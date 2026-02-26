Скидки
Зимний чемпионат России по лёгкой атлетике – 2026: где пройдёт, полное расписание соревнований, кто выступит и где смотреть

«На Cахалине? Серьёзно?!» Почему не все довольны местом проведения ЧР по лёгкой атлетике
Батраз Томаев
Зимний чемпионат России по лёгкой атлетике
Бороться за золотые медали лучшие спортсмены страны будут в Южно-Сахалинске. По крайней мере, те, кто туда доедет.

Лучшие подданные «королевы спорта» усиленно готовятся к одному из самых важных турниров зимнего сезона – зимнему чемпионату России по лёгкой атлетике – 2026. Впервые за 18 лет он пройдёт не в Москве.

Интересно, но не так гладко, как многим бы хотелось.

Что будет и почему ещё до старта есть недовольные?

Сахалин вместо Тюмени

Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещениях – 2026 пройдёт в Южно-Сахалинске с 28 февраля по 3 марта. В недавно открытом манеже есть шесть круговых дорожек, восемь дорожек для бега на 60 м, две для 100-метровок и сектора для технических дисциплин.

Решение о проведении ЧР-2026 в другом конце страны было принято буквально месяц назад. Изначально турнир должен был пройти в Тюмени, однако в январе организаторы сообщили о переносе соревнований на остров Сахалин.

Главный тренер российской сборной Светлана Абрамова объяснила, какие плюсы несёт в себе проведение соревнований в Южно-Сахалинске.

«Такое решение обусловлено совокупностью нескольких факторов. Во-первых, Олимпиады 2028 и 2032 годов пройдут в Тихоокеанском регионе – в Лос-Анджелесе и Брисбене соответственно. А это значит – на других континентах, со всеми сопутствующими особенностями перелетов и адаптации к различным часовым поясам. Учитывая географическое разнообразие крупнейших соревнований, для успешной реализации спортивной формы высококвалифицированные атлеты должны не только иметь высокую степень готовности, но и обладать навыками выступлений в самых разных погодных, географических и логистических условиях, и нам необходимо целенаправленно готовить спортсменов к этому.

Светлана Абрамова

Светлана Абрамова

Фото: ВФЛА

Во-вторых, изменения в привычных ситуациях, местах и действиях иногда приобретают важное психологическое значение и дают неожиданный толчок к позитивным сдвигам в результатах. Новый опыт – это всегда повод открыть новые возможности и по-новому взглянуть на свои способности. И, наконец, в-третьих, интеграция в большую легкоатлетическую семью самых отдалённых регионов – это общий вклад в развитие нашего любимого вида спорта», — приводит слова Абрамовой ТАСС.

«Серьёзно? Зимой?»

Но не все спортсмены сумели состыковать графики подготовки с долгим, 10-часовым перелётом из Центральной России в её самую дальневосточную часть. Уже известно, что соревнования пропустит, например, чемпионка страны в беге на средние и длинные дистанции Светлана Аплачкина. Об этом она заявила в своём телеграм-канале.

Светлана Аплачкина

Светлана Аплачкина

Фото: РИА Новости

«Расписание меняют, словно ехать в соседнюю деревню, хотя многие, и я в том числе, брали билеты заранее. 1500 м в два круга. Серьёзно? Зимой? На Сахалине? Неужели столько народу приедет? И мой обратный билет, который я уже меняла один раз под этот старт, оказался как раз на последний день, куда и поставили финал 1500 м. Всем девочкам, кто участвует, желаю быстрых секунд. Увидимся летом», – написала спортсменка в соцсетях.

А, например, многократная чемпионка страны в беге на 400 метров с/б Полина Ткалич подтвердила своё присутствие. Также в деле Мария Кочанова (прыжки в высоту). Готовится стартовать и её коллега по цеху Кристина Королёва. Она справляется со сменой часовых поясов благодаря иглоукалыванию.

«Состояние отличное! Проблем со сном ночью не имею (спасибо иглам). Вчера [25 февраля] отдыхала, и поэтому активности было минимум. Сегодня исправилась: сделала техническую, и с неё началась подводка к соревнованиям. А пока времени до старта ещё много, в планах посетить музеи, погулять и продолжить вкусно кушать», – написала Королёва.

Где смотреть чемпионат России — 2026?

Соревнования в Южно-Сахалинске в прямом эфире и в записи покажут тематические каналы холдинга «Матч».

Точного расписания турнира ещё нет. Последние изменения во времени и порядке стартов произошли 24 февраля. Так, во вторник отменили квалификационные забеги, например, в прыжках в высоту и длину, в толкании ядра и в беге на 60 м с/б.

Любителям лёгкой атлетики точно будет на что и на кого посмотреть. Хочется понять, кто из звёзд всё-таки долетит до Сахалина и покажут ли лучшие спортсмены страны достойные результаты в необычных условиях.

