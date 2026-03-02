Российского шахматиста вычеркнули из мирового топ-10. Мелкая пакость или всё по-честному?

А ведь Сергей Карякин в теории мог бы сыграть за звание «абсолютного» чемпиона мира!

Каждый раз странно видеть, как Международная шахматная федерация (ФИДЕ) периодически вставляет палки в колёса российскому шахматному движению в целом и отдельным именитым гроссмейстерам в частности. Россия – одна из главных держав в этом виде спорта, президент ФИДЕ – россиянин Аркадий Дворкович. Казалось бы, ну что в очередной раз может пойти не так?!

Тем мне менее скандалы и скандальчики не иссякают. 1 марта в топ-10 мирового рейтинга вернулся россиянин Сергей Карякин, который долгое время был неактивен. Однако буквально через день ФИДЕ его вычеркнула.

Это вообще законно? Давайте разбираться, что произошло.

Кто такой Сергей Карякин?

На всякий случай напомним, что Сергей Карякин – один из самых талантливых шахматистов России в XXI веке. Своих главных успехов он добился в 2010-х годах: стал чемпионом мира по рапиду и блицу, выигрывал Кубок мира. Но запомнился всем по матчу за титул с Магнусом Карлсеном в 2016 году. Министр обороны, как прозвали Карякина в прессе, стал единственным соперником норвежца за все годы его выступлений, сумевшим повести в счёте по ходу противостояния. Увы, Магнус отыгрался и оставил корону за собой.

В 2020-х Карякин перестал активно играть в шахматы. Изредка он выступает на коммерческих турнирах, но значительно больше времени уделяет организационной и общественной деятельности, являясь главой Федерации шахмат Подмосковья и сенатором РФ от Республики Крым.

Какой рейтинг был у Карякина?

В годы активных выступлений Сергей Карякин уверенно входил в топ-10 лучших шахматистов планеты. Его рекорд – 2785 Эло в декабре 2016 года.

За последующие год рейтинг российского гроссмейстера чуть снизился. Последнее изменение, согласно данным ФИДЕ, произошло в июне 2023 года. Тогда Карякин сыграл две партии, и его рейтинг зафиксировался на отметке 2750.

Сергей Карякин Фото: РИА Новости

Рейтинг Сергея был «активным» в течение года. А в июне 2024-м стал «неактивным». Правила тут предельно просты: не играешь рейтинговые партии год – выпадаешь из «активного» рейтинга с замораживанием результата. Если сыграешь хотя бы одну рейтинговую партию – возвращаешься в «актив».

Как Карякин вернулся в топ-10?

В феврале 2026 года Сергей Карякин после долгого перерыва сыграл матч из двух партий на фестивале «Российская шахматная корона». ФИДЕ возобновила обсчёт рейтинга для Карякина и в момент публикации мирового топа на 1 марта 2026 года поместила российского гроссмейстера на 10-е место с 2750 Эло.

Почему Карякина вычеркнули из топ-10?

Буквально через день ФИДЕ убрала Карякина с 10-го места, вернув ему статус «неактивного» игрока. Своё решение международная федерация объяснила тем, что турнир с участием игроков, рейтинг которых выше 2700, должен быть зарегистрирован в ФИДЕ не позднее чем за 30 дней до начала.

Федерация шахмат России опубликовала пост в официальном телеграм-канале, в котором было подтверждено, что турнир «Российская шахматная корона» действительно не был подан на регистрацию в установленные сроки.

После изменений 10-е место в рейтинге ФИДЕ занимает действующий чемпион мира в классике Гукеш Доммараджу с 2748 Эло.

Конфликт Карякина и ФИДЕ

Вероятно, текущая ситуация порождена простой технической ошибкой. Но стоит вспомнить о том, что отношения между Карякиным и ФИДЕ нельзя назвать гладкими.

В 2022 году Международная федерация шахмат дисквалифицировала российского гроссмейстера на шесть месяцев за активную поддержку СВО на Украине. Из-за этого Карякин не смог принять участие в Турнире претендентов – 2022, в который пробился, став финалистом Кубка мира 2021 года.

После этого инцидента Карякин заявил, что не намерен больше играть в международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ, пока россияне не смогут выступать под своим флагом, и фактически завершил активную карьеру.

Почему всё это важно для России?

К сожалению, после ухудшения результатов Яна Непомнящего, мировой топ-10 обходится без представителей России. Возвращение (пусть и несколько искусственное) Карякина в рейтинг было бы просто приятно глазу.

Но есть и более важный аспект. Совсем недавно ФИДЕ объявила об организации «абсолютного» чемпионата мира по всем контролям, и пробиться в него можно было, занимая место в первой десятке мирового рейтинга. Таким образом, Карякин лишился шансов сыграть в крупном международном турнире.