В России провели уникальный гандбольный матч. Мощно отметили юбилей олимпийского золота!

Эти летом исполнится уже 10 лет с момента величайшей победы в новейшей истории нашего гандбола. 20 августа 2016-го сборная России триумфально выиграла Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Важность этого момента сложно переоценить, ведь после той победы в Бразилии представители летних командных видов спорта больше не выигрывали на Олимпиадах.

2026-й – год 10-летия той победы, и Федерация гандбола России решила праздновать ярко и шумно. Первым из знаковых событий стал уникальный гала-матч, подобного которому в российском спорте, кажется, не было.

Это было мощно и с ноткой ностальгии!

«История преемственности поколений»

С подачи главы ФГР Сергея Шишкарёва было решено провести уникальный гала-матч между «золотой» сборной Рио-2016 и «серебряной» сборной Токио-2020, дополненной действующими игроками национальной команды.

На площадке разом оказались десятки суперзвёздных гандболисток: и наши легионеры Анна Вяхирева и Дарья Дмитриева, и уже завершившие карьеру Екатерина Ильина, Юлия Манагарова и Полина Кузнецова, и блистающие до сих пор Анна Сень и Марина Судакова, и молодые звёзды Варвара Сёмина и Анастасия Илларионова. Глаза разбегались!

Этот гала-матч – не только празднование юбилея, но и просто возможность увидеть легендарных гандболисток на площадке всех вместе. А ещё – уникальный опыт для обеих команд. Спортсменки Рио смогли вновь почувствовать дух соперничества, вернуть те эмоции, которых может не хватать после завершения карьеры. А вот атлеты Токио и текущей сборной получили крутой шанс побороться с сильнейшими гандболистками в истории нашей страны.

«Этот матч не просто игра, а во многом история про преемственность поколений», – говорила Екатерина Ильина «Чемпионату» перед матчем.

Преемственность была сквозной нитью. Даже началось всё с символической передачи золотого мяча от капитана сборной Рио-2016 Ирины Близовой действующему игроку сборной Анастасии Илларионовой.

Гала-матч в честь 10-летия победы сборной России по гандболу на Олимпиаде-2016 Фото: Федерация гандбола России

Ну а дальше команды бились так, будто это был вовсе не товарищеский матч. Полные трибуны, активная поддержка болельщиков, жёсткое противостояние и запредельные эмоции. Действительно создавалось ощущение, что встретились не старые знакомые ради веселья, а принципиальные соперники в финале международного турнира. Не обошлось даже без споров с судьями!

Видно это было не только по игре гандболисток, но и по действиям тренеров. Евгений Трефилов, конечно, был чуть менее эмоциональным, чем раньше, однако всё равно рулил командой с бровки в своём неподражаемом стиле.

«Это незабываемые эмоции и чувства»

Чувствовалось, как сами спортсменки кайфовали от происходящего. Во время одного из последних тайм-аутов Трефилов слегка прикрикнул на свою команду, а гандболистки лишь тепло рассмеялись и приобняли тренера. После такого сдержать улыбку тяжело было даже Евгению Васильевичу.

После первого тайма преимущество было на стороне сборной Рио – 16:10. А вот после перерыва «золотые» спортсменки чуть отпустили игру. Да и, честно говоря, им сильно не везло: несколько раз гандболистки попадали в штангу. В конце матча сборной Токио удалось сравнять счёт и даже выйти вперёд – 25:24. Однако после яркого тайм-аута Трефилова гандболистки Рио забили на последних минутах – 25:25. Как будто именно так и должна была закончиться эта игра – ничейным счётом и крепкими дружескими объятиями.

Гала-матч в честь 10-летия победы сборной России по гандболу на Олимпиаде-2016 Фото: Федерация гандбола России

Больше всего очков сборной Рио принесли Анна Сень и Полина Кузнецова. Обе забросили по четыре мяча. А самыми результативными в команде Токио стали Варвара Сёмина и Антонина Санталова. На их счету по пять голов.

После матча всем участницам вручили награды – красивые букеты.

«Нет, никто не договаривался сыграть вничью, всё было серьёзно. Вообще, всё прошло классно. Тем более мы сначала приехали на сборы с девчонками, которые играли в Токио и за сборную-2016, потренировались сначала с ними. А потому уже встретились с девчонками с Рио, это какие-то незабываемые эмоции и чувства. Мы провели три насыщенных дня вместе, впервые в жизни пересмотрели полуфинал все вместе – очень интересно, кстати. Эмоции не передать», – рассказала после матча Дарья Дмитриева.

И если сами гандболистки были в восторге от встречи, то наставник сборной Рио-де-Жанейро Евгений Трефилов в шутку пожурил своих подопечных.

«Встретились с девчонками хорошо, весело. А тренировку провели не очень качественно, потому что хныкать начали. Это не так, то не так, там болит, там оторвалось. Начали выступать, говорят, мол, пошли в спа, пошли в баню. Сегодня была такая программа торжественная, но надо бы кое-кого наказать за то, что второй тайм проиграли. Так как это выставочный матч, я промолчу. Иначе бы у меня получили некоторые!» – заявил Трефилов, будто и не было этих 10 лет.

Помимо классного гандбола, болельщиков порадовали крутой шоу-программой. Организаторы подготовили для зрителей фан-променад с мастер-классами, активностями, розыгрышами и даже автограф-сессией чемпионок!

«Испытал сегодня восторг, счастье и радость за девчонок! Я понял, что мы где-то недорабатываем, потому что гандбол достоин того, чтобы на каждый матч собиралось столько людей. Уверен, что всё взаимосвязано. Все пришли смотреть на великих, но великими становятся, когда так болеют. А во всем остальном всё, что мы запланировали, получилось. Самое главное – это счастье, это борьба, во время которой мы видим улыбку, это восхищение младших старшими», – подытожил глава ФГР Сергей Шишкарёв.

Гала-матч подарил невероятное чувство ностальгии. Причём не столько по победе в Рио-де-Жанейро или по серебру в Токио, сколько по времени, когда наша сборная выступала, рубилась в каждом матче. Гандболистки вновь вернули эту атмосферу международных стартов, эти эмоций от яркой борьбы и ощущение большого праздника. После такого матча хочется лишь одного – чтобы наша команда поскорее вернулась на мировую арену!