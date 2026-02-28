Подарок Карлсену или шанс для россиян? Кто сыграет за звание «абсолютного» чемпиона мира

В ближайшее время шахматный мир ждёт новый турнир – «абсолютный» чемпионат мира, в котором сойдутся лучшие игроки по блицу, рапиду и классике. Зачем всё это? Кому это выгодно? Полезно ли это России?

Попробуем разобраться.

Зачем нужен «абсолютный» чемпионат мира?

Идея формата понятна: нужно свести хоть в какой-то битве за титул лучшего шахматиста всех времен и народов норвежца Магнуса Карлсена и чемпиона мира индийца Гукеша Доммараджу. Пока они не могут пересечься в других форматах: Карлсен игнорирует классический цикл, а успехи Гукеша в рапиде и блице недостаточны, чтобы составить конкуренцию скандинаву. Тут же они обязательно сойдутся с разным контролем – и будет интересно!

Кто сыграет в Total Chess World Tour?

Первый участник – действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу (в аналогичном женском турнире – китаянка Цзюй Вэньзцюнь). Далее – медалисты чемпионатов мира по блицу и рапиду, которые прошли в декабре 2025 года. После них – ещё топ-9 игроков в классическом рейтинге на 1 января 2026 года. А дополнят компанию трое лучших по рейтингу на 1 июня 2026 года, победители турниров претендентов и претенденток, а также трое лучших по итогам «турнирного пути ФИДЕ», иначе говоря, FIDE Circuit.

Гукеш Доммараджу Фото: FIDE

Впрочем, система ещё должна немного «утрамбоваться», чтобы стало понятно, кому достаются свободные места, если один и тот же шахматист проходит в новый турнир сразу по двум или даже по трём разным критериям.

Кто из россиян может сыграть в турнире?

На правах победителей и призеров чемпионатов мира по блицу и рапиду право сыграть в новом турнире получат Владислав Артемьев и Александра Горячкина. У Горячкиной вообще есть отличные шансы побороться за победу в «абсолютном» чемпионате – она хороша при любом контроле. Артемьев – спец по быстрой игре, но в классике рейтинг Владислава в последнее время снизился.

Горячкина, если что, проходит в турнир и по рейтингу. А ещё по нему попадают Екатерина Лагно и Полина Шувалова – внушительный шахматный отряд.

С мужским рейтингом есть один нюанс. Дело в том, что совсем недавно российский гроссмейстер-сенатор Сергей Карякин впервые за долгое время сыграл пару партий в классику и по состоянию на 1 марта выходит из «инактива» в действующий рейтинг-лист – и сразу на 10-ю строчку!

Сергей Карякин Фото: РИА Новости

Напомним, Сергей отказывался от участия во многих международных турнирах из-за отсутствия российского флага и гимна (спортсмены нашей страны выступали под флагом ФИДЕ), но как раз сейчас ситуация наконец-то сдвигается с мёртвой точки в лучшую сторону. В какой форме сейчас Карякин, который давно не играл в профессиональных турнирах? Вопрос непростой. Однако в любом случае возможность его участия – большая интрига. В свои золотые годы вице-чемпион мира 2016 года блистал в укороченном контроле.

А что нужно сделать для квалификации остальным россиянам?

Получается, Андрею Есипенко надо выигрывать турнир претендентов – задача обжигающе желанная, но сложная. А Яну Непомнящему — срочно поднимать рейтинг и возвращаться до лета в топ-12 – например, начать с любимого Яном «Аэрофлот Опен», который он выигрывал не раз.

Отбор через «турнирный путь ФИДЕ» объективно ставит россиян в худшее положение по сравнению с другими спортсменами, потому что на большинство супертурниров наших шахматистов не приглашают по политическим причинам.

В общем, можно подытожить, что у российских мужчин по сравнению с женщинами в плане квалификации ситуация пока более сложная, но надежда есть, и наши богатыри ещё смогут проявить себя в полной мере!