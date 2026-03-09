«Вы не можете меня контролировать». Призёра Олимпиады из США забанили на два года

В американской лёгкой атлетике – очередная допинговая история. За пропуск трёх тестов дисквалификацию получил призёр Олимпийских игр Фред Керли.

Но, несмотря на своё отстранение, он планирует соревноваться. Это как?

«Правила должны соблюдаться»

Фред Керли – спортсмен первого эшелона. Он трижды становился чемпионом мира (на 100 м и дважды – в эстафетах) и дважды поднимался на подиум на Олимпиаде. В Токио американец занял второе место, а в Париже – третье.

Фред Керли на Олимпиаде Фото: Michael Steele/Getty Images

А в 2026-м этот титулованный спринтер схлопотал бан на два года. Athletics Integrity Unit (AIU) признал Керли виновным в нарушении антидопинговых правил. За 2024 год легкоатлет получил сразу три «флажка», трижды пропустив допинг-тексты. Одно нарушение Фред даже не пытался оспорить, а в двух случаях оправдал проступки неполадками приложения для контроля.

Вот только AIU не поверил атлету. Последний «флажок» Керли получил 6 декабря 2024-го. Тогда допинг-офицеры долго не могли попасть в здание, где находился спринтер. Лишь с помощью сотрудников жилого комплекса им удалось добраться до квартиры Фреда. На звонки и стуки в дверь в 6:45 утра легкоатлет не отреагировал. Тогда допинг-офицеры несколько раз набрали его номер, однако Керли, который находился дома, просто не взял трубку.

В итоге Керли отстранили до 11 августа 2027 года, а все его результаты, показанные с 6 декабря 2024 года по 12 августа 2025 года, были аннулированы. Также спринтер обязан выплатить £ 3000 за судебные издержки.

Ситуация с Керли вызвала такое негодование в AIU, что решение прокомментировал даже глава организации Бретт Клотье.

«К сожалению, сложные допинговые вещества могут быть обнаружены в пробе спортсмена лишь в течение нескольких дней или даже часов после введения. Антидопинговые организации должны иметь возможность тестировать спортсменов без предварительного уведомления в любой день и час по своему выбору, иначе антидопинговые программы не будут работать, и нарушители легко смогут избежать обнаружения. Поэтому правила предоставления информации о местонахождении имеют основополагающее значение для честности спорта и должны соблюдаться», – сказал он.

«Я устал сдерживаться»

Сам Керли дерзко отреагировал на своё отстранение. Американский спринтер опубликовал карикатуру, на которой изображено, как он прорывается через толпу представителей антидопинговых организаций.

«Я устал держать всё в себе. Вы не можете контролировать меня. Правда громче молчания. Вы не смеете рассказывать миру, как я якобы нарушил правила, я буду двигаться дальше. Вы не сможете сломать меня», – написал Фред.

Карикатура Фреда Керли Фото: аккаунт Фреда Керли в соцсети

И в каком-то смысле ни AIU, ни антидопинговые организации не способны сдержать Керли. Несмотря на отстранение, он всё равно планирует выступить на крупном турнире. Ещё в прошлом году американец заявил, что намерен принять участие в Enhanced Games – в тех самых Играх, где разрешён допинг.

До турнира осталось совсем немного времени, первые соревнования пройдут уже в мае 2026-го в Лос-Анджелесе. И, кажется, история с отстранением Фреду даже на руку. Теперь он может вообще на париться о допинг-контроле.

Правда, представители Всемирного антидопингового агентства обещают строжайшим образом наказывать участников допинговых Игр.

За этим противостоянием будет очень интересно последить.