Регбийное безумие. Франция украла титул у Ирландии на последней секунде решающего матча

Кубок шести наций – 2026 завершился каким-то тотальным безумием: сумасшедшим триллером в Париже, драмой в Дублине и долгожданным праздником в Кардиффе. Франция вырвала титул, Ирландия взяла «Тройную корону», но осталась без главного трофея, Англия выдала лучший матч в худшем турнире, а Уэльс наконец-то вспомнил, что такое победа.

Но давайте обо всём по порядку.

Дублин: хладнокровная Ирландия

14 марта весь регбийный мир был прикован к экранам. Перед последним туром на титул претендовали сразу три сборные: Франции, Шотландии и Ирландии. И всё решилось в Париже, где «Стад де Франс» стал сценой для настоящей трагедии в пяти актах.

Но для затравки хороший матч прошёл в Дублине. Ирландия сделала свою работу хладнокровно и профессионально – 43:21 против Шотландии. Четвёртая «Тройная корона» за пять лет, 12-я победа во встречах с шотландцами подряд – «зелёные» подтвердили статус главной регбийной силы Великобритании. Энди Фаррелл после матча светился от гордости.

Игроки сборной Ирландии в борьбе за мяч Фото: Liam McBurney/PA Images via Getty Images

«У нас сегодня был просто потрясающий настрой, мы были безжалостны в защите и реализовывали свои моменты в чужой зоне», – поделился Фаррелл своими эмоциями после победы.

Ирландцы набрали ход ровно тогда, когда это было нужно. Вышли на первое место и замерли в ожидании результата последнего матча в Париже.

Кардифф: 1099 дней ада закончились

Пока в Дублине рубились за титул, в Кардиффе происходило не менее важное событие. Уэльс наконец-то выиграл! 31:17 против Италии. И это не просто победа, это избавление от кошмара, который длился 1099 дней!

15 поражений подряд в «Шести нациях», 11 домашних фиаско, последняя победа – аж в марте 2023 года, и вот оно – долгожданное счастье. Аарон Уэйнрайт оформил дубль, капитан Дьюи Лейк занёс попытку, а 20-летний Дэн Эдвардс набрал 16 очков и выглядел так, будто играет в регби давным-давно. Первый тайм валлийцы выиграли 21:0, а такого с ними не случалось уже лет сто.

Игроки сборной Уэльса Фото: Michael Steele/Getty Images

Италия, конечно, после исторической победы в матче с Англией в прошлом туре выглядела подуставшей. Четвёртое место – это её лучший результат в истории, да и Томмазо Аллан и Паоло Гарбизи попытками порадовали фанатов.

Париж: безумие на 94 очка

Перед последней встречей турнира ситуация была такой: Ирландия набрала 19 очков и вышла на первое место. Франции для победы в Кубке шести наций нужно было обыгрывать Англию с любым счётом.

То, что произошло дальше, войдёт в книги об истории регби. 94 очка, 13 попыток, пять смен лидера, две жёлтые карточки и финальный свисток, после которого Париж ликовал, а Дублин рыдал.

Англия, которую после трёх поражений подряд уже все похоронили, вдруг воскресла. Команда Стива Бортуика занесла семь попыток, а это больше, чем кто-либо когда-либо заносил на «Стад де Франс». Том Ройбак, Кадан Мёрли, Олли Чессум, Александер Коулз, Томми Фримен и Маркус Смит – все они как будто играли в инопланетное регби.

Игроки сборной Англии Фото: David Rogers/Getty Images

Но у Франции был Луи Бьель-Биарри. 22-летний вингер «Бордо» устроил бенефис: четыре попытки за матч! Он заносил в первом тайме, заносил во втором – заносил тогда, когда Франция «горела» и когда выходила вперёд.

Антуан Дюпон, которого мы так долго ждали после восстановления, дирижировал оркестром. Матьё Жалибер отдавал божественные передачи. Французы играли так, будто это финал Кубка мира!

Париж: развязка до инфаркта

Англия вела 46:45 за минуту до конца. Фримен занёс свою попытку на 77-й минуте, Маркус Смит реализовал, и казалось, что чудо случилось. Англия, которая провалила турнир, вырывает победу в Париже и лишает Францию титула.

Но регби – та ещё игра! На 83-й минуте, когда часы уже давно ушли в красную зону, судья назначил пенальти за завал в раке. Эллис Дженге, который и так уже получил жёлтую в первом тайме за точно такой же эпизод, просто смотрел в небо и плакал. Тома Рамо, хладнокровный как удав, установил мяч на 43 метрах и пробил. Идеально! 48:46. Стадион взорвался.

Тома Рамо Фото: David Rogers/Getty Images

Франция выиграла турнир в восьмой раз в истории и обошла Англию в общем зачёте. Ирландия, которая уже приготовила шампанское, осталась второй!

Итоги Кубка шести наций – 2026

Для Англии этот Кубок шести наций стал худшим в истории: четыре поражения в пяти матчах, пятое место. Впервые проиграли Италии, впервые с 1976 года заняли место в нижней части таблицы.

«У нас было несколько сложных матчей, и мы разочарованы поражением в этой игре, но она показала боевой дух нашей команды. В спорте часто не хочется проходить через то, через что мы прошли в последних нескольких матчах, но я искренне верю, что у нас всё получится. Мы извлечём уроки из своего опыта и станем сильнее», – сказал после игры капитан сборной Англии Маро Итодже.

И правда, матч с Францией показал, что потенциал у этой команды есть. Семь попыток на выезде против действующих чемпионов – это не шутки. Но проблема англичан в том, что они могут так сыграть,. только когда от них уже ничего не ждут. А когда надо было подтверждать статус, случались провалы. Стив Бортуик после матча был честен: «Мы очень разочарованы, болельщики заслуживали побед. Но мы знаем, над чем работать».

Итоговая таблица Кубка шести наций — 2026



1. Франция — 21 очко

2. Ирландия — 19 очков

3. Шотландия — 16 очков

4. Италия — 9 очков

5. Англия — 8 очков

6. Уэльс — 6 очков.

Франция — чемпион. Дюпон вернулся, Бьель-Биарри вырос в суперзвезду, команда Фабьена Гальтье подтвердила статус главной силы в европейском регби. Ирландия снова лучшая среди британских наций, но для первого места этого оказалось мало. Шотландия прогрессирует — как хороший студент, который наконец-то взялся за ум. Италия стала полноценным участником банкета. Англия в глубоком кризисе, но с проблесками света в конце туннеля. Уэльс наконец-то улыбнулся – и эта улыбка стоит всех предыдущих слёз.

Кубок шести наций – 2026 получился именно таким, каким мы его любим: безумным, непредсказуемым и до последней секунды держащим за горло. Спасибо за этот праздник. Увидимся через год.