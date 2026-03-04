У Дюплантиса появился грозный соперник. Великие рекорды шведа под угрозой?

Оказывается, Арман не такой уж и недосягаемый!

В сентябре 2025-го суперзвезда лёгкой атлетики Арман Дюплантис в 14-й раз обновил мировой рекорд в мужских прыжках с шестом. «Легенда», «киборг», «машина» – какими только лестными эпитетами его не награждали.

Он действительно казался недосягаемым. До февраля 2026-го…

Главный соперник Дюплантиса

Да, Арман по-прежнему лучший на планете, но в этом году к его рекорду впервые подобрались всерьёз! И сделал это его главный соперник (да, у Дюплантиса он есть!) – греческий атлет Эммануил Каралис.

На домашнем чемпионате страны Каралис со второй попытки взял высоту 6,17 м и улучшил свой личный результат сразу на 9 см. Каралис стал лишь третьим человеком в истории, превзошедшим результат Сергея Бубки (6,14), рекорд которого до Рено Лявильни и Дюплантиса держался 20 лет.

Эммануил Каралис Фото: Cameron Spencer/Getty Images

На кураже грек попробовал обогнать и Армана, но 6,31 м ему пока не поддались. А сам швед в этом году пока прыгал только на 6,06. Так что на данный момент лучший результат сезона в мире – у Каралиса.

Дуэли быть?

Любопытно, что только за первые два месяца 2026-го выше 6 м улетели сразу пять спортсменов. Помимо Каралиса и Дюплантиса, это сделали белорус Матвей Волков (6,01), американец Зак Брэдфорд (6,01) и австралиец Кёртис Маршалл (6,00). Ничего подобного прежде просто не было.

Арман Дюплантис Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Получается, Дюплантис больше не уникум? Его можно побеждать?

Своими рекордами швед каждый раз повышал планку не только для себя, но и для всех своих соперников. Он вывел прыжки с шестом на какой-то невероятный уровень. И тот же Каралис помогал Дюплантису готовиться к рекордному прыжку на 6,25 м на Олимпийских играх в Париже летом 2024-го.

Хочется верить, что эти парни смогут зарубиться за победы и мировые рекорды друг с другом. Конкуренция способна отправить их в космос!