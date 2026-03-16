ЦСКА выиграл Кубок России в третий раз подряд. Огненный «Финал четырёх» в Чехове

«Зенит» остался несолоно хлебавши

Матч за третье место – штука опасная. Проигравшие полуфиналисты часто выходят на него с двумя мыслями: «зачем это всё?» и «лишь бы не травмироваться». Но СКИФ и «Зенит» подарили нам игру за третье место, которая вполне могла бы украсить и финал, а заодно подтвердили: краснодарцы для питерцев – как красная тряпка для быка.

Первый тайм остался за питерцами. Михаил Виноградов открыл счёт, но краснодарцы моментально ответили голом Саджада Эстеки. Дальше началась война, в которой «Зенит» выглядел лучше, но уйти в отрыв так и не смог. К перерыву на табло горело 14:12 в пользу СКИФа, питерцы умудрились не только не дожать, но и отпустить соперника вперёд.

Второй тайм превратился в бенефис вратаря краснодарцев Вадима Кондратенко. 50% отражённых бросков – это цифры вообще из другого измерения. Особенно впечатляюще выглядел двойной сейв в середине тайма, после которого его процент надёжности приблизился к 70. «Зенит» бросал со всех позиций, но Кондратенко тащил всё. А когда силы начали покидать голкипера, включился Алексей Крикунов и добил питерцев в концовке.

В атаке у СКИФа нашлись свои герои. Иван Пасенов накидал семь мячей, Иман Джамали добавил шесть. Данил Гунин не только шесть раз забил, но и заработал красную карточку для Виктора Зайцева – классический размен, который остался за краснодарцами.

«Зенит» пытался спастись. Артём Кулак и Никита Ильтинский тащили команду вперёд, но каждый раз упирались в Кондратенко. За минуту до конца питерцы проигрывали с разницей в два мяча, имели право на атаку, но потеря при розыгрыше поставила крест на всех надеждах. 30:28 – СКИФ второй год подряд забирает бронзу Кубка России.

А для «Зенита» это поражение стало вторым за два дня. Сначала был неудачный полуфинал с «Чеховскими медведями», где питерцы считались фаворитами, но уступили. И бронза тоже уплыла в Краснодар.

Выездной хет-трик ЦСКА

В финале турнира ЦСКА противостоял «Чеховским медведям». Команда Олега Ходькова, уже привыкшая к победам, столкнулась с яростным сопротивлением хозяев площадки, которые в полуфинале обыграли «Зенит» и стремились стать главной сенсацией уикенда.

Первый тайм получился равным. ЦСКА не доминировал, «медведи» не рассыпались. Армейцы методично накидывали свои голы: Иван Ерканов, Даниил Шишкарёв, Станислав Шабельников по очереди вколачивали мячи в ворота чеховцев. Но хозяева держались, цеплялись, не давали оторваться. 17:14 в пользу ЦСКА к перерыву – цифры, которые оставляли чеховцам шансы на камбэк.

Второй тайм начался с попыток «медведей» сократить отставание. Кирилл Котов, Александр Аксюков и Илья Афонин старались тащить команду, но каждый раз, когда разница сокращалась до двух мячей, следовал холодный душ со стороны армейцев.

Отдельный момент – отрезок в середине тайма, когда «Чеховские медведи» не могли забить почти семь минут. ЦСКА включил режим «ладно, хватит экспериментов», защита армейцев превратилась в бетонную стену, и чеховцы просто перестали понимать, как пробиться через этот частокол.

Юлиан Гирик во втором тайме открыл снайперскую чакру. Илья Белевцов добавил скорости. Дмитрий Ионов был одним из самых стабильных. ЦСКА методично наращивал преимущество, доведя его до «+6» к середине второй половины.

Слишком глубокий состав у армейцев, слишком много опций в атаке, слишком надёжная защита. Когда за пять минут до конца на табло горело 26:23 в пользу ЦСКА, чеховцы предприняли последний штурм. Они сократили отставание до двух мячей, потом – до одного. Трибуны в Чехове взревели. Неужели чудо возможно? Но ЦСКА не зря считается лидером российского гандбола. Тайм-аут, пара тактических перестроений, и армейцы снова включили режим, который не даёт сопернику ни единого шанса.

Итоговые 33:28 – и армейцы снова с трофеем. Но самое впечатляющее — контекст. ЦСКА в третий раз подряд выигрывает Кубок России, причём все три финала были на выезде. В 2024-м – в Перми, в 2025-м – в Санкт-Петербурге, теперь – в Чехове. «Выездной хет-трик» – так это теперь и называется.

Что в итоге?

ЦСКА подтвердил статус главного гегемона российского гандбола. Третий Кубок подряд – это действительно уровень. Команда Олега Ходькова выглядит монолитно, у неё нет явных слабых мест, и даже потери ключевых игроков не выбивают её из колеи.

«Чеховские медведи» провели лучший турнир в сезоне. Они не просто дошли до финала, а выбили «Зенит» и заставили армейцев нервничать до последних минут. Год назад они боролись за бронзу, теперь же играют в финале – прогресс точно есть.

СКИФ второй год подряд забирает бронзу, и если в прошлом году для этого пришлось обыгрывать как раз чеховцев, то в этот раз жертвой стал «Зенит». Для краснодарцев это не просто медали – это заявка на то, что с ними придётся считаться в любой игре.

Петербуржцы неожиданно уезжают с пустыми руками и кучей вопросов к психологической подготовке. Вылететь от «медведей» в полуфинале, а потом проиграть СКИФу в матче за бронзу – это не стечение обстоятельств, а системная проблема. И решать её Дмитрию Торгованову придётся уже в плей-офф чемпионата, где «Зенит» снова будет рубиться с теми же ребятами.

Кубок России завершён. Сезон в самом разгаре, и впереди плей-офф чемпионата. Будет жарко.