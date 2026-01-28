Учёные доказали, что 40-летний скалолаз Алекс Хоннолд в буквальном смысле ничего не боится.

Экстремал поднялся на небоскрёб без страховки в прямом эфире. В его голове нет страха!

91 минута – столько потребовалось американскому скалолазу Алексу Хоннолду, чтобы без страховки, верёвок и сеток подняться на 508-метровый небоскрёб «Тайбэй 101», который недавно считался самым высоким зданием мира.

Жизнь Хоннолда много раз буквально висела на кончиках его пальцев, а с экранов в прямом эфире за этим наблюдали миллионы зрителей.

К счастью, всё завершилось благополучно.

Герой, удостоившийся «Оскара»

40-летний Алекс Хоннолд – самый известный в мире скалолаз в стиле фри-соло – свободного восхождения по маршруту без страховок. Всемирную известность американец приобрёл в 2017 году, когда взобрался на 910-метровую отвесную скалу Эль-Капитан в Калифорнии.

Алекс Хоннолд во время восхождения на Эль-Капитан Фото: Free Solo/Jimmy Chin

К этому смертельно опасному восхождению Хоннолд готовился около 10 лет. И в итоге стал первым альпинистом, прошедшим маршрут без страховки. Гора покорилась Алексу за 3 часа 56 минут, а достижение легко в основу оскароносного документального фильма «Фри-соло».

Спустя почти девять лет экстремал решился на новое вызывающее шоу – перебрался со скал на один из самых высоких небоскрёбов мира.

«Старался не упасть со шпиля»

В 9 утра 24 января 2026 года Хоннолд начал восхождение на «Тайбэй 101» на Тайване. 508-метровый и 101-этажный небоскрёб сейчас занимает 11-е место в рейтинге самых высоких зданий мира, но с 2004 по 2010 год его возглавлял. Американец признался, что уже давно хотел взобраться на здание без какого-либо разрешения, однако всё же решил сделать всё официально.

Для преодоления дистанции скалолаз взял с собой только поясную сумку с тальком, чтобы его руки не скользили, пока у тех, кто наблюдал за ним с экранов и у подножия небоскрёба, потели ладошки.

Небоскрёб «Тайбэй 101» Фото: CFOTO/Sipa USA/ТАСС

Как и все высотки подобного типа, «Тайбэй 101» – это лабиринт из стекла и металлоконструкций, по которым и поднимался альпинист. Но были и декоративные элементы, установленные под острым углом. Чтобы преодолеть их, Хоннолду приходилось на секунды зависать в воздухе на пальцах.

За прохождением дистанции зрители следили из окон небоскрёба, а поддержку с земли было слышно даже на высоте при сильном ветре.

До вершины небоскрёба Хоннолд добрался чуть более чем через полтора часа. Победным аккордом стало победное селфи на фоне распростёртого перед его глазами города.

«Это невероятно, такой вид, такой прекрасный день! Правда, было очень ветрено, поэтому я старался не упасть со шпиля на вершине, пытался правильно балансировать. Но это прекрасная точка, с которой открывается отличный вид на Тайвань. Когда я начал подниматься, подумал: «О, так много людей смотрят». Они все желали мне удачи – это делает событие более праздничным, все эти прекрасные люди поддерживали меня и здорово провели время», – поделился впечатлениями скалолаз после завершения восхождения.

Алекс Хоннолд во время восхождения на «Тайбэй 101» Фото: CFOTO/Getty Images

У Алекса нет чувства страха

К радости всех, кто, затаив дыхание, следил за восхождением Хоннолда, с вершины здания американец спустился уже не на руках, а на лифте. Хотя с учётом особенностей этого скалолаза и такого от него можно было ожидать.

Дело в том, что мозг Алекса несколько лет назад исследовали нейробиологи Медицинского университета Южной Каролины. Они обнаружили, что миндалина, которая у обычного человека отвечает за реакцию на угрозу и тревогу, у Хоннолда в ответ на визуальные раздражители практически не активируется. То есть у американца в прямом смысле слова отсутствует чувство страха, который сковывает почти каждого в подобной ситуации.

Впрочем, Алекс всё-таки понимает, какой опасности себя подвергает. К каждому восхождению он готовится очень тщательно, хотя бы потому, что дома его ждут жена и две дочери.