Франция карает всех на Кубке шести наций: Дюпон и компания идут за «Большим шлемом»

Франция не видит преград, Шотландия приняла участие в настоящем триллере, а Англия споткнулась и выбыла из борьбы.

Кубок шести наций – 2026 по регби перевалил за экватор, и если перед стартом мы гадали, кто кого, то теперь ситуация прояснилась настолько, что даже суперкомпьютерам не нужно тратить энергию на лишние расчёты. Франция уничтожает всех на своём пути и идёт к «Большому шлему».

Остальные – позади. Англия споткнулась там, где не ждали, Ирландия никак не найдёт себя после череды травм, а Уэльс собирает антирекорды с пугающей регулярностью. Турнир – просто огонь. Но давайте по порядку.

Монстр, который разгоняется

Главная новость турнира и она же главный кошмар для всех остальных – это возвращение Антуана Дюпона. Лучший скрам-хав планеты вернулся после тяжёлой травмы и будто бы и не уходил. Французы выиграли три стартовых матча, и общий счёт вызывает уважение, смешанное с сочувствием.

Сначала была Ирландия – 36:14. И это не просто победа, а заявление: «Здравствуйте, вы скучали?». Ирландцы, которые ещё недавно считались эталоном системности, просто не поняли, что произошло.

Антуан Дюпон Фото: David Rogers/Getty Images

Потом в Кардиффе был бит Уэльс – 54:12. Восемь попыток и абсолютное доминирование на чужом поле. Французы установили рекорд по количеству очков, набранных в гостях с матчах с Уэльсом за всю историю. Предыдущий рекорд держался с 1998 года.

А третья жертва – Италия. Тут уже 33:8, и, хотя игра получилась менее яркой, своё бонусное очко в атаке французы забрали.

Франция хочет выиграть «Большой шлем». Впереди всего два матча, которые нужно выиграть: один – в Эдинбурге, где шотландцы попробуют остановить эту машину, второй – на «Стад де Франс», где монстр будет ждать Англию.

Результаты матчей Кубка шести наций — 2026



1-й тур



Франция – Ирландия – 36:14 (бонус у Франции)

Италия – Шотландия – 18:15 (бонус у Шотландии)

Англия – Уэльс – 48:7 (бонус у Англии)



2-й тур



Ирландия – Италия – 20:13 (бонус у Италии)

Шотландия – Англия – 31:20 (бонус у Шотландии)

Уэльс – Франция – 12:54 (бонус у Франции)



3-й тур



Англия – Ирландия – 21:42 (бонус у Ирландии)

Уэльс – Шотландия – 23:26 (бонусы у обеих команд)

Франция – Италия – 33:8 (бонус у Франции)

Тёмная лошадка вышла из тени

Шотландцы – главные возмутители спокойствия в этом турнире. После провального 1-го тура, где они умудрились проиграть Италии, все списали их со счетов. Но команда Грегора Таунсенда решила, что рановато.

Во 2-м туре была победа над Англией в Калькуттском кубке – 31:20. Потом случился валлийский триллер в Кардиффе. Шотландия проигрывала 5:17 к перерыву, но во втором тайме случилось чудо. Финн Расселл, который может быть то гением, то автором очередного косяка, выбрал первый вариант. Его попытка и шторм от Дарси Грэма перевернули игру – 26:23.

Финн Расселл (Шотландия) Фото: Dan Istitene/Getty Images

Сейчас у шотландцев 11 очков, они идут вторыми после Франции, и 7 марта в Эдинбурге нас ждёт потенциальная битва за первое место. И если шотландцы вдруг обыграют французов, то в Дублин поедут уже бороться за титул.

11 побед подряд — и бац!

Англичане подходили к турниру в статусе одной из самых горячих и подготовленных команд. 11 побед подряд, мощнейшая «упаковка» форвардов, железобетонная защита. Первый матч с Уэльсом они выиграли уверенно.

Но 2-й тур всё перевернул. Шотландия сделала то, что умеет лучше всего — укусила фаворита там и тогда, где он не ждал. Англичане из лидеров превратились в догоняющих. А ирландцы в 3-м туре только подлили масла в огонь. Победа над Англией со счётом 42:21 – и вот уже у «роз» нарисовалась серия поражений. Сейчас англичане на третьем месте с шестью очками, и теперь главное – не допустить полного провала. Впереди – Италия и Франция.

Системность, которой недостаточно

Ирландцы подходили к турниру с кучей проблем. Разгром от Франции в 1-м туре показал, что «зелёные» не готовы к такому темпу. Но следующие две игры вернули ирландцев в борьбу. Сейчас у них девять очков и довольно высокое третье место в таблице. Им нужно выигрывать всё оставшееся и надеяться, что Франция где-то оступится. Шанс есть, но он призрачный.

Сборная Ирландии по регби Фото: David Rogers/Getty Images

Прощай, деревянная ложка?

Мы все уже убедились, что Италия Гонсало Кесаде – это не те парни, которым наваливают 50+ и отправляют домой. Победа над Шотландией в 1-м туре – серьёзная заявка на успех. Да, потом были поражения от Ирландии и Франции, но итальянцы продолжают прогрессировать. Их главная битва ещё впереди. За право не получить «Деревянную ложку» итальянцы сразятся с Уэльсом. И вот тут уже ребята с Апеннинского полуострова выглядят фаворитами.

Хроники пикирующего бомбардира

Уэльс же переписывает историю с худшей стороны. Сначала было 13-е поражение подряд в «Шести нациях» после разгрома от Франции. Потом – 14-е после драматичного проигрыша Шотландии. Они не выигрывают дома в Кардиффе с февраля 2022 года, а это уже 1464 дня!

И дело даже не в счёте. Дело в том, что в матче с Шотландией они играли хорошо, даже вели, однако всё равно уступили. Тренер Стив Тэнди пока не может объяснить игрокам, как бороться и доводить встречи до победы.

Что дальше?

Турнир выходит на финишную прямую. Франция едет в Эдинбург, где Шотландия будет биться насмерть. Англия принимает Италию, которой терять нечего. Уэльс отправляется в Ирландию, где «зелёные» будут рвать жилы в борьбе за титул. А финал, как и задумано, состоится 14 марта в Париже: Франция – Англия.

Расписание матчей 4-го и 5-го туров Кубка шести наций – 2026



6 марта



Ирландия – Уэльс



7 марта



Шотландия – Франция

Италия – Англия



14 марта



Ирландия – Шотландия

Уэльс – Италия

Франция – Англия

Скорее всего, всё решится именно там. И если французы пройдут шотландцев, то «Стад де Франс» наверняка станет местом коронации новой династии блистательных французов. Дюпон и компания уже положили в карман три победы из трёх, и остановить их будет стоить невероятных усилий.

Кубок шести наций – 2026 получается таким, как мы любим: непредсказуемым, жёстким и с интригой до последнего тура. Ждём «Суперсубботу». Будет жарко.