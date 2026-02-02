Скидки
Гандбол, итоги мужского чемпионата Европы – 2026, победа сборной Дании, отличная игра Гидселя, проблемы с организацией

Д – доминирование. Сборная Дании по гандболу собрала победы на Олимпиаде, ЧМ и ЧЕ
Наиль Шайхутдинов
Гандбол: итоги мужского чемпионата Европы – 2026
Матиаса Гидселя и компанию никто не может остановить.

Мужской чемпионат Европы по гандболу – 2026 завершился триумфом Дании, завоевавшей золото в финале с немцами – 34:27. Теперь датчане не просто чемпионы Европы (которыми они, к слову, не были с 2012 года), а победители всех трёх крупных турниров в мужском гандболе.

Сборная Хорватии же взяла бронзу Евро в четвёртый раз в своей истории, с минимальной разницей обыграв Исландию – 34:33. Однако за парадными результатами и новыми рекордами скрываются тревожные тенденции: упадок лидеров и шквал критики в адрес не только судейства, но и вообще организации турнира.

Чем болельщикам и участникам запомнится мужской ЧЕ-2026?

Датчанам не впервой ставить рекорды:
Дания добилась уникального достижения на чемпионатах мира по гандболу. Такое не повторить?

«Качество не важно. Их волнуют только продажи»

Одной из главных проблем прошедшего Евро стала организация турнира. Многие остались недовольны не только расписанием, но и местом проживания сборных и даже питанием. Например, сборная Грузии отметила ужасное питание в шведском отеле, отметив, что «так плохо не кормили нигде». А игрокам сборной Хорватии вообще пришлось спать на полу автобуса. Главный тренер Дагур Сигурдссон в ответ на это принял решение бойкотировать пресс-конференцию ЕГФ, обратившись только к хорватским журналистам:

«ЕГФ – как фастфуд, им не важно качество, их волнуют только продажи. Они устроят хорошее шоу, отличную пресс-конференцию. Но не расскажут о нашей ужасной пятичасовой дороге из Мальмё. Мы провели семь матчей за меньшее количество дней, чем наши соперники. Любой, кто разбирается в спорте, знает, что это перебор! Нам пришлось сыграть за 22 часа две напряжённые встречи, а затем нас как замороженных кур пихнули в автобус, чтобы отвезти подальше от Хернинга. Вот такое у них отношение к полуфиналисту турнира. И мне ещё нужно идти на официальную пресс-конференцию ЕГФ. Спасибо, дам знать, когда смогу подъехать!» – приводит слова Сигурдссона хорватское СМИ.

«Судейство на этом чемпионате — катастрофа»

Но ещё больший резонанс вызвала работа арбитров. Сразу несколько команд, включая проигравшую в полуфинале Исландию, открыто обвинили судей в некомпетентности. Лидер исландцев Гисли Кристьянссон заявил:

«Было много ситуаций, когда арбитры свистели слишком рано. Они не разрешали нам играть в гандбол, когда мы прорывались к чужим воротам, вместо этого они останавливали игру. Я не знаю почему».

Тренер сборной Грузии Тите Каландадзе тоже был недоволен:

«Судейство на этом чемпионате Европы – это катастрофа. Такое ощущение, что всё было заранее написано. И то, что маленькая Грузия выигрывала у Хорватии на 50-й минуте матча, не вписывалось в сценарий. Соперники весь матч играли грязно, но удаляли только нас. Я, естественно, апеллировал, однако мне сразу же дали жёлтую карточку. Было много несправедливого».

Сборная Грузии по гандболу

Сборная Грузии по гандболу

Фото: Gonzales Photo/Imago/ТАСС

Многие недовольны и частым использованием видеоповторов. Согласно отчёту ЕГФ, в ходе группового этапа арбитры прибегали к видеоповторам 56 раз, что в среднем составляет 1,4 использования за матч. Это значительное увеличение по сравнению с Евро-2024, где судьи обращались к экрану 0,5 раза за игру.

«Если можно использовать так много видеоповторов, то и судьям не обязательно быть такими уж хорошими. Они всегда могут проверить себя», – жёстко резюмировал разыгрывающий сборной Норвегии Тобиас Грёндаль.

Матиас Гидсель – первый во всём

Стоит помнить, что гандбол – это командная игра, но в последнее время тенденция определяющей роли лидеров в сборных заметно усиливается. Однако это неудивительно. Игра на клубном уровне также ведёт в этом направлении. Возьмём в пример сборную Исландии и немецкий «Магдебург», где на площадке всем рулит Гисли Кристьянссон. Отличные результаты обеих команд – это его колоссальная работа. А в сборной Швеции Феликс Клаар на своих плечах тащил хозяев турнира, пока его силы совсем не иссякли.

Да и успех датчан во многом определяется игрой Матиаса Гидселя, который стал первым в истории, кто был признан самым ценным игроком на Олимпийских играх, чемпионате мира и чемпионате Европы. Помимо этого, Матиас стал лучшим бомбардиром турнира с 68 голами. Он побил рекорд по количеству заброшенных мячей за один чемпионат Европы, ранее принадлежавший норвежцу Сандеру Сагосену, который забил 65 голов в 2020 году.

Матиас Гидсель

Матиас Гидсель

Фото: Eibner/Imago/ТАСС

Уникальный «золотой» требл сборной Дании

Но не только Гидсель порадовал гандбольных болельщиков. Были и другие значимые события. Например, сборная Фарерских островов победив в матче с Черногорией, установила мировой рекорд – стала самой малонаселённой страной, чья сборная по гандболу одержала победу на топ-турнире.

А серебряный призёр сборная Германии вообще впервые за 10 лет вышла в финал Евро. В 2016 году в финале она обыграла Испанию – 24:17. С тех пор лучшим результатом немцев было четвёртое место на ЧЕ-2024.

Да и португальцы снова бьют рекорды. В прошлом году они показали лучший результат в истории чемпионатов мира, заняв четвёртое место. На главном турнире Старого света – тоже рекорд: пятое итоговое место.

Сборная Дании одержала третью в своей истории победу на чемпионатах Европы. Однако особенной её делает ещё и то, что датчане выиграли все главные турниры планеты и теперь одновременно являются последними олимпийскими чемпионами, а также действующими чемпионами мира и чемпионами Европы.

Чемпионат Европы – 2026 получился неоднозначным. И после всех скандалов европейской федерации предстоит тяжёлая работа по созданию новой судейской структуры и лучшей организации следующего Евро-2028.

