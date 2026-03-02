Идеальный сезон продолжается: «Ростов-Дон» опять обыграл ЦСКА в женской Суперлиге

В субботу, 28 февраля, в Москве случилось то, что окончательно расставило всех по местам перед плей-офф в российском женском гандболе. ЦСКА принимал «Ростов-Дон» в матче, в котором мог вырвать звание лидера предварительного этапа. Мог, но не вырвал, потому что «Ростов» приехал на игру в столицу с идеальным графиком и даже не подумал над тем, чтобы его подпортить.

Математика против интриги

Перед игрой ситуация была такой: «Ростов-Дон» не потерял ни одного очка за весь сезон, а ЦСКА уступил только в очной встрече ростовчанкам осенью. И если бы москвички выиграли с разницей в семь или более мячей, то именно они стали бы первыми по итогам регулярки. Задача сложная, но мотивирующая.

Правда, уже к 17-й минуте стало понятно, что мотивация – штука, конечно, хорошая, однако класс и глубина состава всё же важнее. «Ростов-Дон» нёсся вперёд с такой скоростью, будто это был не заключительный тур, а уже финал чемпионата страны. 1:6, 3:11, 7:16 – цифры первого тайма напоминали табло с другого матча, где одна команда просто забыла выйти на площадку.

ЦСКА — «Ростов-Дон» Фото: rostovhandball.com

«Ростов-Дон» разорвал оборону ЦСКА

Всё решила защита гостей и абсолютное бессилие хозяек перед ней. Сами же ростовчанки нашли дыру в обороне ЦСКА и методично туда пролезали. Юлия Бабенко к перерыву забила пять голов, а Кристина Кожокарь, у которой в день матча был день рождения, накидала сразу семь мячей – 17:9 к перерыву.

У ЦСКА не работало вообще ничего. Варвару Сёмину закрыли настолько плотно, что она к перерыву отличилась лишь раз. Антонина Санталова выдала, пожалуй, худший матч в сезоне. Вратари Полина Маркина и Эвелина Аношкина на двоих собрали 20% надёжности – просто приговор в игре против лидера.

ЦСКА — «Ростов-Дон» Фото: rostovhandball.com

Отдельная боль для москвичек – отсутствие Карины Сабировой. Разыгрывающая ЦСКА восстанавливается после травмы, а без неё атака разваливается. Наталья Чигиринова, которая её заменяла, в первом тайме допустила четыре потери за четверть часа. Именно она забросила первый гол хозяек с игры, но случилось это только на восьмой минуте. До этого от ЦСКА даже и не пахло голом.

Второй тайм: попытка камбэка

ЦСКА проснулся только после перерыва. Команда Людмилы Бодниевой перестроила оборону на 5-1, агрессивнее заиграла Мурзалиева, которая выдала лучший матч после возвращения из декрета. Чигиринова исправилась за ужасный первый тайм, Сёмина включила свой фирменный бросок. К середине второго тайма разница сократилась до трёх мячей. Забрезжила надежда.

Однако тайм-аут Ирины Дибировой вернул ход матча в знакомое по первому тайму русло. Ростовчанки снова включили прессинг и довели встречу до победы. Итоговые «+2» выглядят достойно, но второй тайм гостьи играли ровно настолько, насколько им было нужно. Итоговая победа 28:26 оставила «Ростов-Дон» единоличным лидером перед началом плей-офф.

«Проиграли все силовые дуэли»

После матча главный тренер ЦСКА не искала оправданий.

«Причины простые: мы пропустили 17 мячей за тайм. Это наше безобразное начало игры, наша игра в защите. Проиграли все силовые дуэли, хотя готовились к ним. Не сложилась игра у многих лидеров. Тяжело выигрывать у «Ростова», когда твоими лучшими на площадке оказываются не самые высокорослые разыгрывающая и правая крайняя. Наталья Чигиринова и Альбина Мурзалиева сегодня молодцы, но мы не смогли использовать потенциал команды по максимуму. Мы понимаем, что огромного турнирного значения эта игра не имела. И знаем, где проиграли, видим резервы. Жаль, что не смогли достойно вернуться в игру, хотя во втором тайме попытались. Впереди плей-офф и кубковый «Финал четырёх» – это будет уже совсем другая история. Никто не сдаётся» — рассказала «Чемпионату» Людмила Бодниева после матча.

Людмила Бодниева Фото: women.cskahandball.ru

Что дальше?

«Ростов-Дон» завершил предварительный этап женского чемпионата России по гандболу без поражений. Впервые за пять лет кто-то прошёл регулярку с идеальным графиком. Последний раз это удавалось тем же ростовчанкам в 2021 году. Правда, тогда они золото не взяли. Так что интрига ещё жива.

ЦСКА остаётся вторым с 40 очками против 44 у «Ростова». Впереди – плей-офф, и команды разведены по разным сторонам сетки. А ещё – полуфинал Кубка России, где ЦСКА сыграет с «Астраханочкой», «Ростов» – со «Звездой». Финальная битва может позволить москвичкам взять реванш.

Этот матч в очередной раз подтвердил: «Ростов-Дон» в этом сезоне – машина. ЦСКА продемонстрировал характер, попытался вернуться, но против такой глубины состава и организации игры сделать что-то сложно. Плей-офф всё расставит по своим местам, однако пока ростовчанки выглядят главными претендентками на золото.