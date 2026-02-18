Рубикон позади. Гандбольный ЦСКА выиграл у «Зенита» битву за лидерство

17 февраля ЦСКА и «Зенит» выдали игру, которая лишний раз доказала: действующий чемпион против нового лидера — это не просто рядовая афиша, а принципиальное противостояние команд с разными характерами.

Для армейцев эта встреча стала второй серьёзной проверкой за неделю – незадолго до этого они уверенно разобрались с «Чеховскими медведями». «Зенит» же приехал в Москву защищать не только титул, но и статус команды, которая умеет вытаскивать сложные матчи во втором тайме.

Вот только против ЦСКА этот номер не прошёл.

ЦСКА выдал чемпионский отрезок

Начало осталось за гостями – 5:3 к восьмой минуте, всё шло по плану Дмитрия Торгованова. А потом случилось то, что можно назвать «чёрной дырой». «Зенит» не мог забить почти 10 минут. Совсем. Армейцы же отправили в чужую сетку восемь мячей подряд, и счёт превратился из 3:5 в 11:5.

Главным действующим лицом этого отрезка стал вратарь ЦСКА Дмитрий Холмов. Парень тащил всё, что летело в створ, и в какой-то момент его показатель надёжности перевалил за 50%, что для матча такого уровня просто нонсенс. Дмитрий Кузнецов в воротах «Зенита», напротив, провалил стартовый отрезок и уже на 10-й минуте уступил место Виктору Кирееву.

К перерыву преимущество хозяев подтаяло, но всё ещё оставалось комфортным – 18:14.

Дмитрий Холмов, вратарь №16 Фото: ГК ЦСКА

Почему «Зенит» не дожал?

У питерцев есть фирменная привычка: они любят раскачиваться, рассчитывая на два равноценных состава и тотальное преимущество во второй половине. И правда, сразу после перерыва Хмельков и компания сократили отставание до двух мячей. Казалось, что сейчас включится режим «чемпион» и ЦСКА поплывёт.

Но серия досадных ошибок просто не дала повода москвичам упустить преимущество. То пробежка у Киселёва, то потеря Хмелькова с ответным голом в пустые ворота. К 40-й минуте разница снова выросла до пяти мячей (24:19).

«Зенит» не сдавался, цеплялся, но каждый раз, когда подбирался на расстояние вытянутой руки, ЦСКА находил своего героя.

ГК «Зенит» Фото: ГК «Зенит»

Очень эмоциональная развязка

За пять минут до конца «Зенит» горел в три мяча, но даже и не думал умирать. Иван Шаров в воротах гостей сделал два сейва подряд, и вот уже преимущество армейцев сократилось до одного гола. Трибуны молчали, гости почувствовали кровь.

Но тут случился эпизод, за который гандбол и любят: Касаткин продавил защиту, заработал семиметровый, а Шишкарёв хладнокровно реализовал. И снова – плюс два для армейцев.

За 40 секунд до конца Юлиан Гирик при пассивной атаке зарядил с дальней дистанции. Да зарядил так, что вратарь даже не дёрнулся. 32:29. Победная точка. Восклицательный знак. И, между прочим, уже вторая победа армейцев над «Зенитом» в сезоне. Первая принесла им Суперкубок в августе.

Что в сухом остатке?

ЦСКА обошёл «Пермских медведей» и теперь официально стал единоличным лидером чемпионата. У армейцев 33 очка, у пермяков – 32, у питерцев – 31. При этом все три команды уже обеспечили себе место в плей-офф, но психологическое преимущество сейчас явно на стороне москвичей.

Впереди у соперников ещё одна встреча в чемпионате, которая состоится 11 апреля. Но до этого они могут пересечься в решающем матче Кубка России. Жеребьёвка, кстати, прошла прямо в перерыве отчётной игры, и болельщики ЦСКА явно обрадовались: их любимцам снова достался краснодарский СКИФ, который в этом сезоне снова не блещет. Хорошая новость для армейцев.