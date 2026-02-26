Бороться за золотые медали лучшие спортсмены страны будут в Южно-Сахалинске. По крайней мере, те, кто туда доедет.

«На Cахалине? Серьёзно?!» Почему не все довольны местом проведения ЧР по лёгкой атлетике

Лучшие подданные «королевы спорта» усиленно готовятся к одному из самых важных турниров зимнего сезона – зимнему чемпионату России по лёгкой атлетике – 2026. Впервые за 18 лет он пройдёт не в Москве.

Интересно, но не так гладко, как многим бы хотелось.

Что будет и почему ещё до старта есть недовольные?

Сахалин вместо Тюмени

Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещениях – 2026 пройдёт в Южно-Сахалинске с 28 февраля по 3 марта. В недавно открытом манеже есть шесть круговых дорожек, восемь дорожек для бега на 60 м, две для 100-метровок и сектора для технических дисциплин.

Решение о проведении ЧР-2026 в другом конце страны было принято буквально месяц назад. Изначально турнир должен был пройти в Тюмени, однако в январе организаторы сообщили о переносе соревнований на остров Сахалин.

Главный тренер российской сборной Светлана Абрамова объяснила, какие плюсы несёт в себе проведение соревнований в Южно-Сахалинске.

«Такое решение обусловлено совокупностью нескольких факторов. Во-первых, Олимпиады 2028 и 2032 годов пройдут в Тихоокеанском регионе – в Лос-Анджелесе и Брисбене соответственно. А это значит – на других континентах, со всеми сопутствующими особенностями перелетов и адаптации к различным часовым поясам. Учитывая географическое разнообразие крупнейших соревнований, для успешной реализации спортивной формы высококвалифицированные атлеты должны не только иметь высокую степень готовности, но и обладать навыками выступлений в самых разных погодных, географических и логистических условиях, и нам необходимо целенаправленно готовить спортсменов к этому.

Светлана Абрамова Фото: ВФЛА

Во-вторых, изменения в привычных ситуациях, местах и действиях иногда приобретают важное психологическое значение и дают неожиданный толчок к позитивным сдвигам в результатах. Новый опыт – это всегда повод открыть новые возможности и по-новому взглянуть на свои способности. И, наконец, в-третьих, интеграция в большую легкоатлетическую семью самых отдалённых регионов – это общий вклад в развитие нашего любимого вида спорта», — приводит слова Абрамовой ТАСС.

«Серьёзно? Зимой?»

Но не все спортсмены сумели состыковать графики подготовки с долгим, 10-часовым перелётом из Центральной России в её самую дальневосточную часть. Уже известно, что соревнования пропустит, например, чемпионка страны в беге на средние и длинные дистанции Светлана Аплачкина. Об этом она заявила в своём телеграм-канале.

Светлана Аплачкина Фото: РИА Новости

«Расписание меняют, словно ехать в соседнюю деревню, хотя многие, и я в том числе, брали билеты заранее. 1500 м в два круга. Серьёзно? Зимой? На Сахалине? Неужели столько народу приедет? И мой обратный билет, который я уже меняла один раз под этот старт, оказался как раз на последний день, куда и поставили финал 1500 м. Всем девочкам, кто участвует, желаю быстрых секунд. Увидимся летом», – написала спортсменка в соцсетях.

А, например, многократная чемпионка страны в беге на 400 метров с/б Полина Ткалич подтвердила своё присутствие. Также в деле Мария Кочанова (прыжки в высоту). Готовится стартовать и её коллега по цеху Кристина Королёва. Она справляется со сменой часовых поясов благодаря иглоукалыванию.

Шубенков пропускает зимние турниры: Шубенков рассказал, планирует ли выступать в зимнем сезоне-2026

«Состояние отличное! Проблем со сном ночью не имею (спасибо иглам). Вчера [25 февраля] отдыхала, и поэтому активности было минимум. Сегодня исправилась: сделала техническую, и с неё началась подводка к соревнованиям. А пока времени до старта ещё много, в планах посетить музеи, погулять и продолжить вкусно кушать», – написала Королёва.

Где смотреть чемпионат России — 2026?

Соревнования в Южно-Сахалинске в прямом эфире и в записи покажут тематические каналы холдинга «Матч».

Точного расписания турнира ещё нет. Последние изменения во времени и порядке стартов произошли 24 февраля. Так, во вторник отменили квалификационные забеги, например, в прыжках в высоту и длину, в толкании ядра и в беге на 60 м с/б.

Любителям лёгкой атлетики точно будет на что и на кого посмотреть. Хочется понять, кто из звёзд всё-таки долетит до Сахалина и покажут ли лучшие спортсмены страны достойные результаты в необычных условиях.