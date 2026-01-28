«Я никого не боюсь!» 14-летний шахматный гений из Турции разносит супергроссмейстеров

На проходящем во второй половине января в Вейк-ан-Зее, Нидерланды, первом супертурнире года на наших глазах рождается настоящее чудо – 14-летний мальчишка на равных сражается с элитой мировых шахмат! Турецкий юниор Ягыз Каан Эрдогмуш удостоился похвалы даже от лидера шахматного мира Магнуса Карлсена, который заявил, что никто и никогда не играл так сильно в столь нежном возрасте! После семи туров Эрдогмуш всего на пол-очка отстает от лидера и ярко заявляет, что не боится никого из супергроссмейстеров!

Но откуда этот невероятный мальчишка вообще взялся?

В XXI веке шахматы стали игрой вундеркиндов. Интернет, нейронные сети, искусственный интеллект, аналитические движки, игровые платформы и различные вспомогательные девайсы на любой вкус дают возможность юным гениям развиваться столь стремительно, что просто диву даешься.

Вот-вот станет новым самым молодым гроссмейстером «шахматный Месси» аргентинец Фаустино Оро (ему до весны нужно выполнить заключительный, третий норматив), а по его стопам уже идет самый молодой международный мастер в мире – 10-летний россиян Роман Шогджиев! Неужели настанет момент, когда за место в книге рекордов Гиннесса начнутся биться шестилетние малыши?

Но вернёмся к супертурниру в Нидерландах – Эрдогмуш попал туда не случайно. Он уже давно на слуху у шахматных экспертов и специалистов. К слову, турок «всего лишь» четвёртый самый молодой гроссмейстер в истории (после американца Абхиманью Мишры, нашего Сергея Карякина и чемпиона мира индийца Гукеша Доммараджу), однако прогрессирует он просто невероятными темпами!

Тот же Магнус Карлсен, впервые сыграв в Вейк-ан-Зее в элитном турнире, был жестоко бит – 17-летний гений из Норвегии занял тогда последнее место и каждый следующий год возвращался в Нидерланды брать моральный реванш. А вот 14-летний Эрдогмуш, которого тренирует один из сильнейших шахматистов мира за последнее десятилетие азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, не затерялся в звездной компании! И не затерялся – это слабо сказано!

Совсем недавно Ягыз Каан обыграл могучего француза Максима Вашье-Лаграва, а сейчас побеждает одного за другим других шахматных великанов. Его рейтинг стремительно растет и вот-вот пересечет отметку 2700 – подростком эту высоту брал только лидер шахматного Китая Вэй И.

На Tata Steel Эрдогмуш начал с четырёх ничьих. Чувствовалось, что мальчик получил установку вначале осмотреться, прочувствовать свои возможности и лишний раз не перегибать палку. Однако поражение в 5-м туре во встрече с победителем последнего розыгрыша Кубка мира Жавохиром Синдаровым (Узбекистан) словно стало для турецкого мальчишки спусковым крючком – он раскрылся и начал громить конкурентов направо и налево.

Ягыз Каан Эрдогмуш Фото: FIDE

Первым под его горячую руку попал хозяин поля опытный «семисотник» Йорден ван Форест, а потом произошла значительно более крупная сенсация – юниор одолел одного из сильнейших шахматистов мира Арджуна Эригайси (Индия). И именно после этой победы на пресс-конференции Эрдогмуш ярко высказался: «Я никого не боюсь! Гукеш, Прагнанандха… Никого!»

Арджун Эригайси (Индия) – Ягыз Каан Эрдогмуш (Турция)

Tata Steel Chess – 2026. Вейк-ан-Зее. 7-й тур

Кстати, результат чемпиона мира Гукеша Доммараджу в Вейк-ан-Зее пока весьма очень скромен – 4 из 9. И на фоне игры Эрдогмуша он совершенно не впечатляет! Тем более что в 9-м туре восходящая турецкая суперзвезда обыграл выступающего за Чехию Нгуена Тхай Дай Вана, и теперь он всего-то на пол-очка отстает от лидера Tata Steel Нодирбека Абдусатторова (Узбекистан).

Нгуен Тхай Дай Ван (Чехия) – Ягиз Каан Эрдогмуш (Турция)

Tata Steel Chess – 2026. Вейк-ан-Зее. 9-й тур

С 28 января по 1 февраля в Вейк-ан-Зее будут сыграны заключительные четыре тура. Но как бы они ни завершились, кажется, именно Ягыз Каан будет самой громкой сенсацией начала 2026 года. По крайней мере, пока на Кипре не стартует турнир претендентов. И 23-летней надежде российских шахмат Андрею Есипенко однозначно стоит постараться свергнуть Гукеша с чемпионского трона с первой попытки, иначе этим займётся юный турецкий мальчик.