У Дюплантиса появился грозный соперник. Великие рекорды шведа под угрозой?

В сентябре 2025-го суперзвезда лёгкой атлетики Арман Дюплантис в 14-й раз обновил мировой рекорд в мужских прыжках с шестом. «Легенда», «киборг», «машина» – какими только лестными эпитетами его не награждали.
Он действительно казался недосягаемым. До февраля 2026-го…
Главный соперник Дюплантиса
Да, Арман по-прежнему лучший на планете, но в этом году к его рекорду впервые подобрались всерьёз! И сделал это его главный соперник (да, у Дюплантиса он есть!) – греческий атлет Эммануил Каралис.
На домашнем чемпионате страны Каралис со второй попытки взял высоту 6,17 м и улучшил свой личный результат сразу на 9 см. Каралис стал лишь третьим человеком в истории, превзошедшим результат Сергея Бубки (6,14), рекорд которого до Рено Лявильни и Дюплантиса держался 20 лет.
Эммануил Каралис
Фото: Cameron Spencer/Getty Images
На кураже грек попробовал обогнать и Армана, но 6,31 м ему пока не поддались. А сам швед в этом году пока прыгал только на 6,06. Так что на данный момент лучший результат сезона в мире – у Каралиса.
Дуэли быть?
Любопытно, что только за первые два месяца 2026-го выше 6 м улетели сразу пять спортсменов. Помимо Каралиса и Дюплантиса, это сделали белорус Матвей Волков (6,01), американец Зак Брэдфорд (6,01) и австралиец Кёртис Маршалл (6,00). Ничего подобного прежде просто не было.
Арман Дюплантис
Фото: Cameron Spencer/Getty Images
Получается, Дюплантис больше не уникум? Его можно побеждать?
Своими рекордами швед каждый раз повышал планку не только для себя, но и для всех своих соперников. Он вывел прыжки с шестом на какой-то невероятный уровень. И тот же Каралис помогал Дюплантису готовиться к рекордному прыжку на 6,25 м на Олимпийских играх в Париже летом 2024-го.
Хочется верить, что эти парни смогут зарубиться за победы и мировые рекорды друг с другом. Конкуренция способна отправить их в космос!