хочется, чтобы просто были какие-то новые команды, новые встречи с ними, чтобы мы по-другому начинали думать и видеть игру.

В своём чемпионате мы уже привыкли друг к другу, и всем хорошо знакомы сильные стороны той или иной команды, а также отдельно взятых игроков. В этой связи очень обидно, что мы в данный момент не можем показать остальному миру силу нашего гандбола, что у нас классные игроки.

– Не превращается ли это всё в рутину?

– Мы же не можем повлиять на эту ситуацию, поэтому принимаем её и максимально выжимаем всё из того, что имеем. Это уже не от нас зависит. Самое главное – мы любим то, что делаем, и, наверное, это нам даёт какой-то внутренний импульс и желание играть. Это наш гандбол. Другого у нас нет.

Наталья Чигиринова Фото: Александр Хазов/ЦСКА

– Как вы относитесь к тому, что спортсмены продвигают свой вид спорта в соцсетях? Насколько активно вообще этим надо заниматься?

– Знаете, это же всё индивидуально. Есть люди, которые не хотят сильно в это погружаться, кому-то просто не нравится, кому-то некомфортно себя снимать. Все абсолютно разные. Я считаю, что этим не должны заниматься все поголовно. Прекрасно видно, если человек это делает не с душой, будто его заставляют. Мне кажется, каждый должен заниматься только тем делом, которое ему доставляет удовольствие. Это железное правило по жизни. А если это не доставляет удовольствие, то и пользы виду спорта особо не принесёт.

«Быть мамой – это очень тяжелая работа»

– Есть ли история из вашей карьеры, которую вы часто вспоминаете и которая до сих пор вызывает смех?

– У нас была очередная домашняя игра на арене «Динамо», на которую мы по традиции прибыли за час до общекомандного собрания. Первые 30 минут пребывания на арене прошли совершенно обыденно для меня – ушла с головой в собственные мысли и спокойно настраивалась на игру. А буквально за 20-25 минут до прихода тренерского штаба в раздевалку я собиралась переодеться в игровую форму. Заглядываю в свой рюкзак, а формы там нет… До предыгровой разминки оставалось не так много времени, а дорога из Красногорска, где базируется наша команда, занимает минимум 50 минут.

Разумеется, я на стрессе. Принимаю решение на предматчевую разминку надеть тренировочные штаны и олимпийку. Во время самой разминки я буквально молилась за курьера, чтобы он успел доставить мою форму вовремя. К моей большой радости, он успел, и непосредственно перед выходом на площадку я успела облачиться в форму. Не могу сказать, что эта история вызывает смех, но я всегда вспоминаю о ней с улыбкой, когда приезжаю на домашнюю игру.

– После этого форму ещё забывали?

– Больше никогда (смеётся).

– Есть у вас детская мечта, которая до сих пор не исполнена?

– Я ведь в детстве и подумать не могла, что моя жизнь будет связана со спортом. А уж тем более – с гандболом. В моей семье не было спортсменов, и я вообще не думала, что спорт может стать реальной профессией. В детстве мечтала стать преподавателем в школе. Поэтому конкретно детская мечта не сбылась. Но если рассматривать то, как я реализовала себя именно в спорте, то очень собой горжусь. И я готова себе маленькой сказать, что она молодец.

– Насколько тяжело совмещать профессиональный спорт с ролью мамы?

– Быть мамой – это вообще очень тяжелая работа, потому что у этой работы нет ни отпуска, ни больничных, ни выходных. Мне очень повезло с мужем, который прекрасно ладит с дочкой и может спокойно с ней оставаться один, когда я уезжаю. У нас ведь нет няни, а бабушки в других городах. Только благодаря ему я, наверное, не выгораю. В одиночку мне было бы тяжело всё совмещать.