«А ты мимо не могла бросить?!» Ильина вспомнила блестящую победу России на ОИ-2016

Этим летом исполнится 10 лет легендарной победе женской сборной России по гандболу на Олимпиаде-2016. В честь этого события Федерация гандбола России приняла решение организовать гала-матч с участницами той самой команды. 7 марта на площадку выйдут все звёзды нашего гандбола последнего десятилетия.

Перед матчем «Чемпионат» пообщался с Екатериной Ильиной, которая также сыграет в гала-матче. Она поделилась эмоциями от предстоящего поединка и вспомнила, как непросто команда добывала золото в Рио-де-Жанейро.

Объявляем время ностальгии!

«Будет непривычно снова собраться»

– Екатерина, вы не так давно завершили карьеру. Переживаете ли перед возвращением на площадку в гала-матче?

– Честно говоря, не переживаю. Скорее, наоборот, радуюсь. Это игра будет ощущаться как праздник. Конечно, после завершения карьеры ты понимаешь, что уже находишься не в той форме, что раньше, но это естественный этап. Этот матч для меня – возможность снова прикоснуться к тому, что было важной частью жизни. Я хочу выйти на площадку не ради результата, а ради ощущения игры. По гандболу я действительно скучаю.

Екатерина Ильина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Уже понятно, в какой из команд вы сыграете?

– Это будет матч «золотой» сборной Рио-2016 с «серебряной» командой Токио-2020. Я принимала участие в обеих Олимпиадах, но в этот раз, конечно, сыграю за «золотую» команду.

При этом за «серебряную» сборную, помимо участниц Олимпиады в Токио, выйдут и несколько спортсменок из нынешнего состава национальной команды. Так что этот матч не просто игра, а во многом история про преемственность поколений.

Для нас важно встретиться на площадке с теми, кто сейчас продолжает путь сборной, поделиться опытом, атмосферой той команды. Потому что олимпийская победа это не только результат, это характер, доверие друг к другу, командный дух. И здорово, если хотя бы часть этого удастся передать более молодым игрокам (улыбается).

– Насколько тяжело будет играть против девушек, с которыми плечом к плечу боролись за серебро Олимпиады в Токио?

– Мы уже давно не встречались, особенно с партнёршами по сборной в Рио. Всё-таки 10 лет прошло. Конечно, сначала будет немного непривычно снова собраться всем вместе, но я уверена, что всё пройдёт очень тепло и по-доброму.

У нас за день до матча запланирована общая тренировка: соберёмся, вспомним какие-то комбинации, обсудим стратегию. Думаю, никаких проблем с сыгранностью не будет, всё быстро вспомним.

Тем более что все девчонки – очень надёжные партнёры, с которыми мы прошли большой путь (улыбается). В любом случае постараемся показать хороший, красивый гандбол и порадовать зрителей.

– Вы сказали, что давно не виделись с партнёршами по команде из Рио-де-Жанейро. Регулярно общаться, встречаться не получается?

– У нас есть общий чат, он оживает периодически, когда происходят какие-то радостные события. Мы друг друга поздравляем, стараемся поддерживать связь. Когда я была действующим игроком, встречалась с девчонками как на площадке, так и вне её. У нас есть общение, поддержка. Мне кажется, это очень трогательно! Мы друг другу очень благодарны, стараемся не терять связь.

«Катя, ты могла в другой угол бросить?!»

– А давайте вспомним ту олимпийскую победу? Группу прошли легко, с Анголой матч тоже был нетрудным, но полуфинал с Норвегией… Всё буквально решил ваш семиметровый на последней минуте. Помните эмоции?

– Конечно, помню. Это был один из самых напряжённых моментов всей Олимпиады. Мы понимали, с кем играем, сборная Норвегии тогда считалась настоящей машиной. Цена каждой ошибки была огромной.

Когда я выходила выполнять семиметровый, постаралась полностью отключиться от всего вокруг. Ни трибун, ни счёта, ни того, что это полуфинал Олимпиады. В такие моменты нужно просто сосредоточиться на своём действии.

Однако при этом я прекрасно понимала, что этот бросок не только про меня. Это результат всей работы команды. Девчонки бились на площадке, зарабатывали эти семиметровые, не жалея себя. Поэтому я выходила с ощущением, что за мной стоит вся команда, тренерский штаб и огромное число людей, которые нас поддерживали.

И в итоге этот момент стал частью нашей общей победы.

– И всё равно вам явно было непросто, ведь бросать нужно было по воротам Катрин Лунде, вашей партнёрши по ростовскому клубу. Вы хорошо знали друг друга, и это создавало дополнительные трудности.

– Да, это действительно так. Более того, мы с Катрин часто оставались после тренировок, и я пробивала ей семиметровые. Мы специально дополнительно отрабатывали этот элемент, поэтому она очень хорошо знала меня, а я её (смеётся).

Честно говоря, у меня в тот момент не было какой-то заранее заготовленной идеи. Я просто шла и делала своё дело. Но при этом понимала, как она может отреагировать на бросок.

В итоге получилось так, что я снова бросила в тот же угол, куда до этого уже несколько раз пробивала. Наверное, она этого не ожидала. Это было немного рискованно, может быть, даже слишком самоуверенно… Я бы сказала – нагло (улыбается).

Екатерина Ильина Фото: РИА Новости

– А вы потом с ней обсуждали этот эпизод?

– Да, и это был очень трогательный момент. Уже на церемонии награждения Катрин подошла ко мне, обняла и сказала: «Катя, я тебя от всей души поздравляю! Но ты не могла бросить в другой угол или вообще мимо?» Я ей ответила: «Ну так получилось…» (Смеётся.) После этого мы обнялись.

Катрин вообще очень добрый и открытый человек. В большом спорте все понимают, что победы и поражения – часть игры. И многие после того матча подходили к нам, поздравляли очень искренне, от всего сердца. Наверное, в такие моменты особенно чувствуешь уважение между спортсменами. Мы можем быть соперниками на площадке, но за её пределами есть понимание, какой путь каждый из нас прошёл.

«Понимали, что победу точно не упустим»

– Как после такого настраивались на финал?

– В полуфинале мы действительно оставили очень много сил и эмоций. Это был невероятно тяжёлый матч. Но при этом наша главная цель была – выиграть Олимпиаду. Наверное, именно тот полуфинал придал нам ещё больше уверенности в своих силах. Когда выходили на финал с Францией, уже было внутреннее ощущение, что мы способны довести всё до конца.

Если команда выдержала такой полуфинал с Норвегией – одним из самых сильных соперников, значит, мы готовы сделать и последний шаг к золотым медалям.

Екатерина Ильина на ОИ-2016 Фото: Lars Baron/Getty Images

– Финал дался проще?

– Думаю, да. Полуфинал был невероятно драматичным: дополнительное время, игра мяч в мяч, до самого конца было непонятно, чем всё закончится.

В финале с француженками всё складывалось немного иначе. У нас появился небольшой отрыв, и было ощущение, что мы контролируем ход матча. Конечно, игра всё равно была тяжёлой, что неудивительно, это финал Олимпиады. Но по сравнению с тем напряжением, которое было в полуфинале с Норвегией, последний матч дался чуть спокойнее.

– Все считают Евгения Трефилова грозным и суровым тренером. Как он поздравил всех после победы? Может, мягкость какую-то проявил?

– Евгений Васильевич — очень эмоциональный тренер. Да, он жёсткий, всегда держал нас в тонусе, не дай бог, чтобы мы расслабились (смеётся). Но после Олимпиады, конечно, настроение у него было совсем другое. Мы сделали огромное дело, выиграли Игры в Бразилии, и он нас искренне хвалил.

Очень хорошо помню один момент. Мы уже летели домой в самолёте, и Евгений Васильевич встал, чтобы что-то сказать команде. Сначала начал давать какие-то организационные указания, а потом вдруг говорит: «И вообще… я вас очень люблю! Вы у меня лучшие, самые хорошие и самые красивые».

Тут самолёт просто взорвался аплодисментами. Все смеялись и говорили: «Ну наконец-то, Евгений Васильевич, вы нас похвалили! Спасибо вам!» (Смеётся.) На самом деле, несмотря на всю свою жёсткость на тренировках и во время игр, он очень добрый и искренний человек.

– Многие игроки «золотой» команды отмечают в интервью огромный вклад в этот успех главы Федерации гандбола России Сергея Шишкарёва. В чём он выражается?

– Да, так и есть. Сергей Николаевич очень многое сделал для нашей команды перед Олимпиадой в Рио, по ходу самого турнира и продолжает делать до сих пор. Для нас он всегда был человеком, который по-настоящему переживает за команду и поддерживает во всех ситуациях. Мы очень его уважаем и, конечно, по-человечески любим. И здорово, что во многом именно благодаря его инициативе мы снова соберёмся вместе на этом гала-матче.

«Я горжусь, что была частью той команды»

– Та победа – самая важная в вашей карьере?

– Да, безусловно. Ещё в детстве я поняла, что больше всего на свете хочу выиграть Олимпийские игры. Для любого профессионального спортсмена это самая высокая вершина, самая главная награда. И когда это происходит, ты понимаешь, что все годы тренировок, все трудности, травмы, переживания – всё было не зря. Мне повезло испытать это чувство. Мы сделали это вместе с командой, и для меня эта победа навсегда останется самой важной в жизни.

Сборная России празднует победу на ОИ-2016 Фото: РИА Новости

– Вы взяли это золото в расцвете сил. Насколько трудно было потом найти мотивацию заниматься гандболом, ведь главного вы уже достигли?

– Спортсмены – такие люди, которые редко останавливаются, даже когда достигают самой высокой вершины (улыбается). Спорт у тебя в крови. После победы появляется не ощущение, что всё закончено, а, наоборот, желание продолжать, играть дальше, снова поехать на Олимпиаду и попытаться защитить титул.

Поэтому мотивацию искать особо не приходится. Это просто твоя жизнь, твоё дело, которое ты любишь. Нам всегда хотелось побеждать в каждом турнире, в каждом матче. Конечно, не всегда это получалось, однако это спорт. Без поражений тоже не бывает.

– Можете ли вы сравнить ощущения от этой золотой медали в моменте, когда вы её только получили, и сейчас, 10 лет спустя?

– Это было что-то совершенно потрясающее, почти нереальное. В тот момент кажется, что весь путь, который ты прошёл в спорте, вдруг складывается в одну точку. Спустя 10 лет ощущения уже другие. Сейчас это больше воспоминания. Очень тёплые и важные. Я горжусь тем, что была частью той команды. Иногда пересматриваю какие-то видео с Олимпиады, и в такие моменты будто снова проживаешь всё это.

– Вы принимаете активное участие в съёмках фильма о той победе. Расскажите чуть подробнее.

– Да, я была одной из участниц тех событий, поэтому знаю изнутри, как всё происходило. Съёмочная группа пригласила меня принять участие в фильме, потому что им было важно показать не только результат, но и то, что происходило внутри команды. Они хотели сделать историю максимально живой и честной – такой, какой она была на самом деле. Поэтому я помогала в работе над синопсисом, делилась воспоминаниями, держу связь между съёмочной группой и девчонками из команды. Помогаю дополнять какие-то моменты, чтобы история получилась более полной и эмоциональной.

Это будет документальный фильм, где каждая из спортсменок фактически сыграет саму себя. Поэтому, думаю, он получится очень настоящим.

– Известно ли, когда будет выпущен фильм?

– Пока проект находится в процессе. Уже отсняли несколько героинь, работа продолжается. Думаю, авторы постараются приурочить премьеру к 10-летию той победы, это будет как раз в августе нынешнего года.