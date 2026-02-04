Стартует ярчайший регбийный турнир года. Гид по Кубку шести наций — 2026

Это будет самый непредсказуемый розыгрыш за последнее время!

В европейском регби наступает священное время. С 5 февраля по 14 марта легендарные стадионы от «Туикенхэма» до «Стад де Франс» вновь наполнятся рёвом трибун, ведь стартует Кубок шести наций — 2026.

Франция вступает в турнир в статусе действующего чемпиона, но Англия и Ирландия этому не очень-то рады. А главный сюжет, который сводит с ума всех болельщиков, — возвращение на поле короля современного регби Антуана Дюпона.

Что ждёт самый престижный турнир Северного полушария в новом сезоне?

Разбираемся в главных интригах перед стартовым свистком.

История и традиции

История противостояния британцев и французов – это и есть история европейского регби. Первый турнир, тогда ещё «Кубок домашних наций», состоялся в 1883 году, а участвовали в нём только команды Британских островов. В 1910 году к ним присоединилась Франция, и почти век турнир проходил в формате пяти наций, пережив войны и временную дисквалификацию французов. Наконец, в 2000 году в элитный клуб была приглашена Италия, и турнир обрёл свой современный вид и название.

За долгую историю сложились уникальные традиции и трофеи. Если одна из команд выигрывает все пять матчей, то получает «Большой шлем». А если одна из британских сборных обыгрывает трёх других соседей по островам, то она получает «Тройную корону». А ещё команда, занявшая последнее место, с горькой иронией получает символическую «Деревянную ложку».

Формат турнира

Кубок шести наций – это ежегодное соревнование сильнейших сборных Европы: Англии, Ирландии, Франции, Шотландии, Уэльса и Италии. Команды играют друг с другом по круговой системе — каждая проводит по пять матчей. За победу начисляется 4 очка, за ничью — 2, за поражение — 0. Также можно заработать бонусные очки: за четыре и более занесённых попытки в одном матче и за поражение с разницей в семь очков или меньше.

Команда, которая набрала больше всех очков, выигрывает турнир.

Нововведения 2026 года

На этот раз организаторы приготовили новинку. Кубок шести наций — 2026 станет более компактным: он уложится примерно в шесть недель со всего одной паузой вместо привычных двух. Это повысит требования к физической кондиции и ротации составов. Кроме того, впервые в истории турнир стартует в четверг, 5 февраля, матчем-открытием между Францией и Ирландией, создав отдельный прайм-тайм для болельщиков. Апофеозом станет классическая «Суперсуббота» 14 марта, когда три матча 5-го тура сыграют друг за другом, сохраняя максимальную интригу чемпионата до последней секунды.

Кто фаворит?

Каждая из шести наций имеет уникальную историю и стиль.

Франция является действующим чемпионом. А главная новость сезона ещё до его начала – это возвращение капитана и лучшего скрам-хава мира Антуана Дюпона после тяжёлой травмы. Команда Фабьена Гальтье сочетает мощь форвардов с невероятным атакующим флёром. А их главная цель — подтвердить статус сильнейших в Европе.

Антуан Дюпон Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Ирландия выступает эталоном системности и тактической дисциплины. Под руководством тренера Энди Фаррелла «зелёные» выстроили одну из самых эффективных игровых моделей в мире. Даже несмотря на потерю нескольких ключевых игроков, таких как Джейми Осборн и Хьюго Кинан, Ирландия остаётся грозной силой. Их мечта — вернуть себе титул, упущенный в 2025 году.

Англия, самая титулованная сборная в истории турнира, вышла на пик своей формы. Команда Стива Бортвика завершила прошлый год серией из 11 побед подряд, включая разгром Новой Зеландии. У «роз» — мощнейшая в турнире «упаковка» форвардов и железобетонная защита.

Шотландия – классическая тёмная лошадка. Их игра на скорости во главе с виртуозным флай-хавом Финном Расселом способна взломать любую оборону. Однако вечный вопрос к шотландцам – стабильность. И их главная задача в текущем турнире – не просто быть грозой авторитетов, а наконец включиться в борьбу за титул.

Сборная Уэльса в стадии болезненной, но необходимой перестройки. Потеря лидера Джейка Моргана из-за травмы – это серьёзный удар. Однако дух и страсть, с которыми «драконы» играют на своём «Принсипалити Стэдиум» в Кардиффе, делают их непредсказуемыми и крайне опасными.

Сборная Уэльса Фото: David Rogers/Getty Images

Италия стала командой, которая навсегда распрощалась с ярлыком аутсайдера. Под руководством Гонсало Кесады итальянцы демонстрируют зрелую, современную игру. Они уже не «аль денте», а вполне готовый соперник, способный отнять очки у любого. И в этом году они будут стремиться закрепиться в середине таблицы, мешая сильным конкурентам.

Расписание Кубка шести наций – 2026

1-й тур

5 февраля. Франция – Ирландия.

7 февраля. Италия – Шотландия, Англия – Уэльс.

2-й тур

14 февраля. Ирландия – Италия, Шотландия – Англия.

15 февраля. Уэльс – Франция.

3-й тур

21 февраля. Англия – Ирландия, Уэльс – Шотландия.

22 февраля. Франция – Италия.

4-й тур

6 марта. Ирландия – Уэльс.

7 марта. Шотландия – Франция, Италия – Англия.

5-й тур

14 марта. Ирландия – Шотландия, Уэльс – Италия, Франция – Англия.

Ключевые встречи

5 февраля. Франция — Ирландия. Матч-открытие, который может решить судьбу титула. Победа хозяев заявит об их доминировании, успех Ирландии — о готовности вернуть корону.

21 февраля. Битва за «Тройную корону». Англия – Ирландия. Классическое противостояние, встреча двух главных британских команд.

Сборная Ирландии Фото: Charles McQuillan/Getty Images

14 марта. Финал в Париже. Франция – Англия. Вполне возможно, что именно этот матч в «Суперсубботу» станет решающим. Дюпон против Смита, Гальтье против Бортвика — противостояние, достойное кульминации турнира.

Главная интрига — в противостоянии «большой тройки» (Франция, Ирландия, Англия) и их борьба за каждое очко в сжатом календаре.

Где и как смотреть?

Турнир традиционно будет доступен для бесплатного просмотра на телеканалах BBC и ITV в Великобритании. Трансляции также осуществляют национальные вещатели в Ирландии и других странах. В России бесплатные эфиры избранных матчей будут доступны на платформе «VK Видео», а полное покрытие турнира — на платной платформе «Окко Спорт».