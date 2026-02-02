Д – доминирование. Сборная Дании по гандболу собрала победы на Олимпиаде, ЧМ и ЧЕ

Мужской чемпионат Европы по гандболу – 2026 завершился триумфом Дании, завоевавшей золото в финале с немцами – 34:27. Теперь датчане не просто чемпионы Европы (которыми они, к слову, не были с 2012 года), а победители всех трёх крупных турниров в мужском гандболе.

Сборная Хорватии же взяла бронзу Евро в четвёртый раз в своей истории, с минимальной разницей обыграв Исландию – 34:33. Однако за парадными результатами и новыми рекордами скрываются тревожные тенденции: упадок лидеров и шквал критики в адрес не только судейства, но и вообще организации турнира.

Чем болельщикам и участникам запомнится мужской ЧЕ-2026?

«Качество не важно. Их волнуют только продажи»

Одной из главных проблем прошедшего Евро стала организация турнира. Многие остались недовольны не только расписанием, но и местом проживания сборных и даже питанием. Например, сборная Грузии отметила ужасное питание в шведском отеле, отметив, что «так плохо не кормили нигде». А игрокам сборной Хорватии вообще пришлось спать на полу автобуса. Главный тренер Дагур Сигурдссон в ответ на это принял решение бойкотировать пресс-конференцию ЕГФ, обратившись только к хорватским журналистам:

«ЕГФ – как фастфуд, им не важно качество, их волнуют только продажи. Они устроят хорошее шоу, отличную пресс-конференцию. Но не расскажут о нашей ужасной пятичасовой дороге из Мальмё. Мы провели семь матчей за меньшее количество дней, чем наши соперники. Любой, кто разбирается в спорте, знает, что это перебор! Нам пришлось сыграть за 22 часа две напряжённые встречи, а затем нас как замороженных кур пихнули в автобус, чтобы отвезти подальше от Хернинга. Вот такое у них отношение к полуфиналисту турнира. И мне ещё нужно идти на официальную пресс-конференцию ЕГФ. Спасибо, дам знать, когда смогу подъехать!» – приводит слова Сигурдссона хорватское СМИ.

«Судейство на этом чемпионате — катастрофа»

Но ещё больший резонанс вызвала работа арбитров. Сразу несколько команд, включая проигравшую в полуфинале Исландию, открыто обвинили судей в некомпетентности. Лидер исландцев Гисли Кристьянссон заявил:

«Было много ситуаций, когда арбитры свистели слишком рано. Они не разрешали нам играть в гандбол, когда мы прорывались к чужим воротам, вместо этого они останавливали игру. Я не знаю почему».

Тренер сборной Грузии Тите Каландадзе тоже был недоволен:

«Судейство на этом чемпионате Европы – это катастрофа. Такое ощущение, что всё было заранее написано. И то, что маленькая Грузия выигрывала у Хорватии на 50-й минуте матча, не вписывалось в сценарий. Соперники весь матч играли грязно, но удаляли только нас. Я, естественно, апеллировал, однако мне сразу же дали жёлтую карточку. Было много несправедливого».

Сборная Грузии по гандболу Фото: Gonzales Photo/Imago/ТАСС

Многие недовольны и частым использованием видеоповторов. Согласно отчёту ЕГФ, в ходе группового этапа арбитры прибегали к видеоповторам 56 раз, что в среднем составляет 1,4 использования за матч. Это значительное увеличение по сравнению с Евро-2024, где судьи обращались к экрану 0,5 раза за игру.

«Если можно использовать так много видеоповторов, то и судьям не обязательно быть такими уж хорошими. Они всегда могут проверить себя», – жёстко резюмировал разыгрывающий сборной Норвегии Тобиас Грёндаль.

Матиас Гидсель – первый во всём

Стоит помнить, что гандбол – это командная игра, но в последнее время тенденция определяющей роли лидеров в сборных заметно усиливается. Однако это неудивительно. Игра на клубном уровне также ведёт в этом направлении. Возьмём в пример сборную Исландии и немецкий «Магдебург», где на площадке всем рулит Гисли Кристьянссон. Отличные результаты обеих команд – это его колоссальная работа. А в сборной Швеции Феликс Клаар на своих плечах тащил хозяев турнира, пока его силы совсем не иссякли.

Да и успех датчан во многом определяется игрой Матиаса Гидселя, который стал первым в истории, кто был признан самым ценным игроком на Олимпийских играх, чемпионате мира и чемпионате Европы. Помимо этого, Матиас стал лучшим бомбардиром турнира с 68 голами. Он побил рекорд по количеству заброшенных мячей за один чемпионат Европы, ранее принадлежавший норвежцу Сандеру Сагосену, который забил 65 голов в 2020 году.

Матиас Гидсель Фото: Eibner/Imago/ТАСС

Уникальный «золотой» требл сборной Дании

Но не только Гидсель порадовал гандбольных болельщиков. Были и другие значимые события. Например, сборная Фарерских островов победив в матче с Черногорией, установила мировой рекорд – стала самой малонаселённой страной, чья сборная по гандболу одержала победу на топ-турнире.

А серебряный призёр сборная Германии вообще впервые за 10 лет вышла в финал Евро. В 2016 году в финале она обыграла Испанию – 24:17. С тех пор лучшим результатом немцев было четвёртое место на ЧЕ-2024.

Да и португальцы снова бьют рекорды. В прошлом году они показали лучший результат в истории чемпионатов мира, заняв четвёртое место. На главном турнире Старого света – тоже рекорд: пятое итоговое место.

Сборная Дании одержала третью в своей истории победу на чемпионатах Европы. Однако особенной её делает ещё и то, что датчане выиграли все главные турниры планеты и теперь одновременно являются последними олимпийскими чемпионами, а также действующими чемпионами мира и чемпионами Европы.

Чемпионат Европы – 2026 получился неоднозначным. И после всех скандалов европейской федерации предстоит тяжёлая работа по созданию новой судейской структуры и лучшей организации следующего Евро-2028.