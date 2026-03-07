Непомнящий возвращается в большую игру? Ян снёс всех соперников на турнире в Москве

В первые дни весны в Москве завершился один из самых престижных турниров российского и мирового шахматного календаря – «Аэрофлот Опен». За внушительный призовой фонд в 20 млн рублей съехались побороться 169 спортсменов из более чем двух десятков стран. Но главные герои – лидеры отечественной школы шахмат: двукратный участник матчей на первенство мира Ян Непомнящий, участник Турнира претендентов 2026 года Андрей Есипенко, чемпионы мира по рапиду и блицу Даниил Дубов и Александр Грищук.

Интересных сюжетов было много. Рассказываем о них подробно.

Шахматный Месси остался без рекорда

Наверное, главной интригой стало участие в юного аргентинца Фаустино Оро, который хотел выполнить в Москве заключительную норму гроссмейстера и стать таким образом самым юным носителем этого звания в истории.

Но 12-летнему вундеркинду не повезло – ни нормы, ни рекорда Фаустино не добился. Хотя надо отдать должное Оро и его близким – они смело приняли приглашение из России, а не пытались поискать для выполнения турнир попроще. Однако в Москве Фаустино пришлось сложно. Он хорошо начал, но в середине соревнования его нокаутировал гроссмейстер из Вологды Иван Розум – классный и упорный боец, имеющий не слишком высокий рейтинг, однако выходивший, например, в Суперфинал чемпионата России.

Фаустино Оро Фото: ruchess.ru

Оро не сдался и бросился догонять. Но в последнем туре для него сложилась не лучшая ситуация – жеребьёвка определила ему в соперники Алексея Гребнева – молодого шахматиста из Самарской области, который всего в своей жизни добился сам упорным трудом. Лёша пробился через горнило открытых российских турниров и блистал на международных детских форумах, громя опасных индусов, а за последний год и вовсе добился огромного прогресса – в Кубке мира его смог остановить только Есипенко.

Это была настоящая борьба нервов, за которой следил весь мир. Обоим нужна была только победа! Однако под цейтнот сказались и опыт, и железные нервы Алексея – он полностью переиграл своего юного визави. Оро остался без рекорда, но получил в России бесценный опыт, который никогда не забудет.

Место силы Яна Непомнящего

Главный итог турнира «Аэрофлот Опен» для российских болельщиков – Ян Непомнящий вернулся! Последний сезон был не лучшим для нашего выдающегося шахматиста: он не смог пробиться в новый турнир претендентов, понизил рейтинг. Но «Аэрофлот Опен» для Яна – это место силы! Он выиграл его уже в пятый раз, причём во второй раз подряд! Непомнящий победил очень уверенно – набрал 7,5 из 9 и на целое очко обогнав внушительную группу преследователей. По итогам турнира он вернулся в топ-20 лучших в мире по рейтингу! Хочется верить, что этим положено и возвращение в топ-10.

Есипенко сдерживается перед ТП-2026?

Андрей Есипенко финишировал в дележе второго места, но остался лишь девятым по таблице коэффициентов. Дело в том, что на «Аэрофлот Опен» действуют фирменные дополнительные показатели, по которым предпочтение отдается игрокам, сыгравшим больше партий чёрными фигурами, а у Андрея оказалось больше партий белыми. Зато на втором месте глава тренерского штаба Есипенко – гроссмейстер Давид Паравян. Понятно, что наша надежда в претендентском турнире вынужден был немного темнить перед Кипром, однако очевидно, что у его наставника всё в порядке с идеями и мотивацией.

На третьем месте ещё одна надежда российских шахмат – молодой гроссмейстер Рудик Макарян. В этом большом дележе по 6,5 очка (несмотря на конкуренцию со стороны Айка Мартиросяна (Армения), Бардии Данешвара (Иран) и ряда сильных зарубежных молодых талантов) оказались и действующий чемпион России Арсений Нестеров, и Артём Усков, и один из самых популярных комментаторов современности Александр Шиманов, и герой последнего Кубка мира Алексей Гребнев, и Вадим Звягинцев, который продолжает свою уникальную беспроигрышную серию.

До Магнуса Карлсена остался один шаг!

Про Звягинцева стоит сказать отдельно. Он сыграл без поражений уже 124 партии – это российский рекорд! Знаменитая беспроигрышная серия Магнуса Карлсена составляла 125 партий, и Вадим может превзойти результат норвежского титана уже в апреле на этапе Кубка России в Якутске. Однако в этом году рекорд Карлсена уже был побит китайским гроссмейстером Чжоу Цзяньчао. Теперь рекорд – 158 партий. Так что тут Звягинцеву придется потрудиться и сыграть без поражений ещё несколько турниров в 2026 году.

Вадим Звягинцев Фото: ruchess.ru

Здорово выступили многие молодые российские шахматисты. Например, Лев Зверев, один из лучших шахматистов нашего юного звёздного поколения (в него входят и Иван Землянский, и Савва Ветохин, и Артём Усков) не только с запасом выполнил гроссмейстерский балл, но и сумел сразиться на первом столе с Непомнящим. Выполнил гроссмейстерскую норму и получил шахматный урок от Яна и восходящая звезда шахматного Подмосковья Максим Чертков. Среди женщин блестяще играли Диана Преображенская, Ирен Люцингер и Ольга Карманова, но норматив покорился Анне Журовой – это всё шахматистки, которые в ближайшем будущем могут войти в сборную России.

Кстати, параллельно главному турниру прошли ещё два состязания – в одном сразились совсем ещё юные российские звёзды, а в другом сыграли легендарные ветераны. Турнир легенд прошлого был посвящён юбилею 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова, и здесь сыграли те,, кто встречался за доской с Анатолием Евгеньевичем: Рафаэл Ваганян (Армения), Сергей Макарычев и Юрий Балашов (оба – Россия), Анатолий Вайсер (Франция) и Эугенио Торре (Филиппины). Победа по дополнительным показателям досталась Ваганяну.